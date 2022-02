Porsche China accélère son entrée dans le circuit principal de l’électrification et de la numérisation

Le 22 février 2022, Porsche China a publié son bilan annuel des performances de l’année précédente : pour la septième année consécutive, la Chine est restée le plus grand marché unique au monde pour Porsche avec 95 671 livraisons en 2021. Le réseau de concessionnaires diversifié a été progressivement mis à niveau et étendu, tandis que des secteurs tels que les services financiers, les voitures d’occasion et la vente au détail en ligne ont tous enregistré une croissance significative. La stratégie d’électrification bat son plein dans toute la Chine, tandis que la numérisation, l’innovation et la durabilité sont devenues les points d’action clés de Porsche pour développer ses futures compétences de base.

« 2021 marque une année anniversaire fructueuse pour Porsche en Chine continentale malgré les incertitudes persistantes liées au COVID-19 et à la pénurie de semi-conducteurs. Nous sommes ravis d’être entrés dans l’histoire une fois de plus et sommes fiers des percées décisives réalisées au cours de l’année écoulée. Porsche est entrée sur la voie rapide de l’e-mobilité, et nous sommes pleinement déterminés à faire avancer cette transformation, à accélérer la localisation du secteur de l’intelligence numérique, ainsi qu’à diriger la nouvelle ère de la mobilité sportive exclusive avec des modèles électrifiés hautement émotionnels. », a déclaré le Dr-Ing. Jens Puttfarcken, PDG de Porsche China.

Stabilité en cours : développement multidimensionnel et de haute qualité dans les offres de produits et les autres activités

En 2021, Porsche a livré 95 671 véhicules neufs en Chine, soit une augmentation de 8% en glissement annuel. Cette croissance régulière a été portée par une gamme de produits évolutive et optimisée. Parmi lesquels, les modèles SUV ont continué d’être les best-sellers avec le SUV haut de gamme Cayenne et le pionnier à la mode Macan à égalité dans le mix de modèles en Chine. La demande pour la luxueuse Panamera est restée forte, avec des livraisons de voitures neuves en hausse de 26% en glissement annuel, ce qui fait que la Chine représente plus de la moitié des ventes mondiales de la Panamera. En fin d’année dernière, cinq nouvelles éditions Platinum basées sur trois motorisations Panamera ont été lancées pour répondre davantage aux attentes des consommateurs chinois. Il convient de mentionner en particulier que la voiture de sport à deux portes est très appréciée des jeunes clients. Le légendaire modèle de voiture de sport 911 a connu une croissance fulgurante de 67% d’une année sur l’autre, réalisant une croissance à deux chiffres pour la deuxième année consécutive. La voiture de sport à moteur central 718 a conservé sa part de marché dominante – 74% – de son segment en Chine. De plus, la première voiture de sport entièrement électrique de Porsche, le Taycan, continue de recevoir des commentaires positifs depuis son lancement, avec quatre dérivés désormais disponibles sur le marché et atteignant un nouveau record de 7 315 livraisons en 2021.

Le réseau diversifié de concessionnaires Porsche a continué de s’étendre. Fin 2021, Porsche comptait 140 sites de vente opérant en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao, dont six nouvellement ouverts l’an dernier. Le centre Porsche Guangzhou Baiyun est devenu le premier centre Porsche nouvellement créé en Asie portant le thème « Destination Porsche ». Et on s’attend à ce que 20% des centres Porsche existants en Chine soient mis à niveau vers cette norme d’ici 2022. Entre-temps, Porsche China s’est également profondément engagé dans le secteur financier et le secteur des voitures d’occasion pour rendre le rêve Porsche plus accessible. Plus de 47 000 contrats de services financiers ont été signés en 2021, en hausse de 16% d’une année sur l’autre, avec un taux de pénétration financière supérieur à 50%, soit une augmentation de 3 points de pourcentage par rapport à 2020 ; dans le même temps, 7 501 transactions de voitures d’occasion Porsche ont été conclues l’année dernière, en hausse de 54% sur un an, soit six fois plus qu’en 2016. Parmi celles-ci, 2 314 commandes provenaient de transactions en ligne, ce qui représente plus de 30% du volume total des ventes au détail.

Porsche s’est non seulement engagé à réaliser les rêves de ses clients de posséder une voiture de sport, mais a également réalisé une nouvelle expansion de son champ d’activité en Chine. En janvier 2021, Porsche Digital China Ltd. est devenue une entité juridique indépendante, issue de l’équipe Porsche Digital China. Elle marque une étape importante dans la mise en place de l’écosystème digital de la marque en Chine. Au milieu de l’année dernière, Porsche Motorsport Asia Pacific Ltd. a célébré son inauguration, visant à offrir une plus grande commodité aux clients chinois qui souhaitent acheter des voitures de course et à promouvoir le développement d’une culture locale dynamique du sport automobile.

Porsche a gagné la confiance d’innombrables consommateurs pour son professionnalisme, sa fiabilité et la qualité de son service, et a également reçu de nombreuses distinctions prestigieuses de l’industrie. Dans les études menées par JD Power, un leader mondial en matière d’informations sur les consommateurs et d’études de marché, Porsche a remporté trois championnats au niveau de la marque dans le cadre de l’étude « 2021 China Initial Quality StudySM (IQS) », de l' »étude 2021 China Vehicle Dependability StudySM (VDS) » et de la « 2021 China Automotive Performance, Execution and Layout StudySM (APEAL) » pour la deuxième année consécutive. Entre-temps, le Porsche Cayenne a dépassé le VDS dans le segment « Large Luxury SUV » et le Porsche Macan s’est classé premier dans APEAL parmi le segment « Midsize Luxury SUV » pour la cinquième année consécutive.

Accélérer le processus d’électrification à toute vitesse

Face aux changements structurels de l’industrie automobile mondiale, Porsche est sur la voie rapide de l’électrification en termes d’offres de produits et de déploiement de l’écosystème. Le positionnement unique de la marque Porsche à l’ère des véhicules électriques – créer des véhicules à batterie sportifs, exclusifs et émotionnels pour offrir aux consommateurs chinois un large éventail d’options de mobilité électrique. Actuellement, Porsche a introduit 16 modèles électrifiés en Chine, et en 2021, les livraisons de modèles tout électriques et électriques rechargeables ont représenté 18% du volume total des ventes, 8% de plus que celui de l’année précédente, le plaçant au sommet des marques de voitures haut de gamme traditionnelles en ce qui concerne la part des véhicules électrifiés. Les performances et la conception puissantes du Porsche Taycan ont aidé la marque à élargir sa clientèle avec succès, 72% des clients du Taycan étant des propriétaires de Porsche pour la première fois et ayant généralement des revenus et une formation relativement élevés.

Tout en consolidant son offensive produit, Porsche accélère également son écosystème de conduite électrique convivial avec une technologie de suralimentation rapide et sûre, des réseaux de recharge fiables et pratiques et des services intelligents tout au long de l’expérience de conduite. En 2021, Porsche a poursuivi l’expansion de son réseau de recharge en Chine – qui comprend la recharge à domicile, la recharge exclusive Porsche, la recharge publique tierce et la recharge à destination Porsche – pour mieux répondre aux demandes des utilisateurs de véhicules électriques dans de multiples scénarios. De plus, Porsche, en collaboration avec ses partenaires, a activement renforcé le réseau de service et mis à niveau la structure organisationnelle pour renforcer la stratégie d’e-mobilité, y compris la formation systématique du personnel à la fois dans l’entreprise et chez les concessionnaires, et la création du département de gestion des produits. Porsche China offrira encore plus d’avantages en matière d’électrification avec l’ouverture du nouveau site satellite de R&D à Shanghai en 2022.

Embrasser profondément l’écosystème d’innovation de la Chine

Avec la vague de numérisation et d’intelligence qui déferle sur l’industrie automobile, le marché chinois est devenu une frontière pour de nombreux constructeurs automobiles. Porsche a adopté le changement et s’est efforcé de s’intégrer plus profondément dans la société chinoise, et s’est lancé dans un avenir commun en mettant l’accent sur la numérisation, l’innovation et la durabilité. Dans le domaine de la numérisation, Porsche a encore répondu aux tendances du marché et accéléré le développement de solutions numériques adaptées au marché chinois, des « services embarqués », au « processus d’entreprise et de concessionnaire », et au « marketing et après démarches commerciales ». L’année dernière, le compte de service Porsche WeChat a continué d’être optimisé et compte désormais plus de 100 000 utilisateurs enregistrés ; POS (Porsche One Sales) et DSS (Digital Service Solution) ont été promus sur l’ensemble du réseau, apportant d’énormes améliorations à la transformation numérique des concessions. Les ventes en ligne se sont développées rapidement et à la fin de l’année dernière, le nombre d’utilisateurs enregistrés de l’applet Porsche Finder WeChat pour les voitures d’occasion a atteint près d’un million. Le commerce en ligne de voitures d’occasion a représenté 30% du total des transactions, ce qui a effectivement contribué à l’objectif stratégique de Porsche de développement omnicanal. À partir de 2022, la plateforme sera ouverte à la commande en ligne de voitures neuves, poussant Porsche encore plus loin dans le e-commerce.

L’innovation fait partie intégrante de l’ADN de Porsche, couvrant un large éventail d’activités allant des clients, des produits et des entreprises à la durabilité, et même au-delà de la mobilité. De plus, Porsche accorde une attention particulière aux start-ups nationales et à l’orientation vers l’innovation, et les utilise comme capteurs de marché pour découvrir toute technologie émergente et méga tendances. En 2021, Porsche Ventures a renforcé sa présence en Chine dans les secteurs des influenceurs virtuels et de l’impression 3D, avec des investissements stratégiques dans un certain nombre de sociétés de capital-risque et de start-up, telles que iMaker et INTAMSYS.

En tant que pionnier dans le domaine du développement durable, Porsche s’engage à être neutre en CO2 sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2030, avec l’ESG (Environnement, Social, Gouvernance) comme principe directeur et cadre. Au Salon de l’auto de Guangzhou 2021, Porsche China a lancé un projet pilote « Green Event » pour suivre l’empreinte carbone de la consommation de matériaux et des personnes impliquées, réalisant zéro émission de carbone pendant l’événement. Pour Porsche, la responsabilité sociale des entreprises est également une préoccupation de durabilité. En 2021, Porsche a fait don de 2 millions de RMB supplémentaires aux zones touchées par les inondations dans le Henan par le biais du «Porsche China Dealer CSR Fund», aidant aux secours d’urgence locaux et à la reconstruction après la catastrophe. À ce jour, Porsche a fait don de fonds à l’échelle nationale, s’élevant à plus de 70 millions de RMB par le biais du programme de responsabilité sociale d’entreprise « Empowering the Future » de Porsche, au profit de plus de 520 000 personnes en Chine.

« Le monde subit de profonds changements jamais vus depuis un siècle. Pour progresser au milieu de tels changements et incertitudes, l’héritage et l’innovation sont extrêmement importants. Pour Porsche, nous sommes convaincus que nous serons à nouveau connus pour nos systèmes de propulsion entièrement électriques. d’appel émotionnel pour le conducteur lorsque l’ère de la mobilité électrique arrive en plein essor. Avec notre gamme de produits attrayante, notre concept de service amélioré, notre expérience de marque inspirante et nos efforts continus dans les domaines clés de l’électrification, de la numérisation et de la durabilité, Porsche continuera à créer une nouvelle légende des voitures de sport de luxe. », a déclaré le Dr.-Ing. Jens Puttfarcken.

