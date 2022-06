Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – Victoire de ten Voorde à Zandvoort

Larry ten Voorde a remporté sa course à domicile sur le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. Au volant de l’équipe GP Elite, il a franchi la ligne d’arrivée en premier lors de la huitième manche de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 pour le plus grand plaisir du public local dans les tribunes.

« Gagner devant vos fans est très spécial. Je suis très bien sorti de la ligne. Ensuite, j’ai dû traverser deux phases de voiture de sécurité mais dans les dernières minutes, j’ai réussi à remporter une victoire sûre. », explique ten Voorde. Lors de la course en soutien aux ADAC GT Masters, le pilote de 25 ans a partagé le podium avec Bastian Buus (Allied-Racing) du Danemark et le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing) respectivement deuxième et troisième.

Par des températures de 21 degrés Celsius et du soleil, le peloton de 31 pilotes a décollé avec le poleman ten Voorde en tête. Dès le départ, un trio composé de ten Voorde, Buus et Heinrich se sont battus pour la première place. Deux voitures de sécurité ont ajouté une excitation supplémentaire, ce qui a permis de regrouper le peloton de Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch (375 kW). Après plusieurs tentatives de dépassement, Buus a réagi à la vitesse de l’éclair après le deuxième redémarrage, catapulté hors de l’aspiration de ten Voorde et a atteint le niveau du favori.

ten Voorde, cependant, a défendu son avance et a battu Buus au drapeau pour remporter sa deuxième victoire de la saison. « Après le redémarrage, Larry ten Voorde a fait une petite erreur mais malheureusement je n’ai pas pu en profiter. Pourtant, trois podiums lors des quatre dernières courses sont une super tendance. », a conclu Buus, qui est l’un des pilotes du Talent Pool de la Porsche Carrera Cup Deutschland.

Heinrich complète le podium à la troisième place et termine ainsi dans le top trois pour la septième fois. « Il était important que je puisse gagner deux places en début de course. Dans l’ensemble, la première partie de saison s’est très bien déroulée. À l’exception d’une course, je suis monté sur le podium à chaque fois. », a déclaré le leader de la série Heinrich. Quatrième, Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing) a réalisé jusqu’à présent son meilleur résultat de l’année. Ses compatriotes Jesse van Kuijk et Max van Splunteren (tous deux GP Elite) ont obtenu les cinquième et sixième places. Avec ce résultat, quatre pilotes néerlandais ont terminé dans les six premiers lors de leur course à domicile. Jukka Honkavuori (ID Racing) de Finlande a conclu la course sur la piste de 4,259 kilomètres en septième position, Michael Ammermüller (Allemagne/SSR Huber Racing) venant de douzième sur la grille pour terminer à la huitième place.

Sur le circuit de la mer du Nord, qui serpente à travers les dunes de Zandvoort, Jan-Erik Slooten (IronForce Racing by Phoenix) a remporté sa quatrième victoire dans la catégorie ProAm. L’Allemand a remporté sa catégorie devant Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon) et Georgi Donchev (Bulgarie/Huber Racing).

Après le week-end de course à Zandvoort, Heinrich mène la Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 à la mi-saison. Avec quatre victoires et 169 points, le pilote de 20 ans devance le tenant du titre ten Voorde (137 points) et Buus (118 points). Dans la catégorie ProAm, Slooten se classe premier. Le meilleur rookie après 8 des 16 courses est Lorcan Hanafin (Grande-Bretagne/Fach Auto Tech). SSR Huber Racing est en tête de la catégorie équipe.

« Les deux courses à Zandvoort ont été pleines d’action avec des manœuvres de dépassement et une excellente façon de conclure la première moitié de la saison. Sept pilotes différents sont montés sur le podium jusqu’à présent cette saison. Cela promet également une bataille passionnante au sommet lors des huit prochaines courses. », a déclaré Hurui Issak, chef de projet Porsche Carrera Cup Deutschland.

Après une pause estivale de six semaines, la Porsche Carrera Cup Deutschland se rendra au Nürburgring du 5 au 7 août. Dans la région allemande de l’Eifel, les manches 9 et 10 seront disputées dans le cadre du programme de soutien ADAC GT Masters. IronForce Racing de Phoenix et Black Falcon ont un court trajet jusqu’à la piste. Les deux équipes sont basées à Meuspath, à quelques kilomètres du Nürburgring.

Résultat course 8

1. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite)

2. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing)

3. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing)

4. Rudy van Buren (Pays-Bas/Huber Racing)

5. Jesse van Kuijk (Pays-Bas/Team GP Elite)

6. Max van Splunteren (Pays-Bas/Team GP Elite)

7. Jukka Honkavuori (Finlande/ID Racing)

8. Michael Ammermüller (Allemagne/SSR Huber Racing)

9. Dylan Pereira (Luxembourg/IronForce Racing by Phoenix)

10. Lorcan Hanafin (Grande-Bretagne/Fach Auto Tech)

Classement par points après 8 des 16 courses

1. Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing), 169 points

2. Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite), 137 points

3. Bastian Buus (Danemark/Allied-Racing), 118 points

Classement des recrues

1. Lorcan Hanafin (Grande-Bretagne/Fach Auto Tech), 155 points

2. Alexander Fach (Suisse/Fach Auto Tech), 132 points

3. Huub van Eijndhoven (Pays-Bas/GP Elite), 119 points

Classement ProAm

1. Jan-Erik Slooten (Allemagne/IronForce Racing by Phoenix), 172 points

2. Carlos Rivas (Luxembourg/Black Falcon), 136 points

3. Georgi Donchev (Bulgarie/Huber Racing), 101 points

Classement par équipe

1. SSR Huber Racing, 268 points

2. Équipe GP Élite, 210 points

3. Course alliée, 150 points

Photos : Porsche