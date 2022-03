Audi arrête son programme LMDh, laissant Porsche seul en 2023

Coup dur chez Audi : le programme LMDh vient de s’arrêter brusquement. Après ses nombreuses victoires au Mans depuis 2000 et son retrait de l’endurance en 2016, la marque aux quatre anneaux avait annoncé son grand retour en 2023 dans l’épreuve reine des 24 Heures du Mans au sein du WEC et en championnat IMSA. Alors que Porsche a dévoilé récemment son prototype LMDh, l’absence d’informations de la part d’Audi faisait craindre le pire. Cela se confirme dorénavant : Audi suspend le développement de sa voiture de course LMDh, laissant son cousin Porsche défendre les couleurs du Groupe Volkswagen l’année prochaine.

Selon sportscar365.com qui a relayé une information d’un porte-parole d’Audi, la marque aux quatre anneaux « a arrêté le programme pour les 2-3 prochains mois. » Selon cette même personne, cela n’a rien à voir avec l’hypothétique engagement de la marque d’Ingolstadt en Formule 1; décision qui n’a toujours pas été actée. Comme pour Porsche, Audi avait retenu le châssis LMDh de Multimatic.

Les raisons de ce retournement de situation soudain pourraient se trouver dans les coûts plus élevés que prévus du programme Audi RS Q e-tron développé pour le rallye Dakar et l’arrêt du partenariat entre Audi et WRT pour l’engagement de voitures de course LMDh en WEC et au championnat IMSA. La crise actuelle avec l’Ukraine prend également une ampleur plus importante que celle de la Covid-19 avec les nombreux arrêts de production suite à des problèmes d’approvisionnement de composants dont des faisceaux de câblages électriques.

La décision d’Audi d’arrêter son programme LMDh aurait été prise en interne en début de cette semaine, malgré les affirmations répétées de divers responsables dont Chris Reinke (responsable Audi Sport customer racing) qui avait dit en janvier dernier que le programme avançait.

Si Audi annonçait officiellement l’annulation de son programme, il resterait alors cinq constructeurs en LMDh : Acura, Alpine, BMW, Cadillac et Porsche. La possibilité d’avoir Lamborghini dans ce panel reste incertain mais possible notamment via une équipe privée.

Photo : Audi