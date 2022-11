Miniature Porsche 911 RS America au 1:18 par GT Spirit – GT385

La Porsche 911 RS America (type 964), modèle spécifique au marché américain avec uniquement 701 exemplaires fabriqués, a été reproduite en miniature à l’échelle 1:18 par GT Spirit dans une teinte jaune mettant en avant ses lignes. Découverte de ce modèle dans les Alpes suisses à Saas-Almagel.



Un modèle spécial pour les USA

Afin de célébrer les 20 ans de la Porsche 911 Carrera RS 2.7, Porsche Cars North America a lancé en 1992 une édition spéciale via la Porsche 911 RS America type 964 pour le marché américain.

Le marché américain est spécifique avec de nombreuses normes concernant la sécurité mais également la pollution. Les constructeurs automobiles étrangers doivent développer des modèles spécifiques afin de pouvoir les vendre localement.

Cela explique l’absence de certains modèles vendus en Europe comme la 911 Carrera RS type 964 apparue en 1989. Face à la forte demande des clients américains pour ce type de modèle, le Porsche Club of America – souhaitant fêter les 20 ans de la 911 Carrera RS 2.7 – a fortement mis la pression sur l’importateur Porsche américain afin d’obtenir localement une version spécifique.

Lancée en 1992, la Porsche 911 RS America a été commercialisée jusqu’en 1993, totalisant 701 modèles. La 911 RS America reprenait l’esprit de la RS originale en mettant l’accent sur la performance : plus légère de 30 kg que la Porsche 911 Carrera 2 de série en supprimant des garnitures intérieures et certains équipements comme la direction assistée, amortissement plus rigide, jantes de 17 pouces chaussées de pneus plus larges que sur la Carrera 2 de série (205/50 ZR 17 à l’avant et 255/49 ZR 17 à l’arrière), barre stabilisatrice de plus gros diamètre, aileron type 911 turbo.

Le moteur n’a pour autant pas été modifié par rapport à celui des Carrera 2 américaines : un Flat 6 développant 250 ch, accouplé à une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports et doté d’un pot catalytique.

La 911 RS America est reconnaissable par son inscription spécifique « RS America » sur le capot arrière, ses inscriptions RS de chaque côté au dessus des bas de caisse et par son grand aileron plat arrière emprunté à la 911 turbo. Elle embarque également des airbags, des vitres électriques, un troisième feu stop et des pare-chocs renforcés pour le marché américain.

Six couleurs extérieures étaient proposées : jaune, rouge, noir, blanc, argent métallisé et bleu nuit métallisé.

Une miniature inédite au 1:18

Encore une bonne surprise de la part de GT Spirit avec cette Porsche 911 RS America méconnue du grand public. Après la commercialisation de différents modèles 911 type 964, GT Spirit continue de proposer des exclusivités à l’échelle 1:18. La miniature reçoit une teinte jaune très attrayante permettant de mettre en valeur les lignes du modèles.

La peinture est très bien appliquée avec une belle qualité. Le contraste avec d’autres éléments noirs dont l’intérieur est judicieux mettant en valeur la reproduction.

Adepte de la résine, GT Spirit a parfaitement reproduit les lignes de la 964 avec notamment une belle finesse des détails. Les pare-chocs présentent un beau galbe avec l’intégration des clignotants et des feux à l’avant. A l’arrière, l’espace spécifique pour accueillir les plaques d’immatriculation américaines intègre les feux de plaque qui n’ont pas été négligés.

Les phares et les feux sont très bien reproduits avec une grande finesse et de nombreux détails comme l’inscription Porsche dans le bandeau arrière.

L’inscription RS America avec son lettrage spécifique est d’ailleurs présent en-dessous de l’aileron. L’un des éléments marquants de ce modèle est son aileron issu de la Porsche 911 Turbo.

La finesse des aérations est un des points forts de cette miniature. L’entourage noir est très réaliste.

Les vitrages sont de bonne facture avec une certaine souplesse. Le parebrise avant comporte la bande teintée en haut alors que la vitre arrière intègre le 3ème feux stop spécifique au marché américain ainsi que le système de dégivrage bien représenté.

Les jantes Porsche Cup en 17 pouces sont fidèles au modèle original avec un centre de roue portant l’inscription RS. Notez les étriers de freins noirs portant l’inscription Porsche en blanc. Les disques de frein percés ont aussi été reproduits.

L’intérieur noir contraste avec la teinte jaune de la carrosserie. Les ceintures de sécurité ainsi que les boucles sur les panneaux de portes sont en rouge et en tissu apportant plus de réalisme au modèle. Le volant intégrant un airbag est bien réalisé avec la grosse inscription Porsche en son centre.

L’espace des compteurs est très bien reproduit avec les différents marquages très réalistes. Le reste du tableau de bord comporte les différents éléments du modèle à l’échelle 1:1.

A l’arrière, les sièges sont remplacés par un espace permettant de ranger des bagages. Un point à améliorer serait la fixation du haut des ceintures par une petite pièce reproduisant le support.

Cette Porsche 911 RS America est une belle nouveauté de cette fin d’année avec encore une fois une belle qualité de réalisation. Cette reproduction est assez originale et va pouvoir rejoindre d’autres modèles exotiques réalisés par Porsche et reproduits à cette échelle de plus en plus populaire.

Le petit détail

Un détail retient rapidement l’attention à la vue de la miniature : le 3ème feu stop présent en haut de la vitre arrière. Équipement spécifique au marché nord américain, le feu stop a été reproduit par GT Spirit d’une manière assez voyante avec sa teinte rouge et des stries horizontales.

Disponibilité et prix

Commercialisée fin 2022 chez les revendeurs spécialisés sous la référence GT385, la miniature GT Spirit en résine à l’échelle 1:18 de la Porsche 911 RS America est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,95 euros.

Photos : 4Legend.com