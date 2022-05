Lamborghini remporte le GT Open et un double podium DTM à Portimão

Lamborghini a lancé sa candidature pour un cinquième titre de champion international GT Open en sept ans de la meilleure façon possible alors que Leonardo Pulcini et Benja Hites de l’équipe Oregon ont pris d’assaut une superbe double victoire à Estoril. Pendant ce temps, quelque 300 km plus au sud, Lamborghini a également pris la tête du classement par points du DTM grâce à la pole position et à une paire de troisièmes places pour le pilote d’usine du Grasser Racing Team Mirko Bortolotti à Portimão.

Succès en GT Open

Pour sa première apparition en GT Open, le week-end n’aurait pas pu mieux se dérouler pour Oregon Team, qui a remporté les titres de champion des pilotes et des équipes Lamborghini Super Trofeo Europe la saison dernière avec Pulcini et Kevin Gilardoni. La Lamborghini Huracán GT3 EVO #63 de Pulcini et Hites a commencé cinquième sur la grille et a immédiatement progressé grâce à Pulcini pour terminer troisième tout au long du premier relais.

Hites a pris le relais à l’arrêt au stand et s’est hissé à la deuxième place dans le dernier quart-temps, mais avec un avantage de rythme significatif sur la McLaren de Nick Moss en tête. La voiture #63 a rapidement transporté le leader et Hites a effectué le mouvement crucial pour la tête à l’entrée du virage VIP avec un peu moins de neuf minutes à faire. Derrière, Gilardoni et son coéquipier Glenn van Berlo ont terminé à la troisième place au volant de l’Huracán #19 de Oregon Team.

C’était une histoire similaire lors de la deuxième course dimanche, avec Hites commençant la course à partir de la sixième place mais remontant en quatrième suite à un dépassement audacieux à l’extérieur du premier virage serré. La n°63 a été la voiture de la catégorie Pro la mieux placée de tous les temps et, après le changement de pilote avec Pulcini, elle est restée fermement en lice dans les phases finales.

Ayant dû purger trois secondes supplémentaires dans les stands en guise de pénalité de succès, Pulcini a dépassé l’Audi R8 LMS de Marcin Jedlinski et a ensuite comblé l’écart avec les leaders. Après une patiente montée en puissance, Pulcini a plongé pour la deuxième place sur la Mercedes de Reema Juffali à six minutes de la fin avant de s’emparer de la tête de la course de la Ferrari de Roman Ziemian, qu’il a détenue malgré la pression tardive de la McLaren de Joe Osborne.

Comme lors de la course d’ouverture, van Berlo et Gilardoni ont produit une autre conduite déterminée pour terminer troisième de la catégorie Pro – et quatrième au général – dans la Lamborghini Huracán GT3 EVO #19. Pulcini et Hites prennent une avance de six points au championnat pour la prochaine manche de la saison, qui doit avoir lieu au Paul Ricard le week-end du 21 au 22 mai 2022.

Bortolotti prend la tête des premiers points du DTM avec la pole et le double podium

À Portimão, Grasser Racing Team a fait ses débuts en DTM, avec le pilote Lamborghini Factor Bortolotti menant magnifiquement l’effort samedi matin en prenant la pole position. Il a maintenu la tête dès le départ lancé, malgré la proximité de la Mercedes de Mikaël Grenier et Lucas Auer.

La Lamborghini Huracán n°63 a été la voiture la plus rapide en piste pour le segment d’ouverture de la course et a conservé la tête de chaque côté de l’arrêt au stand obligatoire jusqu’à ce que la voiture de sécurité soit déployée suite à un problème rencontré par le coéquipier de Bortolotti, Rolf Ineichen, à la sortie des stands. Bortolotti lui-même a ensuite subi un problème lors du redémarrage suivant, tombant au cinquième rang. Mais l’Italien a bien réagi et remonté à la troisième place au terme d’un dépassement bien orchestré sur la Mercedes de Maro Engel.

La course 2 s’est déroulée dans des conditions similaires, Bortolotti se qualifiant deuxième sur la grille mais roulant avec 5 kg supplémentaires après sa troisième place obtenue la veille. La n°63 a conservé la deuxième place au début mais a pris du retard sur la Ferrari de Felipe Fraga à la troisième place.

Bortolotti est resté en lice après les arrêts aux stands mais n’a pas tout à fait pu suivre le rythme de ceux de devant. Néanmoins, une autre troisième place a suffi à Bortolotti pour prendre la tête du championnat des pilotes avant la deuxième manche de la saison au Lausitzring le week-end du 21 au 22 mai.

