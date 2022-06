Tecnomar for Lamborghini 63 remporte les International Yacht & Aviation Awards

Tecnomar for Lamborghini 63, l’emblématique yacht à moteur né de la rencontre entre Automobili Lamborghini et The Italian Sea Group, un opérateur mondial du yachting de luxe, a remporté la catégorie « Motor Yacht under 25 metres » aux 2022 International Yacht & Aviation Awards, les prestigieux prix décernés par Design et Al qui récompensent l’architecture, le style et le design dans les secteurs du Yachting, de l’Aviation et de l’Hôtellerie.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le vendredi 27 mai 2022 dans le cadre splendide de l’hôtel Belmond Cipriani à Venise, devant un jury composé d’experts du secteur venus du monde entier.

« Ce prix célèbre la réussite de notre projet ambitieux et l’excellent travail réalisé par Lamborghini et Tecnomar : reproduire l’essence de l’ADN de Lamborghini dans un yacht sportif de luxe. Ce yacht à moteur est l’interprétation parfaite d’une Lamborghini dans un environnement nautique. », a annoncé Stefano Rutigliano, le directeur de la stratégie d’Automobili Lamborghini.

« Cette victoire est une nouvelle confirmation du succès de notre partenariat avec une marque prestigieuse comme Automobili Lamborghini. Je tiens à féliciter toute l’équipe d’ingénieurs et d’architectes de nos deux entreprises qui ont collaboré de manière étroite et enthousiaste pour créer ce yacht unique en son genre. », a déclaré Giuseppe Taranto, vice-président et CCO du groupe.

Le Tecnomar for Lamborghini 63 s’inspire de la Lamborghini Sián FKP 371, la supersportive en série limitée au design incomparable, dont le yacht reprend de nombreux détails, notamment l’utilisation de la fibre de carbone et les sièges supersportifs. Ce yacht à moteur est le plus rapide de la flotte Tecnomar et atteint une vitesse de 63 nœuds.

Photos : Lamborghini