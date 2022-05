Porsche AG acquiert une participation dans un producteur innovant de matériaux pour batteries

Porsche poursuit sa volonté de développer et de fabriquer des cellules de batterie hautes performances : le constructeur de voitures de sport acquiert des parts de la société américaine Group14 Technologies, un producteur de technologie avancée silicium-carbone pour les batteries lithium-ion. En tant qu’investisseur principal, Porsche lève 100 millions de dollars américains et dirige un cycle de financement de série C dans lequel plusieurs entreprises investissent un total de 400 millions de dollars américains (environ 328 millions d’euros).

Group14 Technologies, basé à Woodinville dans l’Etat de Washington, entend utiliser l’augmentation de capital pour accélérer sa production mondiale de matériau d’anode pour batteries lithium-ion. Avant la fin de l’année, Group14 va poser les fondations d’une autre usine de production de matériaux actifs pour batteries (BAM) aux États-Unis. À l’avenir, Group14 fournira également le groupe Cellforce de Tübingen, dans lequel Porsche détient une participation majoritaire. Cellforce a été fondée en 2021 par Porsche et Customcells Holding. À partir de 2024, en Allemagne, la joint-venture a l’intention de produire des cellules de batterie hautes performances auto-développées avec des anodes en silicium pour la production en petite série, le sport automobile et les véhicules hautes performances. Les cellules de batterie Cellforce devraient être utilisées dans les véhicules Porsche à propulsion électrique dotés de groupes motopropulseurs hautes performances.

Dans un marché où la demande augmente rapidement, la coopération avec Group14 garantit à Cellforce l’accès à une technologie future de haute qualité qui rendra la prochaine génération de cellules de batterie considérablement plus efficace que les batteries lithium-ion actuellement utilisées. La chimie des nouvelles cellules repose sur le silicium comme matériau d’anode. Cela peut augmenter considérablement la densité de puissance par rapport aux batteries actuellement produites en série. Les batteries du futur pourront ainsi stocker plus d’énergie dans les mêmes dimensions – et auront donc une plus grande autonomie que les batteries actuellement sur le marché. La chimie innovante réduit également la résistance interne de la batterie, lui permettant d’absorber plus d’énergie pendant la récupération, tout en se chargeant plus rapidement.

« La cellule de batterie est la chambre de combustion du futur. Notre objectif est d’être une entreprise leader dans la compétition mondiale pour la cellule de batterie la plus puissante. Ce n’est pas sans fierté que nous menons ce cycle de financement à large assise. Cela reflète le fait que, grâce à notre unité de capital-risque Porsche Ventures, nous avons maintenant acquis une compréhension approfondie du monde du capital-risque. », a déclaré Lutz Meschke, vice-président du directoire de de Porsche AG et membre du directoire en charge des finances et de l’informatique.

Michael Steiner, membre du directoire de Porsche AG en charge de la recherche et du développement, a ajouté : « Les propriétés caractéristiques de la nouvelle chimie des cellules – charge rapide, hautes performances et faible poids – se répercutent directement sur le cœur de la marque Porsche. Ils sont pratiquement en ligne avec les objectifs de développement que nous écrivons dans les spécifications de nos futures voitures de sport électriques. » Après un processus d’examen intensif, Cellforce Group a sélectionné Group14 Technologies comme fabricant du matériau d’anode en silicium le plus prometteur pour les besoins de Porsche. « Le matériau d’anode de Group14 a le potentiel de changer la donne sur la voie de la réduction des temps de charge. », a déclaré Markus Gräf, COO du groupe Cellforce.

Group14 exploite une usine de production à l’échelle commerciale pour BAM dans l’État de Washington. La technologie a déjà fait ses preuves dans les batteries pour véhicules électriques et pour les applications de charge extrêmement rapide. Une autre usine entrera en service en Corée du Sud en 2022. Outre Porsche, plusieurs autres sociétés – des investisseurs financiers mondiaux aux investisseurs stratégiques de l’industrie des batteries (OMERS Capital Markets, Decarbonization Partners, Riverstone Holdings LLC, Vsquared Ventures, Moore Strategic Ventures , et autres) – participent au cycle de financement actuel. « Group14 s’engage à élever les performances des batteries lithium-ion d’aujourd’hui et des batteries à semi-conducteurs de demain pour accélérer la transition énergétique mondiale. Avec le soutien d’un consortium diversifié d’investisseurs, Group14 s’efforce de fournir la prochaine génération de technologie de batterie au silicium pour soutenir les constructeurs visionnaires comme Porsche. », a déclaré Rick Luebbe, co-fondateur et PDG de Group14.

Photo : Porsche