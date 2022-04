Lamborghini Super Trofeo Europe 2022 – Débuts de l’Huracán ST EVO2 à Imola

Le circuit italien emblématique d’Imola accueillera la manche d’ouverture de la saison Lamborghini Super Trofeo Europe 2022, la 14ème édition du championnat GT monomarque et la première participation pour la toute nouvelle Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2. Trente-sept voitures sont prêtes à se battre sur le site du Grand Prix dans les quatre catégories, avec beaucoup d’action garantie.

Le triple champion du monde moto Dani Pedrosa fera ses débuts en course automobile à Imola, en compétition pour le Rexal FFF Racing Team. L’Espagnol sera partenaire de l’ancien pilote LMP2 Antonin Borga sur trois manches cette année, avec Misano et Portimão également au programme. « C’est une nouvelle expérience pour moi. Mon objectif principal est de m’amuser et de vivre l’adrénaline de la course. L’opportunité s’est présentée grâce à Lamborghini et avec l’aide de l’équipe FFF Racing, cela a été possible. [C’est une] opportunité de participer partiellement au championnat avec le soutien de mon coéquipier Antonin Borga, qui a de l’expérience dans la course automobile, donc j’espère apprendre de lui et de l’équipe et profiter de l’expérience. », a déclaré Pedrosa.

Imola n’a figuré qu’une seule fois sur le calendrier Lamborghini Super Trofeo Europe auparavant, lorsqu’il a accueilli la manche finale et la cinquième édition des finales mondiales en 2017. Cette saison, trente-sept équipages sont attendus sur la grille pour l’ouverture de la saison, avec les vainqueurs du titre de l’année dernière, l’équipe de l’Oregon revient pour défendre sa couronne avec une nouvelle paire de pilotes en catégorie Pro. Alessandro Tarabini et Filippo Berto mènent la charge de l’équipe dirigée par Jerry Canevisio et Giorgio Testa, Berto faisant ses débuts au Super Trofeo. Pendant ce temps, Bonaldi Motorsport alignera une paire de pilotes expérimentés via Loris Spinelli et Max Weering. Le duo est une combinaison éprouvée, ayant remporté les deux victoires au Nürburgring la saison dernière, aidant le Néerlandais Weering à remporter la deuxième place du classement par points du championnat l’an dernier.

Un certain nombre de débutants seront également de la partie dans la catégorie Pro, avec VS Racing alignant le duo français Jean-Luc D’Auria et Stéphane Tribaudini. Chez Leipert Motorsport, le pilote roumain David-Mihai Serban disputera sa première saison en solitaire tandis que l’équipage entièrement américain composé de Jean-François Brunot et Kerong Li s’associe. Le champion belge de monoplace Amaury Bonduel passe à la course GT avec BDR Compétition. Milan Teekens disputera sa deuxième saison en Super Trofeo Europe, mais cette fois à Target Racing aux côtés de la recrue Marzio Moretti.

La catégorie Pro-Am devrait être l’une des plus compétitives depuis des années, avec 10 participants devant participer à la manche d’ouverture. Damian Ciosek et Magnus Gustavsen courront ensemble pour Lamborghini Roma Team, tandis que l’ancien pilote des Blancpain GT Series et GP3 ​​Series Lewis Williamson fait ses débuts pour l’Oregon Team aux côtés de Massimo Ciglia. Imola marquera le retour en Super Trofeo Europe de deux pilotes : Emanuele Zonzini de Saint-Marin, fera équipe avec Emanuel Colombini chez VS Racing tandis que l’Italien Pietro Perolini et l’Argentin Paolo Biglieri complètent la formation Bonaldi. Bronislav Formanek et Josef Zaruba poursuivent leur partenariat au sein de l’équipe entièrement tchèque Micanek Motorsport alors qu’ils cherchent à remporter le titre de classe pour la première fois. L’attaque de Leipert Motorsport est renforcée par l’arrivée de l’expérimenté Néo-Zélandais Brendon Leitch, qui cumule une campagne en GT World Challenge Europe, et de l’Américain Gerhard Watzinger. Le vétéran Jürgen Krebs et Tim Torsten Müller occupent la deuxième voiture Leipert. L’ancien duo de Leipert Motorsport, Dan Wells et Oscar Lee, poursuivra son association cette année, mais passera au Rexal FFF Racing Team, tandis que Dmitry Gvazava reste chez Target Racing, en partenariat avec le nouveau venu Milan Petelet. Enfin, GT3 Polande alignera ses compatriotes Grzegorz Moczulski et Rafal Mikrut.

La catégorie Am est également bien remplie, avec de nombreuses nouveautés pour 2022. Le Français Stéphan Guérin pilotera en solitaire avec Arkadia Racing pour sa première saison en championnat. Boutsen Ginion passera à quatre voitures pour 2022, Claude-Yves Gosselin et Marc Rostan poursuivant leur collaboration de l’année dernière. Elie Dubelly fait équipe avec Pierre Feligioni, tandis que le coéquipier de Feligioni en 2021, Daniel Waszczinski, forme un nouveau partenariat avec Regis Rego De Sebes. La liste est complétée par le Belge François Grimm, qui a participé l’an dernier à l’International GT Open.

Andrzej Lewandowski défendra son titre Pro-Am de l’an dernier dans le nouvel environnement du GT3 Poland, qui alignera une autre voiture pour Holger Harmsen. Le militant expérimenté Oliver Freymuth revient avec son équipe AKF Motorsport, tandis qu’Enrico Bettera fait ses débuts avec l’équipe Oregon. Gabriel Rindone reste chez Leipert Motorsport, Raffaele Giannoni reste chez Automobile Tricolore.

En Lamborghini Cup, le double champion en titre Hans Fabri est de retour pour une nouvelle saison avec Imperiale Racing. Il affrontera le triple champion Gerard van der Horst (champion en 2016, 2017 et 2018) ainsi que la fratrie championne 2019 de Benoît et François Semoulin (Semspeed). Vice-champion en 2021, le duo père-fils Luciano et Donovan Privitelio visera le titre avec Rexal FFF Racing Team, qui alignera également une deuxième voiture dans la catégorie LB Cup pour Kumar Prabakaran. Sandro Mur pilotera en solo pour Bonaldi Motorsport.

Le week-end d’Imola commence ce vendredi par une paire de séances d’essais libres avant de passer aux qualifications le samedi matin à 10h40. Ensuite, c’est au combat d’ouverture de la saison plus tard dans la journée, la course d’arrêt au stand de 50 minutes commençant à 16h05. La course 2 aura lieu le dimanche matin à 11h50. La diffusion en direct en anglais sera diffusée sur la chaîne YouTube de Lamborghini Squadra Corse, tandis que Sky détient les droits de diffusion en Italie et en Allemagne.

Lamborghini Super Trofeo Europe – Calendrier 2022

Manche 1 : Imola (Italie), 1-3 avril

Manche 2 : Le Castellet (France), 3-5 juin

Manche 3 : Misano (Italie), 1-3 juillet

Manche 4 : Spa-Francorchamps (Belgique) 29-30 juillet

Manche 5 : Barcelone (Espagne) 30 septembre-2 octobre

Manche 6 : Portimão (Portugal), 3-4 novembre

Grande Finale : Portimão (Portugal), 5-6 novembre

