Légère baisse des livraisons de Volkswagen Véhicules Utilitaires en 2021

L’année 2021 a, une fois encore, été dominée par la pandémie de coronavirus et par la pénurie des semi-conducteurs sur le marché mondial. Sur l’année, Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré un total de 359 500 véhicules, en légère baisse de 3,2% par rapport à l’année précédente.

« Alors que nous avons presque réussi à maintenir le niveau de l’année précédente en termes de livraisons, nous constatons une demande très élevée et croissante pour nos véhicules. Sur l’année 2021, nos commandes ont augmenté de près de 20% par rapport à l’année précédente. C’est un excellent résultat pour Volkswagen Véhicules Utilitaires. Notre principale tâche pour les mois à venir sera donc de continuer à répondre à cette forte demande malgré la situation de production compliquée. », explique Lars Krause, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge des Ventes et du Marketing.

Livraisons par gamme de produits

La gamme Transporter reste la série emblématique de Volkswagen Véhicules Utilitaires : le nombre de Transporter vendus l’année dernière a augmenté de 14,8% pour atteindre 166 400 véhicules. En 2021, la demande a été particulièrement forte pour le California 6.1, avec 19 300 unités vendues, soit une hausse de 20,2%. La septième génération du nouveau Multivan, le célèbre monospace familial, a été dévoilée et commercialisée en fin d’année dernière. Le nouveau Multivan est, pour la première fois, également proposé en version hybride rechargeable. À la fin de l’année 2021, 13 500 unités avaient déjà été commandées.

Le nouveau Caddy a été particulièrement affecté l’année dernière par la pénurie des semi-conducteurs. Les livraisons du célèbre fourgon de livraison urbain ont donc baissé de 24,5% pour s’établir à 85 200 unités. Cependant, les commandes du nouveau Caddy ont connu une augmentation de 21,3% sur un an, preuve de la popularité du véhicule auprès des clients particuliers et professionnels.

L’Amarok, non commercialisé en Europe en 2021 et fabriqué uniquement en Argentine dorénavant, a vu ses livraisons baisser pour s’établir à 45 400 unités (contre 52 100 l’année précédente). Le nouvel Amarok sera lancé l’été prochain. Il résulte, pour la première fois, de la coopération avec Ford et sera de nouveau disponible en Europe.

Les livraisons de Crafter ont atteint 62 300 unités l’année dernière (contre 61 700 l’année précédente). La part des eCrafter 100% électriques est passée à 1 500 unités (+29,4%).

Globalement, le nombre de véhicules utilitaires électrifiés livrés a encore augmenté en 2021 : après les 2 700 unités livrées en 2020, la hausse a atteint 35,1%, soit 3 600 unités. Avec la première mondiale de l’ID. Buzz le 9 mars prochain, Volkswagen Véhicules Utilitaires franchira une nouvelle étape sur la voie de l’électro-mobilité.

Parallèlement à la tendance de la motorisation électrique, la demande de véhicules de loisirs haut de gamme de Volkswagen Véhicules Utilitaires s’est maintenue à un niveau élevé : pas moins de 23 300 modèles California du T6.1, du Crafter et du Caddy ont été livrés en 2021. Les célèbres camping-cars ont affiché une augmentation de 28% l’année dernière.

Gamme Transporter : 166 400 (+14,8%)

Caddy : 85 200 (-24,5%)

Amarok : 45 400 (-13,0%)

Crafter : 62 300 (+1,0%)

Modèles California : 23 300 (+28,7%)

Modèles électrifiés : 3 600 (+35,1%)

Livraisons par région

Europe de l’Ouest : Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré 248 700 véhicules (année précédente : 264 900). Avec 91 000 véhicules (101 000), l’Allemagne reste de loin le plus important marché de Volkswagen Véhicules Utilitaires, suivie par la Grande-Bretagne avec 36 800 véhicules (36 500) et la France avec 15 300 véhicules (15 900).

Europe de l’Est : Volkswagen Véhicules Utilitaires a enregistré une baisse de 9,4% du marché en Europe de l’Est, avec 30 200 véhicules livrés. Le plus grand marché individuel reste la Pologne avec ses deux sites de production de Poznań et Września. Le nombre d’unités livrées a atteint 9 100 (année précédente : 9 600).

Amérique du Nord et du Sud : alors que le Mexique (seul marché de Volkswagen Véhicules Utilitaires en Amérique du Nord) a enregistré une baisse avec 4 600 véhicules livrés (année précédente : 7 000), les grandes variations se sont poursuivies en Amérique du Sud. Avec 32 900 véhicules livrés, la région affiche une croissance globale de 16,5% par rapport à l’année précédente (28 200 unités). Cette croissance concerne, une fois encore, principalement l’Argentine avec une hausse de 44,6% (18 700 véhicules), tandis que le Brésil affiche une baisse de 25,5% (7 900 véhicules).

Asie-Pacifique : l’ensemble de la région a enregistré une hausse de 10,7% en 2021, avec 17 500 véhicules livrés. L’Australie reste le marché unique le plus solide et affiche une forte hausse avec 12 500 unités livrées (année précédente : 10 500).

Afrique : après une année 2020 très faible (7 700 unités), le marché africain a progressé avec 9 000 unités livrées. En Afrique du Sud, le plus important marché individuel du continent, le nombre de véhicules livrés a atteint 5 200 (4 300) malgré la situation difficile liée au coronavirus.

Moyen-Orient : après une solide année en 2020, la région a enregistré une nouvelle hausse de 12,9%, soit 16 600 véhicules livrés en 2021. Là aussi, la tendance positive a été confirmée sur le plus gros marché : en Turquie, la hausse a atteint 17% avec 14 700 véhicules livrés (année précédente : 12 500).

N. B.: les chiffres ont été arrondis à la centaine.

Photos : Volkswagen