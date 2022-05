L’initiative Science Based Targets (SBTi) confirme des objectifs climatiques de Volkswagen à la hausse

L’initiative Science Based Targets (SBTi) a examiné scientifiquement et revu à la hausse les objectifs de réduction des émissions du Groupe Volkswagen en matière de production. Le niveau des objectifs SBTi de Volkswagen passe ainsi de « moins de 2 °C » de réchauffement climatique à « 1,5 °C » pour ses émissions de scope 1 (activités internes) et de scope 2 (approvisionnement en énergie). L’initiative et l’entreprise publient cette information à la veille de la Journée mondiale de la Terre, à l’occasion de laquelle Volkswagen appelle, pour la deuxième fois, ses employés à participer au Project1Hour mondial. Environ 670 000 employés dans le monde entier pourront consacrer une heure à trouver des suggestions pour la protection du climat, autant pour leur propre empreinte carbone que pour celle de leur entreprise.

L’initiative Science Based Targets (SBTi) a évalué pour la première fois les objectifs de réduction des émissions de scope 1 et 2 du Groupe Volkswagen en septembre 2020. Selon l’analyse de l’initiative SBT, les prévisions étaient alors conformes aux objectifs fixés par l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2°C. Moins de deux ans plus tard, l’initiative SBT a réévalué les objectifs modifiés de Volkswagen AG en matière d’émissions de scope 1 et 2 et a relevé le niveau des objectifs à 1,5°C. Les objectifs plus ambitieux de Volkswagen concernent son propre processus de production et son approvisionnement en énergie.

Jusqu’à présent, les émissions totales de CO₂ dans le domaine de la fabrication devaient diminuer de 30% entre 2018 et 2030, cet objectif est désormais porté à 50%.

Aujourd’hui, l’entreprise se procure déjà 96% de son électricité externe à partir de sources d’énergie renouvelables sur ses sites de l’Union européenne. D’ici l’année prochaine, l’entreprise souhaite franchir la barre des 100% dans l’Union européenne, et d’ici 2030, le même objectif est prévu pour tous les sites (sauf pour ceux situés en Chine).

Avec des objectifs plus stricts en matière de réduction des émissions de CO₂, le secteur de la production à l’échelle du Groupe contribue également à atteindre les objectifs climatiques globaux de Volkswagen AG. D’ici 2030, l’entreprise souhaite émettre en moyenne 30% de CO₂ en moins par véhicule (véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers) comparé à 2018.

En 2021, le Groupe Volkswagen a fait des progrès significatifs dans la réduction de son empreinte carbone. Les émissions de CO₂ ont été réduites de 1,7 tonne par véhicule nouvellement produit dans l’ensemble du Groupe. Au-delà de l’approvisionnement en énergies renouvelables, les principales raisons en sont l’électrification du portefeuille de produits et le soutien de Volkswagen au développement des parcs éoliens et solaires en Europe.

La bonne nouvelle concernant les objectifs scientifiques plus ambitieux du Groupe Volkswagen est publiée aujourd’hui sur le site de l’initiative Science Based Targets, la veille de la Journée de la Terre. L’année dernière, le Groupe Volkswagen a participé à cette journée mondiale d’action pour la nature avec son propre Project1Hour. Environ 670 000 employés du Groupe dans le monde entier ont accordé une heure de temps de travail pour s’informer collectivement sur le changement climatique et développer des idées de réduction des émissions de CO₂, pour eux-mêmes ou leur entreprise. Le Project1Hour a lieu pour la deuxième fois. Les employés ayant participé l’année dernière peuvent cette fois-ci approfondir leurs connaissances.

Le Président du Directoire de Volkswagen AG, Herbert Diess, a commenté la dernière validation de l’initiative SBT et le Project1Hour : « Que la terre se réchauffe de 1,5 ou 2°C d’ici 2050 a un impact majeur sur des phénomènes tels que l’extinction des espèces, les sécheresses et l’élévation du niveau de la mer. Le Groupe Volkswagen endosse sa responsabilité et s’engage à protéger le monde pour les générations futures. C’est pourquoi nous renforçons nos propres objectifs en matière de réduction des émissions dans la production après seulement deux ans. Nous sommes heureux que l’initiative Science Based Target le confirme. »

Le Groupe Volkswagen s’efforce également de devenir plus durable dans d’autres domaines, comme la décarbonisation de ses chaînes d’approvisionnement, le recyclage et l’électrification de ses véhicules. « Le succès que nous continuons à avoir en tant qu’entreprise dans la lutte contre le réchauffement climatique dépend aussi de chacun d’entre nous. C’est pourquoi notre Project1Hour à l’échelle du groupe me tient particulièrement à cœur. Chacun peut apporter sa contribution avec de bonnes idées pour nous aider à relancer une dynamique de protection du climat », a déclaré Herbert Diess.

Photo : Volkswagen