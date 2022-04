Le rassemblement Porsche Rennsport Reunion VII aura lieu en 2023

Porsche Cars North America (PCNA) a confirmé que la prochaine Porsche Rennsport Reunion aura lieu en 2023. Pour la septième fois, la vie des voitures Porsche les plus audacieuses et les plus excitantes jamais créées aux personnes responsables de leur conception , aux pilotes qui ont poussé les voitures jusqu’à leurs limites sera célébrée.

Tous se réuniront pour un événement exaltant qui promet non seulement de célébrer le passé et le présent de Porsche, mais aussi de capturer un aperçu de l’avenir, à la fois sur la piste et sur la route. Le thème, les dates et le lieu de Rennsport VII seront annoncés en temps voulu.

Conçu par le grand pilote Brian Redman et le porte-parole de presse de longue date de Porsche Cars North America – Bob Carlson – en 2001, la Rennsport Reunion a été créé pour célébrer l’héritage de course de Porsche. Ils ont imaginé un événement au cours duquel les pilotes et les passionnés pourraient se rassembler pour célébrer la course et rendre hommage aux personnes et aux voitures qui ont contribué à construire l’héritage Porsche. Depuis son événement inaugural à Lime Rock Park dans le Connecticut il y a plus de 20 ans, Rennsport n’a cessé de gagner en attrait, attirant 80 000 fans au cours du dernier événement en 2018.

« Nous sommes tous ravis de pouvoir annoncer le retour de la Rennsport Reunion, qui est toujours un moment fort de l’enthousiasme et de l’héritage du sport automobile Porsche. Rennsport Reunion a grandi rapidement au fil des ans en une expérience visuelle, sonore et émotionnelle vraiment unique. Pendant quelques jours, on a l’impression que tous les passionnés de la marque sont réunis au même endroit, sur et hors piste, comme une seule famille Porsche. Nous annoncerons bientôt la date et le lieu, mais ce que je peux déjà partager : notre ambition est de faire de Rennsport Reunion VII la meilleure à ce jour. », a déclaré Kjell Gruner, PDG de Porsche Cars North America Inc.

Photos : Porsche