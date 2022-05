Formule E – Course catastrophique pour les Porsche 99X Electric à Monaco

Une journée de course décevante pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E – malgré un bon départ à l’E-Prix de Monaco et du temps passé en tête du peloton dans la première moitié de la course, aucune Porsche 99X Electric n’a franchi la ligne d’arrivée. Après une belle performance parmi les premiers, Pascal Wehrlein (#94) a abandonné sur un défaut technique. André Lotterer (#36) a été involontairement victime d’une collision qui l’a mis hors course lors de la sixième course du championnat du monde de Formule E ABB FIA en Principauté de Monaco sur la Côte d’Azur.

Au classement des pilotes de la série de courses tout électrique, André Lotterer se classe sixième après six des 16 courses avec 43 points. Pascal Wehrlein n’est qu’à un point de la septième place. Au classement par équipe, le TAG Heuer Porsche Formula E Team est sixième avec 85 points.

Course 6

Lors des qualifications, Pascal Wehrlein a raté de peu sa deuxième pole position cette saison. Commençant la course depuis la première ligne de la grille, il a réalisé une solide performance et, avec un dépassement audacieux après la sortie du tunnel avant la chicane du port, a pris la tête peu avant la mi-temps. Alors que Wehrlein travaillait dur pour se démarquer de ses poursuivants, sa Porsche 99X Electric perdait soudainement du rythme en début de seconde partie de course. Son coéquipier André Lotterer a abordé la course depuis la sixième place sur la grille. Alors qu’il courait cinquième, il a été poussé dans les barrières par un rival au redémarrage après une phase de voiture de sécurité et contraint à l’abandon.

Commentaires sur l’E-Prix de Monaco, Course 6

Florian Modlinger, Directeur Factory Motorsport Formula E : « C’est une journée amère pour l’équipe. Après une très bonne première mi-temps, Pascal menait le peloton avant d’être mis hors course par un défaut technique. Il faut maintenant analyser ce qui s’est passé. Au redémarrage après la phase de voiture de sécurité, André a été éliminé de la course par un concurrent. Le pilote et l’équipe ont réalisé une solide performance en qualifications et un début de course prometteur, mais n’ont malheureusement pas été récompensés au final. Pourtant, nous regardons vers l’avenir avec confiance. Nous avons été compétitifs sur toutes les pistes cette saison. A Berlin, nous essaierons de revenir encore plus forts et de gagner les points que nous avons ratés à Monaco malgré nos bons efforts. »

Pascal Wehrlein, pilote d’usine Porsche (n°94) : « Quel week-end décevant. Du côté positif, les qualifications se sont bien déroulées et nous avons été rapides en course. Nous ne savons pas encore pourquoi la voiture s’est soudainement arrêtée alors que j’étais en tête. »

André Lotterer, pilote officiel Porsche (n°36) : « La course s’est très bien déroulée au début. Je me battais pour une meilleure position quand le gars derrière moi a heurté l’arrière de ma voiture et m’a poussé contre le mur. »

Prochaine course

Le prochain week-end de course pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E aura lieu les 14 et 15 mai 2022 avec l’E-Prix de Berlin, les 7ème et 8ème manches du championnat du monde de Formule E.

Photos : Porsche