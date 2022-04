Lamborghini reçoit le prix Green Star 2022

Pour la deuxième année consécutive, Automobili Lamborghini a reçu le prix Green Star 2022, la reconnaissant comme l’une des entreprises les plus durables d’Italie grâce aux nombreuses initiatives et investissements réalisés dans la durabilité environnementale depuis 2009.

Le prix est décerné chaque année par l’Institut allemand de la qualité et des finances (ITQF) en collaboration avec l’Institut de recherche en gestion et en économie (IMWF) de Hambourg, qui effectue des recherches en ligne complexes et détaillées pour déterminer les entreprises les plus engagées dans des stratégies d’économie verte, avec l’intention spécifique de minimiser l’impact industriel dans le plein respect de l’environnement et de la société. L’étude rassemble plus d’un million de références sur les 2 000 entreprises analysées. Les trente aspects suivis incluent la durabilité écologique, économique et sociale, l’innovation et la technologie. Le résultat est l’enquête la plus approfondie sur la réputation en ligne de l’entreprise en matière de développement durable en Italie.

Stephan Winkelmann, PDG d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir reçu à nouveau le Green Star Award en 2022. Notre engagement remonte à loin : en 2009, au début, nous avons développé des actions vertes qui ont conduit à notre certification en 2015 en tant que site de production neutre en CO2. Aujourd’hui, nous poursuivons dans cette voie, et nous le faisons avec une conscience toujours plus grande. En témoigne l’annonce de notre plan d’ici 2030, Direzione Cor Tauri, qui conduira dans quelques années à peine à l’hybridation de tous les modèles et à la naissance du quatrième modèle entièrement électrique. »

Les principaux projets développés par Lamborghini depuis 2009 incluent la création d’un parc où 10 000 chênes ont été plantés, des projets de biosurveillance avec les abeilles, la construction de l’une des plus grandes centrales photovoltaïques d’Emilie-Romagne et la création d’une centrale de chauffage urbain et de trigénération, fondamentale pour l’obtention de la certification de neutralité carbone du site en 2015, maintenue à ce jour même après le doublement de la surface de l’entreprise. Parmi les initiatives les plus récentes, citons le projet d’économie circulaire avec le recyclage des déchets de cuir et de fibres de carbone et le lancement d’un projet de logistique durable, qui a permis de réduire de 85% les émissions produites par le transport des carrosseries d’Urus, qui voyagent désormais par le rail. Aujourd’hui, les engagements de Lamborghini en matière de développement durable s’accélèrent avec l’objectif de passer d’un site de production neutre en CO2 à une entreprise neutre en CO2, grâce à une approche holistique impliquant le produit, l’usine, la logistique et la chaîne d’approvisionnement.

Photos : Lamborghini