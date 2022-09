Partenariat entre Volkswagen et Knaus Tabbert pour fabriquer des camping-cars

Volkswagen Véhicules Utilitaires et le constructeur de camping-cars allemand Knaus Tabbert ont conclu un accord de fourniture à long terme concernant le VW T6.1 et le VW Crafter. Knaus va développer ses propres concepts de camping-cars basés sur les véhicules utilitaires de Volkswagen. Le fourgon de tourisme semi-intégré basé sur le T6.1 a été présenté avant lors de la conférence de presse annuelle de Knaus et a célébré sa première publique au Caravan Salon 2022 à Düsseldorf. Des modèles de camping-cars basés sur le VW Crafter sont également prévus. Par camping-cars semi-intégrés, on entend des véhicules où la cabine d’origine du véhicule de base est conservée et partiellement intégrée à l’espace de vie.

Lars Krause, membre du conseil d’administration de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge des ventes et du marketing a déclaré : « Le marché des camping-cars est en croissance et il existe toujours un potentiel de croissance supplémentaire, ce qui se reflète également dans le niveau de demande pour nos modèles en tant que véhicules de base pour les fabricants de camping-cars. Dans le cas du partenariat que nous avons conclu avec Knaus Tabbert, nous sommes ravis du fait qu’un autre fabricant à grand volume va utiliser nos produits haut de gamme. »

Gerd Adamietzki, membre du directoire de Knaus Tabbert AG (CSO) a ajouté : « Il s’agit d’une étape clé dans l’expansion réussie de notre stratégie multi-sourcing. Chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, nous avons pu trouver un partenaire fiable pour notre stratégie de croissance à long terme qui nous fournira de nouveaux véhicules de base. Nous attendons avec impatience ce partenariat, qui enrichira notre offre à nos clients grâce à l’ajout de modèles très attractifs. »

Photos : Volkswagen / Knaus Tabbert