De nouveaux packs compétition disponibles sur l’Audi RS 4 Avant et les Audi RS 5

Dans le cadre d’une évolution, Audi Sport GmbH renforce la sportivité des Audi RS 4 Avant et Audi RS 5. Le nouveau pack compétition regorge d’extras qui à la fois affinent l’apparence des voitures et rendent l’expérience de conduite plus émotionnelle. Avec sa nouvelle suspension pneumatique en option (RS Sport Suspension Pro), le Pack compétition plus offre un maximum de dynamisme et de plaisir de conduite, sans pour autant compromettre son aptitude à une utilisation quotidienne. Grâce à une nouvelle isolation phonique entre le compartiment moteur et l’habitacle, les Audi RS 4 Avant et RS 5 feront vibrer les clients avec une expérience sonore de haut niveau. Le puissant V6 bi-turbo développe une puissance de 443ch (331 kW) et un couple de 600 Nm pour 1 900 à 5 000 tr/min. Les Audi RS 4 Avant et RS 5 dotées des packs compétition seront disponibles chez les concessionnaires à partir de juillet. En Allemagne, les prix commencent à 7 875 euros pour le pack compétition et à 11 875 euros pour le pack compétition plus. En France, le pack compétition sera disponible à la commande prochainement et uniquement sur l’Audi RS 4 Avant.

Une sportivité de haut niveau

Bien qu’elle soit axée sur un plaisir de conduite accru, la suspension pneumatique RS Sport Suspension Pro offre une suspension pilotée à réglage manuel pour un équilibre idéal entre confort et performance. Grâce à cela, même les plus longues distances peuvent être parcourues confortablement avec tous les systèmes d’assistance disponibles et sans aucune limitation. Les clients qui choisissent cette suspension pilotée recevront leur Audi RS 4 Avant ou RS 5 sortie d’usine avec une hauteur de caisse inférieure de 10 mm à celle des modèles RS standard. De plus, les clients peuvent abaisser manuellement la hauteur de caisse de 10 mm supplémentaires pour une hauteur de caisse totale inférieure de 20 mm à la norme de série.

Le tarage du ressort plus élevé, des amortisseurs réglables sur 3 niveaux et des stabilisateurs plus rigides améliorent l’expérience de conduite générale et contribuent à réduire les temps au tour. Le résultat : les clients bénéficient d’un comportement plus précis et plus agile. Les deux packs Compétition offrent également une vitesse maximale augmentée à 290 km/h.

L’Audi RS 4 Avant (consommation combinée en l/100 km : 8,8-8,7 ; émissions combinées de CO2 en g/km : 201-199) avec le Pack compétition plus atteint le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes, soit une amélioration de 0,2 seconde par rapport au modèle de série. L’Audi RS 5 Coupé ou RS 5 Sportback (consommation combinée en l/100 km : 8,8-8,7 ; émissions combinées de CO2 en g/km : 201-199) effectue le sprint en 3,8 secondes, soit une amélioration de 0,1 seconde.

Le rapport de démultiplication est fixé à 1:13,1. Avec toutes ces améliorations, Audi Sport GmbH a créé une maniabilité infaillible et une tenue de route encore meilleure. Le différentiel quattro sport amélioré assure un degré accru d’agilité et de plaisir de conduite – en particulier avec le mode de conduite « dynamique ». De nouvelles données dans l’unité de commande avec des paramètres modifiés permettent plus d’agilité sur l’arrière. En outre, le logiciel actualisé de l’unité de commande de la boîte de vitesses, qui n’est disponible qu’en combinaison avec les packs compétition, permet de réduire les temps de passage des vitesses et d’améliorer sensiblement la répartition entre les différents modes de conduite. En combinaison avec les pneumatiques Pirelli P Zero Corsa, un nouveau logiciel ABS et le système de freinage céramique, la distance de freinage est plus courte de deux mètres lors d’un freinage à partir de 100 km/h.

Développée spécialement pour les packs compétition, Audi Sport GmbH présente la nouvelle ligne d’échappement RS sport plus avec des sorties en noir mat. Il en résulte une sonorité plus intense, non seulement par le système d’échappement lui-même, mais surtout grâce à une nouvelle isolation entre le compartiment moteur et l’habitacle, une modification qui permet également de réduire le poids de la voiture d’environ 8kg. Un réglage minutieux du logiciel de l’unité de contrôle du moteur permet des passages de vitesse plus serrés en mode S lorsque la sélection de conduite « dynamique » est activée au sein de l’Audi drive select.

Un look rehaussé

Les packs compétition et compétition plus présentent des innovations attrayantes dans l’habitacle : les panneaux latéraux des sièges brillent en noir piano. Une combinaison Dynamica / Cuir Nappa Perle est disponible en option pour les sièges de série de la gamme RS. Le tissu Dynamica est composé de 45 % de fibres de PET recyclées ; environ 215 grammes de fibres de PET sont traités par siège. Les quatre anneaux sur le capot et le hayon ainsi que le lettrage du modèle soulignent le caractère sportif avec leur finition noire brillante.

Pour la première fois sur les Audi RS 4 Avant et RS 5, l’extérieur est désormais disponible dans une finition Noir Sebring à effet cristal assorti. Les clients qui souhaitent mettre davantage en valeur le look sportif de leur RS 4 Avant ou RS 5 peuvent acheter des jantes compétition haute brillance en noir fantôme. Sur demande et moyennant un supplément, Audi associera les jantes de 20 pouces entièrement usinées aux pneus haute performance Pirelli P Zero Corsa, conçus à la fois pour la route et le circuit. Les phares Audi Matrix LED sont de série sur l’Audi RS 5; ils éclairent la route avec une lumière laser.

Le pack Trim compétition complète l’Audi RS 4 Avant et les Audi RS 5 intégrant le pack exclusif d’optiques en carbone mat, dont les composants tels que les rétroviseurs extérieurs, la lame avant et les volets latéraux ainsi que l’extension de seuil et la garniture du diffuseur arrière sont en carbone mat ; tous les autres composants en noir brillant.

Moyennant un supplément, Audi propose en option le pack carbone brillant exclusif. En tant qu’alternative exclusive pour les packs compétition, le pack est également disponible en carbone mat.

Prix

En Allemagne, l’Audi RS 4 Avant est disponible à partir de 86 000 euros ; l’Audi RS 5 Coupé et l’Audi RS 5 Sportback sont disponibles à partir de 87 000 euros chacune. Comme mentionné au début, le pack compétition coûte 7 875 euros ; le pack compétition plus, 11 875 euros.

En France, l’Audi RS 4 Avant est disponible à partir de 98 410€. Seule l’Audi RS 4 Avant proposera le pack Compétition à la commande prochainement.

Photos : Audi