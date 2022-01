Voici les données techniques de la future Audi A6 L e-tron : jusqu’à 600 km d’autonomie

Audi prépare son avenir en tant que fournisseur de mobilité électrique premium. Avec la présentation de l’A6 e-tron concept en avril 2021 au salon automobile de Shanghai, Audi annonce une nouvelle berline entièrement électrique qui succèdera à l’actuelle génération de l’A6. Les caractéristiques définitives de la future Audi A6 L e-tron ont fuitées, permettant de découvrir quelques informations importantes comme la capacité des batteries et les autonomies.

Audi a donné le feu vert afin de produite la future Audi A6 e-tron dans son usine de Neckarsulm, là où est actuellement produite l’A6 C8. Pour le marché chinois, une variante adaptée avec un empattement plus long offrant plus d’espace aux passagers arrière sera produite. Fabriquée dans l’empire du milieu, les spécifications de l’Audi A6 L e-tron ont été publiées par un média chinois.

En se basant sur le récent concept A6 e-tron, le design de la future berline électrique est beaucoup plus dynamique et futuriste via sa carrosserie Sportback; son cx étant de 0,318. Bien que sa commercialisation n’est pas prévue avant quelques années, on en sait un peu plus sur ses données techniques.

Basée sur le plateforme PPE, quelques différences existeront entre le modèle mondial et notamment européen et la version chinoise. Le coffre sera par exemple de 550 litres pour la version asiatique.

Identifiée en interne sous le nom « Audi E6L », le constructeur automobile d’Ingolstadt prévoit de proposer trois versions : une entrée de gamme avec une batterie (fournie par CATL) de 83 kwh offrant 550 km d’autonomie via un seul moteur et deux autres qualifiées de « principales » avec une batterie (également fournie par CATL) de 100 kwh, permettant de parcourir jusqu’à 600 km avec une charge complète : une version à un moteur et une autre avec 2 moteurs offrant la transmission quattro. La vitesse maximale de tous les modèles est de 209 km/h, avec des accélérations de 0 à 100 km/h entre 7,6 et 7,7 s.

Le document informe également que la recharge de 5 à 80% sera inférieure à 25 minutes. La capacité de production annuelle prévue en Chine de l’Audi E6L devrait être de 150 000 unités.

Photos : Audi / DR