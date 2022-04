Porsche Carrera Cup Deutschland 2022 – 13 équipes et une grille remplie

Des grilles bien remplies et des courses de sprint captivantes distinguent la Porsche Carrera Cup Deutschland depuis plus de 30 ans. Cette année, les fans de la coupe monomarque peuvent à nouveau s’attendre à une saison palpitante : 32 pilotes de 13 équipes ont relevé le défi et s’affronteront lors de huit épreuves doubles. Les deux premières des 16 courses se dérouleront dans le cadre du programme de soutien du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC) à Spa-Francorchamps en Belgique (du 5 au 7 mai). Six week-ends de course sont disputés aux côtés des ADAC GT Masters avec un événement au DTM.

« Pour la 33ème saison de la Porsche Carrera Cup Deutschland, nous avons à nouveau réussi à mettre en place un package attractif. Les courses organisées en soutien aux trois meilleures séries FIA WEC, ADAC GT Masters et DTM garantissent un sport automobile passionnant sur des circuits fantastiques. Personnellement, j’ai hâte de voir les 32 voitures traverser la célèbre Eau Rouge lors de la manche d’ouverture à Spa-Francorchamps. », a déclaré Alexander Pollich, PDG de Porsche Deutschland GmbH.

Au cours des six dernières années, la lutte pour le titre de champion de la Porsche Carrera Cup Deutschland s’est terminée sur le fil lors de la finale – et cette saison promet d’être une autre bataille passionnante pour le titre. Les grands favoris sont le double champion et tenant du titre Larry ten Voorde (Pays-Bas/Team GP Elite) ainsi que le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich (Allemagne/SSR Huber Racing). Le coéquipier et compatriote de Heinrich, Michael Ammermüller, est un autre prétendant à la couronne. Le pilote de 36 ans revient dans la coupe monomarque en tant que triple champion de la Porsche Mobil 1 Supercup (2017-2019) et tenant du titre ADAC GT Masters 2020. Ammermüller a disputé pour la dernière fois la Porsche Carrera Cup Deutschland en 2019 et a remporté un total de 17 courses.

Deux nouvelles équipes rejoindront la série, HP Racing International et ID Racing. GP Elite revient cette année pour défendre ses titres pilotes et équipes. L’équipe des Pays-Bas, l’équipe suisse Fach Auto Tech et Huber Racing sont également sur la liste des engagés pour la Carrera Cup allemande et la Porsche Mobil 1 Supercup internationale. De plus, Allied-Racing, Black Falcon Team Textar, CarTech Motorsport by Nigrin, HRT Performance et IronForce Racing by Phoenix s’attaqueront également à la coupe allemande monotype. Comme plusieurs équipes ont enregistré deux tenues distinctes, un total de 13 équipes différentes s’attaqueront à la série.

« La liste de départ se compose d’un excellent mélange d’équipes de coupe monomarque expérimentées et de nouveaux venus intéressants. C’est typique de la Porsche Carrera Cup Deutschland et, avec un peloton aussi solide, nous assisterons à des courses pleines d’action jusqu’à la dernière course. De plus, cette année, nous sommes ravis d’accompagner huit jeunes pilotes de course du programme Talent Pool dans leur cheminement vers une carrière professionnelle. », a déclaré Bastian Schramm, directeur marketing de Porsche Deutschland GmbH. Depuis 2018, la coupe monomarque mène une initiative de formation complète avec le Talent Pool et s’est ainsi imposée comme une série florissante de développement des jeunes. L’année dernière, Laurin Heinrich, 20 ans, est passé du Talent Pool au Porsche Junior Programme. Avant cela, le jeune de Würzburg avait disputé la Porsche Sports Cup Deutschland.

Les huit week-ends de course comprennent deux courses de sprint de 30 minutes plus un tour supplémentaire. Avec la Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch, le dernier véhicule Cup basé sur la génération 992 sera à nouveau engagé cette saison.

Calendrier des courses de la Porsche Carrera Cup Deutschland 2022

11/04-12/04/2022, Nürburgring (Test et journée des médias)

05/05-07/05/2022, Circuit de Spa-Francorchamps (FIA WEC), Courses 1+2

20/05-22/05/2022, Red Bull Ring (ADAC GT Masters), Courses 3+4

17/06-19/06/2022, Autodromo Enzo et Dino Ferrari Imola (DTM), Courses 5+6

24/06-26/06/2022, Circuit Zandvoort (ADAC GT Masters), Courses 7+8

05/08-07/08/2022, Nürburgring (ADAC GT Masters), Courses 9+10

19/08-21/08/2022, Lausitzring (ADAC GT Masters), Courses 11+12

23/09-25/09/2022, Sachsenring (ADAC GT Masters), Courses 13+14

21/10-23/10/2022, Hockenheim (ADAC GT Masters), Courses 15+16

Photos : Porsche