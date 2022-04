Audi convertit un moulin à vent en un générateur d’électricité utilisant des moteurs électriques d’e-tron

Avec le projet (M)icrogrid, Audi démontre une fois de plus que la technologie et l’innovation sont la voie vers une mobilité plus durable. À partir de moteurs récupérés sur des véhicules Audi e-tron, la marque aux quatre anneaux a transformé un vieux moulin à vent désaffecté de Majorque en un générateur électrique capable de fournir une puissance allant jusqu’à 15 kW.

Pour Audi, l’un des moyens de rendre la technologie plus respectueuse de l’environnement est de la conserver le plus longtemps possible. En ce sens, l’économie circulaire et les cycles de seconde vie efficaces permettent d’économiser les ressources de différentes manières : d’une part, en utilisant des matériaux reconditionnés, on économise des matières premières, avec les économies d’énergie correspondantes que leur production implique. De plus, afin de produire moins de matières premières, les émissions sont réduites. Enfin, la réutilisation réduit la quantité de matériaux qui finiraient autrement comme déchets résiduels.

Des moteurs électriques réutilisés pour produire de l’énergie dans des moulins à vent

Un exemple clair de cette économie circulaire, dans laquelle les principes de réduction, de réutilisation et de recyclage sont appliqués, est le projet espagnol Audi (M)icrogrid, qui a permis de transformer une éolienne majorquine traditionnelle en un système de production d’électricité. Le projet a été réalisé sous la direction technique de Francisco Trigueros, ingénieur espagnol en développement technique dans le domaine de l’innovation chez AUDI AG.

Pour cette transformation, des moteurs de seconde vie reconditionnés issus des véhicules électriques de la flotte interne d’Audi sont utilisés. Accouplées au mécanisme du moulin au moyen des composants nécessaires (transmission, roulements, unité de commande électronique, etc.) et adaptées pour fonctionner dans la plage appropriée, les pales entraînées par le vent font tourner le moteur électrique, qui transforme l’énergie mécanique en l’énergie électrique de manière similaire au système de récupération d’énergie d’un véhicule électrique. Cette énergie électrique peut être utilisée pour l’autoconsommation, et le reste est directement injecté dans le réseau.

Étant donné que la capacité de production d’énergie maximale de ce système est largement limitée par les caractéristiques du broyeur, le moteur électrique des véhicules Audi e-tron tourne bien en dessous de sa capacité. Même ainsi, la puissance estimée qu’il peut générer est d’environ 15 kW. L’usine de production d’électricité est équipée de différents systèmes de sécurité, mettant en évidence le soi-disant « tail lock », qui permet de modifier automatiquement l’angle d’incidence des pales pour éviter les risques en cas de vents violents.

Une fois le projet lancé, Audi étudiera le comportement du système et son fonctionnement dans différentes conditions d’utilisation, afin de définir les futurs modèles de coopération et d’expansion. Par exemple, un élargissement du concept permettrait de coupler des batteries de seconde vie et de créer des systèmes stationnaires de production et de stockage d’énergie, qui permettraient d’amortir les pics de demande d’électricité.

Initialement destiné à l’extraction de l’eau du sous-sol, le moulin choisi pour ce projet est situé dans la ville de Son Ferrol, à quelques kilomètres de l’aéroport de Palma de Majorque, et est connu sous le surnom de « Son España ». C’est l’un des plus de 600 moulins à farine et à vent qui font partie du paysage de l’île, reconnaissable à sa construction particulière, avec une tour en maçonnerie et un système de pales utilisant des éléments matériels et des techniques d’architecture locale.

À Majorque, les premiers moulins documentés pour moudre le grain remontent au XIVème siècle, bien qu’ils ne se soient répandus qu’au XVème siècle. L’exploitation de la puissance du vent à l’aide de moulins pour extraire l’eau remonte au milieu du XIXème siècle, en raison de l’influence hollandaise. Les premiers moulins à eau ont rapidement commencé à utiliser des lames en bois au lieu de celles en tissu. Le moulin « Son España», datant de 1925, fut l’un des premiers à incorporer des lames métalliques.

La cérémonie d’inauguration du moulin, qui a eu lieu le 8 avril 2022, a réuni les responsables du projet et diverses autorités des gouvernements baléares et insulaires. Pour Julia Sendtner, responsable de la gestion de l’innovation R&D chez Audi AG, « ce projet montre le potentiel de réutilisation des composants de seconde vie. Même après que le moteur électrique a atteint son objectif initial dans l’Audi e-tron, il fournit de l’énergie à d’autres modèles électriques pour favoriser davantage la mobilité durable. »

Pour sa part, Juan Pedro Yllanes, vice-président et ministre de la transition énergétique, des secteurs productifs et de la mémoire démocratique du gouvernement des Baléares, voit ce projet comme « un exemple qui combine transition énergétique, économie circulaire et restauration du patrimoine. Trois axes stratégiques des politiques que nous promouvons auprès du Gouvernement pour avancer dans la décarbonisation de notre modèle et la transition vers un modèle plus durable et respectueux de notre environnement. Un projet qui récupère ces éoliennes emblématiques dans notre paysage et les intègre comme un élément de plus de la transition énergétique que nous promouvons. »

Photos : Audi