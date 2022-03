L’Audi RS Q e-tron remporte le rallye Abu Dhabi Desert Challenge 2022

Audi est une fois de plus entrée dans l’histoire du sport automobile grâce à l’innovation technique : après ses débuts avec quatre victoires d’étape au Rallye Dakar en janvier 2022, l’Audi RS Q e-tron a maintenant décroché sa première victoire au classement général – lors de sa deuxième sortie. Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger ont remporté la deuxième manche du Championnat du Monde FIA ​​des Rallyes Raid en leur faveur. Les Français se sont imposés à Abu Dhabi avec un avantage de 29,49 minutes.

Pour la huitième fois depuis 1996, Stéphane Peterhansel a reçu un trophée de vainqueur au Abu Dhabi Desert Challenge – et en même temps son premier pour Audi. Avec son copilote Edouard Boulanger, le Français de 56 ans a mené le rallye du désert sans discontinuer dès la première étape après un parcours sans faute.

« Félicitations à Stéphane et Edouard, au Team Audi Sport ainsi qu’à notre partenaire Q Motorsport. Ils ont réalisé une percée pour nos innovations avec ce succès. Nous avons développé l’Audi RS Q e-tron en un temps record. Aujourd’hui, pour la première fois, une voiture équipée d’un groupe motopropulseur électrique remporte un rallye dans le désert. Cela me rend fier. Une victoire au deuxième départ contre les deux meilleurs prétendants au Rallye Dakar de janvier – le vainqueur Nasser Al-Attiyah et le champion du monde record et vainqueur de Monte-Carlo Sébastien Loeb – est un résultat exceptionnel. Il est remarquable que notre concept ait prévalu dans des conditions encore plus difficiles qu’en janvier. », a déclaré Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile chez Audi.

Au moins deux facteurs ont sensiblement augmenté les charges : des températures extérieures nettement plus élevées de plus de 40 degrés Celsius à l’ombre et des valeurs encore plus élevées dans le désert ont augmenté la résistance au roulement dans le sable mou et, comme prévu, ont poussé les circuits de refroidissement à leurs limites. Néanmoins, le concept d’entraînement alternatif avec sa combinaison d’un groupe motopropulseur électrique avec une batterie haute tension ainsi que le convertisseur d’énergie très efficace a toujours fonctionné de manière fiable. L’Audi RS Q e-tron a parcouru toute la distance sans se plaindre. Le rallye différait également sensiblement du Rallye Dakar en termes de géologie : des passages de dunes longs et imprévisibles ont caractérisé les cinq étapes d’une longueur totale de plus de 1 800 kilomètres.

« Ça n’a pas été facile de trouver le bon rythme sur des dunes cassées parfois très piégeuses. Notre rythme était bon et nous n’avons pas pris trop de risques. Une fois de plus, l’Audi RS Q e-tron était très amusante. », a déclaré Stéphane Peterhansel. L’exemple de la compétition a montré à quel point le terrain était compliqué : dès le premier jour, Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb ont perdu toutes les chances de bons résultats au classement général en raison d’avaries sur leurs voitures.

Une crevaison le deuxième jour a été le seul arrêt imprévu du Team Audi Sport. Par conséquent, l’avance de 9,30 minutes après la première étape a été réduite à 7,49 minutes. Après un revers pour un autre adversaire dans la troisième étape, Peterhansel/Boulanger n’ont cessé d’étendre leur avantage. « Une fois de plus, nous avons beaucoup appris dans ce jeune projet. D’une part, c’était un test pour nous, mais d’autre part, il s’agissait aussi d’objectifs sportifs. La première victoire est bien sûr quelque chose de très spécial. Les températures plus élevées et les longs passages de dunes étaient en hausse par rapport au Rallye Dakar. D’autant plus agréable que l’Audi RS Q e-tron a fonctionné si parfaitement et que le concept d’entraînement électrique a fait ses preuves même dans les conditions les plus difficiles. », a déclaré Sven Quandt, directeur général et directeur de l’équipe de Q Motorsport.

Après le premier succès historique de l’Audi RS Q e-tron, l’équipe Audi Sport poursuit le développement du prototype et prépare en parallèle le prochain événement. Le Rallye d’Andalousie est au programme et se déroulera du 6 au 12 juin 2022. Une étape qualificative et cinq étapes de 200 à 300 kilomètres chacune attendent les participants dans le sud de l’Espagne.

Résumé en vidéo des différentes étapes

Etape 1



Etape 2



Etape 3



Etape 4



Etape 5



Photos – Vidéos : Audi