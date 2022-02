L’Audi e-tron GT quattro élue véhicule performant de l’année par le Women’s World Car of the Year

Le jury du Women’s World Car of the Year a le plaisir d’annoncer les modèles gagnants dans chacune des six catégories de cette année. Ces véhicules représentent l’excellence dans leur segment selon des critères de sécurité, conduite, confort, technologies, design, efficacité mais aussi de leur impact sur l’environnement et leur rapport qualité-prix. L’Audi e-tron GT quattro s’est illustrée sur sa performance face à 5 concurrentes de renommée : Porsche Taycan Cross Turismo, Ferrari 296 GTB, Chevrolet Corvette C8, McLaren Artura, Lotus Emira.

C’est la douzième année d’existence du comité COTY Femme, composé d’une équipe de 56 journalistes automobiles issues de 40 pays répartis sur cinq continents. Il s’agit du seul jury de l’industrie automobile composé exclusivement de femmes. Lors de ce premier tour de scrutin, 65 candidates étaient en lice pour le prix du WWCOTY. Tous les véhicules éligibles ont été lancées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

Les prix WWCOTY sont plus importants que jamais. Le professionnalisme, l’indépendance et la rigueur de ses jurés sont d’une importance vitale dans une industrie confrontée cette année à des défis majeurs tels que le changement climatique et la crise des semi-conducteurs.

Les jurés ont fait le maximum pour se mettre au volant de ces véhicules afin de les évaluer. Elles vont maintenant élire la meilleure voiture de l’année parmi les six gagnantes des catégories. Les résultats seront annoncés autour du 8 mars pour célébrer la journée internationale de la femme.

Lors de cette douzième édition, l’Audi e-tron GT quattro a été récompensée dans la catégorie Performance face à des concurrentes de poids : Porsche Taycan Cross Turismo, Ferrari 296 GTB, Chevrolet Corvette C8, McLaren Artura, Lotus Emira.

L’Audi e-tron GT quattro a toutes ses chances et va tout faire pour briller face à ces 5 adversaires en tout genres.

Photos : Audi