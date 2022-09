Volkswagen expose des véhicules spéciaux au salon IAA Transportation 2022

Volkswagen Véhicules Utilitaires sera présent au salon IAA Transportation 2022 à Hanovre avec un grand nombre de nouveaux modèles. Outre le VW ID. Buzz et le tout nouveau pick-up Volkswagen Amarok, des modèles conçus par des spécialistes de superstructures destinées aux véhicules utilitaires seront présentés. Ces véhicules à usage spécial sont utilisés dans les secteurs les plus divers. Des solutions intelligentes pour véhicules spécialisés seront également présentées. Parmi les principales attractions du salon, citons le premier véhicule d’intervention médicale électrique développé à partir du modèle ID. Buzz. Des concepts de véhicules innovants font également leurs débuts, comme le nouveau Multivan en version taxi. Diverses superstructures destinées à équiper le Crafter seront également dévoilées.

Volkswagen Véhicules Utilitaires et des constructeurs de superstructures destinés à des véhicules utilitaires présentent plus de 30 modèles au salon IAA. Plusieurs de ces modèles sont de nouvelles versions spéciales de l’ID. Buzz qui, avant même son lancement, est déjà très demandé. Tous ces modèles sont exposés pour la première fois dans le monde. Le véhicule d’intervention médicale d’urgence ID. Buzz est dévoilé par Bösenberg, spécialiste allemand des superstructures et des transformations spéciales de véhicules utilitaires. Ainsi, les modèles à moteur électrique font leur apparition dans le secteur des véhicules médicaux d’urgence.

Une version entièrement revisitée du nouveau Combi est également présentée : le Multivan 2021. Il est présenté à Hanovre en version taxi grande capacité et peut être commandé directement auprès de l’usine. Il y a également d’autres nouvelles déclinaisons du Multivan, dont un modèle développé par Snoeks, spécialiste néerlandais des superstructures pour véhicules utilitaires, qui combine intelligemment transport de passagers et transport de marchandises.

Le Crafter est, en matière d’ingénierie, l’un des fourgons les plus modernes de sa catégorie. Au salon IAA Transportation 2022, un grand nombre de spécialistes de superstructures pour véhicules utilitaires présente les derniers développements de la gamme. L’offre comprend des modèles pick-up, des véhicules de livraison et des monospaces adaptés à la conduite en tout-terrain. Les superstructures destinées aux équipements d’atelier sont également présentées en nombre cette année au salon IAA. Attraction de cette année : l’atelier mobile de réparation de vélos électriques du fabricant allemand de superstructures Kögel/Flexmo, qui a pensé à tout, jusqu’à la protection incendie. Les gammes Volkswagen Véhicules Utilitaires Caddy et T6.1 ainsi que les camping-cars de la marque sont également présentés à Hanovre.

Photos : Volkswagen