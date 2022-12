L’Audi RS 3 LMS, élu meilleur modèle TCR pour la troisième fois

Le modèle d’entrée de gamme d’Audi Sport customer racing bat un nouveau record : l’Audi RS 3 LMS a pris le départ 1 080 fois dans 302 compétitions à travers le monde, célébrant 89 victoires et 236 podiums au total. Dans l’évaluation comparative de toutes les voitures de course par l’organisation WSC, le fondateur et concédant de licence de la catégorie TCR, l’Audi RS 3 LMS continue à être la meilleure voiture de course TCR.

« Pour la troisième fois en cinq ans, l’évaluation WSC prouve que l’Audi RS 3 LMS était la voiture de tourisme la plus performante au monde. Le programme a traditionnellement été un pur engagement client dans toutes les compétitions nationales et régionales, donc nos remerciements vont aux équipes des cinq continents. Ils ont choisi Audi dans un environnement concurrentiel attractif et ont remporté ces succès avec le RS 3 LMS. », a déclaré Chris Reinke, responsable d’Audi Sport customer racing.

La diversité mondiale des marques continue d’augmenter : Actuellement, les voitures de tourisme de 16 constructeurs sont certifiées pour la catégorie TCR. L’évaluation du WSC prend en compte les succès mondiaux des marques participantes. Le titre de modèle TCR de l’année est donc un échantillon représentatif de l’ensemble du monde de la course TCR.

Cinq titres pilotes ont été remportés par des équipes privées avec l’Audi RS 3 LMS au cours de la saison 2022, en plus de 18 autres victoires dans des catégories de championnat supplémentaires dans le monde entier. Deux résultats individuels exceptionnels couronnent le palmarès sportif : Filipe Souza a remporté la célèbre Macau Guia Race et Tom Coronel a décroché une médaille d’or aux FIA Motorsport Games, tous deux au volant de l’Audi RS 3 LMS gen II.

À la fin de l’année, Audi Sport customer racing avait déjà construit 80 unités de la nouvelle voiture de tourisme qui n’a été présentée qu’en 2021. Du modèle prédécesseur éprouvé et toujours populaire, qui a également apporté sa contribution au «modèle TCR de l’année » entre les mains des clients, un total de 180 voitures de course ont été construites et livrées entre 2016 et 2021.

Photos : Audi