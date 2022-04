Audi et Navistar s’associent pour améliorer la sécurité des véhicules d’urgence et des autobus scolaires

Audi et Navistar se sont associés pour poursuivre le développement et la démonstration de la technologie C-V2X susceptible d’améliorer la sécurité dans les véhicules d’urgence et les autobus scolaires. Le partenariat permet aux deux sociétés de développer des cas d’utilisation et des démonstrations d’amélioration de la sécurité en étroite collaboration en tant que membres du groupe Volkswagen. Les premiers déploiements devraient commencer cet été.

Alors que le secteur des transports dans son ensemble a fait de grandes améliorations en matière de sécurité au fil des ans, la technologie C-V2X est une étape majeure vers une mobilité plus sûre pour les conducteurs, les étudiants, les ambulanciers, les patients et plus encore. Audi et Navistar, en collaboration avec Applied Information and Traffic Control Corporation, se sont associés pour rechercher comment améliorer la sécurité et l’information des conducteurs dans les zones scolaires, les arrêts d’autobus scolaires et les situations de véhicules d’urgence. La technologie des véhicules connectés a le potentiel de prévenir certaines des quelque 25 000 blessures et 100 décès en zone scolaire signalés chaque année. Une étude de la NHSTA sur les accidents d’ambulance sur une période de 20 ans estime que 1 500 blessures et 29 décès sont attribués aux accidents d’ambulance en moyenne par an.

Alors qu’Audi et Applied Information ont déjà démontré les utilisations potentielles des technologies de zone scolaire, le partenariat, en étroite collaboration avec Navistar, permettra aux chauffeurs d’autobus scolaires d’IC ​​Bus de recevoir un signal d’avertissement visuel et sonore d’un véhicule s’approchant d’un arrêt d’autobus scolaire – en une situation dans laquelle le véhicule peut ne pas être en mesure de s’arrêter. L’avertissement est conçu pour permettre au conducteur de l’autobus scolaire d’intervenir et de conseiller aux passagers qui sortent de l’autobus de ne pas entrer sur la chaussée ou de ne monter ou descendre de l’autobus que lorsqu’il est sécuritaire de le faire.

Des études montrent que les infractions lorsqu’une voiture passe illégalement devant un autobus scolaire arrêté – continuent d’être l’un des dangers les plus importants pour les enfants et les autres usagers de la route vulnérables autour des autobus scolaires avec environ 17 millions d’infractions lors de l’arrêt signalées dans le États-Unis en 2019.

Dans un district scolaire de Sacramento, plus de 300 véhicules sont passés devant des arrêts de bus scolaires alors qu’ils étaient en train de charger ou de décharger des enfants. L’avertissement supplémentaire fourni via la technologie C-V2X avertirait les chauffeurs de bus et leur permettrait d’éviter potentiellement le pire cauchemar de tous les parents. Le conducteur de la voiture qui s’approche recevrait également un avertissement signalant qu’un autobus scolaire est arrêté devant lui. Ces avantages démontrent la force des communications C-V2X et préfigurent le niveau de connectivité requis pour la conduite automatisée à l’avenir.

Chaque année, 100 pompiers meurent et 100 000 autres sont blessés dans environ 30 000 accidents. Afin d’aider à améliorer la sécurité des opérateurs de véhicules d’urgence et des chauffeurs dans leur ensemble, Audi et International Truck, une filiale de Navistar, ainsi que les partenaires technologiques Applied Information et Commsignia, présenteront une toute nouvelle application C-V2X. Lorsqu’un véhicule d’urgence est à l’approche, les véhicules Audi équipés du nouveau logiciel peuvent recevoir un avertissement sonore et visuel de la direction d’où approche une ambulance ou un autre véhicule d’urgence. Lorsque chaque seconde compte, cet avertissement devrait permettre aux ambulances et autres véhicules d’urgence de se diriger plus rapidement vers un patient dans le besoin ou vers un hôpital pour un traitement. L’avertissement directionnel est conçu pour aider les conducteurs directs à s’écarter du chemin plus tôt que dans les scénarios habituels où le véhicule d’urgence n’est visible que lorsque le véhicule d’urgence est dans leur champ de vision direct.

Audi et Navistar sont toutes deux des sociétés à l’avant-garde du développement d’avancées technologiques pour améliorer la mobilité dans leurs segments de véhicules respectifs, ainsi que des leaders dans la transition vers l’électrification et l’utilisation de la connectivité alors que nous nous dirigeons vers un avenir de conduite automatisée qui offrira une plus grande mobilité et sécurité pour tout.

Photos : Audi