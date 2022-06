Porsche prévoit une production d’une partie des modèles 718 à Osnabrück

Porsche transfère une partie de sa production de l’usine principale de Porsche à Zuffenhausen vers le site de Volkswagen à Osnabrück, en Basse-Saxe. À partir du milieu de l’année prochaine, la production en surplus de la série de modèles 718 y démarrera afin de répondre à la forte demande de tous les clients Porsche. Le déménagement n’affectera pas le nombre d’employés à Zuffenhausen.

« L’usine multimarque d’Osnabrück a déjà été un partenaire éprouvé de notre réseau de production Porsche dans le passé. Nos collègues étaient responsables de la production du surplus du Cayenne et du 718 Cayman. Nous sommes heureux de pouvoir tirer parti de ces nombreuses années d’expérience et de réaliser autant de rêves de voitures de sport de nos clients que possible. », a déclaré Albrecht Reimold, membre du directoire de Porsche AG en charge de la production et de la logistique.

L’usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen fonctionne à pleine capacité avec la production des modèles 911 et 718. Porsche poursuit une ambitieuse stratégie d’e-mobilité : d’ici le milieu de la décennie, la série 718 sera entièrement électrifiée. En 2030, la part de tous les nouveaux véhicules à propulsion entièrement électrique devrait être supérieure à 80%. Même dans ce cas, les séries de modèles 718 et 911 continueront d’être produites sur la ligne à deux portes de Zuffenhausen.

Photos : Porsche