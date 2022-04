Important incendie au Centre Porsche Roissy Sonauto

Un énorme incendie a ravagé le Centre Porsche Roissy du Groupe Sonauto à Saint-Witz (95) le mardi 29 mars 2022. Une grosse fumée noire était visible à plusieurs kilomètres à la ronde laissant craindre le pire. Après l’intervention de nombreux pompiers, l’incendie a été maitrisé ne faisant que des dégâts matériels.

#Intervention 🚨| Incendie en cours à #StWitz dans une concession automobile. Laissez passer les secours et évitez le secteur. ⚠️🚒 pic.twitter.com/4ymDcuoxXu — Sapeurs-pompiers du Val-d’Oise 🚒 (@Sdis_95) March 29, 2022

Après un départ d’incendie peu avant 14h00 dans les bureaux de la concession Porsche du Nord de Paris à côté de Roissy, les flammes ont gagné en intensité atteignant le toit du bâtiment. Les employés ont pu évacuer les lieux, sans faire heureusement de victime.

Plus de 80 pompiers et une vingtaine de véhicules d’intervention venus des communes avoisinantes se sont rapidement rendus sur les lieux afin de maîtriser l’incendie et éviter une embrassement complet du Centre Porsche.

#Intervention🔥 | Hier, le #Sdis95 est intervenu sur un feu de concession automobile à #StWitz. Environ 500 m² ont été détruits par les flammes et 24 employés ont été évacués avant l’arrivée des secours.

🚒20 engins et 84 sapeurs-pompiers engagés

⌚️6h20 d’intervention

📸M. Dubois pic.twitter.com/Iq3yg6mOVr — Sapeurs-pompiers du Val-d’Oise 🚒 (@Sdis_95) March 30, 2022

Environ 500 m² semblent avoir été touchés par le feu sur les 2 000 m² des bâtiments, le showroom semblant avoir été épargné. Les dégâts matériels ne sont pas encore connus mais les véhicules stockés dans le bâtiment pourraient avoir été endommagés.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise pour déterminer l’origine de l’incendie.

Photos : Sapeurs-pompiers du Val-d’Oise via Twitter