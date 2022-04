Lamborghini présente sa toute première équipe Esports pour les courses virtuelles

Renforçant son engagement sur la scène Esports avec une équipe d’usine, Lamborghini a dévoilé les trois pilotes de simulation qui représenteront la marque au cours de la saison 2022 dans les compétitions internationales de course de simulation.

Lamborghini a décidé de créer sa propre équipe officielle pour s’appuyer sur la précieuse expérience acquise avec The Real Race, le championnat virtuel monomarque qui a fait ses débuts en 2020. L’équipe Esports représente une nouvelle opportunité d’étendre la présence de la marque dans un secteur en constante évolution, hautement compétitif, et offre la possibilité de vivre des émotions comparables à celles d’une vraie course.

Les trois Sim racers choisis pour représenter la marque dans les grandes compétitions internationales d’Esports sont Jordan Sherratt, Gianfranco Giglioli et Giorgio Simonini.

Jordan Sherratt, né en Afrique du Sud en 1999, a gagné sa place dans l’équipe Lamborghini Esports grâce à son succès dans la dernière édition de The Real Race, remportant quinze des dix-sept courses et remportant neuf des dix pole positions. Le vainqueur de la deuxième édition du championnat Lamborghini Esports pour la région EMEA, qui a attiré l’attention après sa troisième place en 2020, est le porte-drapeau parfait pour l’équipe, à la fois pour les compétences qu’il a démontrées en compétition au cours des deux dernières saisons et pour être un grand fan de la marque Lamborghini.

« Être choisi par Lamborghini pour être le pilote officiel Sim ressemble toujours à un rêve. Tout le travail acharné et les sacrifices que j’ai faits dans les coulisses ont été reconnus et je peux enfin vivre mon rêve ! Je tiens à remercier Lamborghini de m’avoir fait confiance pour représenter leur prestigieuse marque. », a commenté Jordan Sherratt.

Le deuxième talent sélectionné est Gianfranco Giglioli, un pilote italo-vénézuélien de 24 ans déjà bien établi dans le monde du sim racing. Il a été l’un des premiers pilotes virtuels à participer à la Formula 1 Esports Series, terminant huitième de la saison inaugurale. En 2020, Giglioli s’est classé cinquième de la première édition de The Real Race, et cette même année, il a remporté la Porsche Esports Carrera Cup Italia.

Giorgio Simonini, pilote de simulation italien de 22 ans, complète la formation. Son palmarès comprend la première place de la Sim Grid World Cup 2020 et la quatrième place du championnat SRO Esports 2020, des résultats qui font de lui l’un des pilotes les plus prometteurs de la course virtuelle.

Sherratt et Giglioli concourront ensemble dans le GT World Challenge Esports Sprint Series Europe, et Simonini rejoindra le duo pour former l’équipage du championnat Intercontinental GT Challenge Esports Endurance 2022.

Le calendrier Sprint comprend cinq courses et a commencé le 6 avril avec la course de Misano. Le dernier rendez-vous est fixé au 3 août 2022, avec la grande finale prévue dans la version virtuelle de l’Autodromo Nazionale di Monza.

La série Intercontinental GT Challenge Esports démarre le 16 avril avec les 12 Heures de Bathurst, la célèbre course d’endurance australienne. Là aussi, cinq manches sont au programme, la compétition se concluant le 27 août avec les 9 Heures de Kyalami.

Sherratt, Giglioli et Simonini ont déjà commencé à s’entraîner pour se préparer aux premières épreuves du calendrier, partageant des informations importantes sur la conduite et les réglages. Les trois pilotes sim seront épaulés durant la saison par le staff de la Squadra Corse, qui dédie un team principal, un coach pilote et des ingénieurs au projet pour apporter leur expertise dans le développement et l’analyse des données télémétriques, de la piste à la simulation virtuelle.

Le directeur du sport automobile d’Automobili Lamborghini, Giorgio Sanna, a exprimé sa satisfaction quant au lancement de ce nouveau projet passionnant : « Sim Racing est une plate-forme importante sur la scène du sport automobile d’aujourd’hui. Les jeux vidéo sont nés pour permettre à ceux qui n’avaient pas la possibilité de faire de vraies courses de se faire passer pour des pilotes professionnels. Maintenant, après plusieurs décennies de développement dans l’industrie, la course simulée se rapproche de plus en plus de son homologue réel et n’a plus rien à envier au sport automobile professionnel. De plus, la simulation de course est un outil supplémentaire pour nous pour développer certains des aspects fondamentaux de la course réelle, tels que les configurations de voiture et les applications logicielles qui joueront un rôle important dans l’avenir de notre marque. »

Lamborghini a également confirmé le retour de The Real Race pour 2022. Les dates de la troisième édition de la série monomarque Lamborghini Esports seront annoncées dans les prochaines semaines.

Photos : Lamborghini