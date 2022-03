Les options d’éclairage des Audi e-tron GT et Audi RS e-tron GT

Depuis longtemps, les phares des modèles Audi ont bien plus qu’une simple fonction de sécurité. Ils font le lien entre le design et la technologie, et ont un impact indéniable sur l’aspect visuel de chaque Audi. C’est particulièrement évident sur le design extérieur de l’Audi e-tron GT quattro et de l’Audi RS e-tron GT, sur lesquelles les phares et les feux arrière sont des éléments caractéristiques.

Les phares de l’Audi e-tron GT quattro et de l’Audi RS e-tron GT sont des sculptures en trois dimensions au caractère dynamique et à l’esthétique moderne. Les phares en forme de V de l’Audi e-tron GT quattro sont déclinés dans trois versions : LED, Matrix LED et feux de route laser supplémentaires. Un cadre en forme de X au design expressif accueille l’éclairage laser Audi. Les feux de route supplémentaires sont disponibles en option sur l’Audi e-tron GT quattro et l’Audi RS e-tron GT. La partie inférieure des phares se compose d’éléments séparés dont les bords sont éclairés en bleu. Les ailes centrales de la signature des feux de jour forment la partie supérieure du X. La signature lumineuse de jour a également une fonction de clignotant, et consiste en une série d’angles aigus qui donnent au véhicule une apparence sportive. À l’arrière, une bande lumineuse sculptée couvre toute la largeur de l’Audi e-tron GT. Elle se disperse dans des segments en forme de flèche de plus en plus larges, créant une signature lumineuse unique. Les feux arrière sont entièrement constitués de LED et incluent des clignotants dynamiques montés à plat sous la signature lumineuse arrière. Les feux stop sont installés en dessous.

Feux de route laser supplémentaires

De série, l’Audi e-tron GT quattro est équipée de phares LED avec des clignotants dynamiques. Des phares Matrix LED sont disponibles en option sur la Gran Turismo électrique ; ils sont installés de série sur la version RS e-tron GT, le modèle haut de gamme. Leurs faisceaux de route continus éclairent au maximum sans aveugler les autres conducteurs, en réduisant la luminosité de certains segments. Tout en haut de la gamme d’options d’éclairage pour l’Audi e-tron GT quattro et l’Audi RS e-tron GT, on retrouve les phares Matrix LED avec faisceau de route laser. À partir de 70 km/h, un point laser est activé au centre du phare, entre les modules des feux de croisement et des feux de route, multipliant par deux la portée des feux de route. Par ailleurs, un module laser ultra compact installé dans chaque phare génère un faisceau lumineux qui éclaire sur plusieurs centaines de mètres, à la façon d’un projecteur.

Les phares de la Gran Turismo offrent une autre fonctionnalité : les effets d’éclairage dynamiques de la fonction « leaving home/coming home » à l’avant et à l’arrière. La première signature lumineuse s’active lorsque le conducteur déverrouille la voiture et s’inspire de la puissance du bruit des vagues : les différents composants s’allument rapidement avant de s’éteindre brièvement pour se rallumer une deuxième fois.

Zoom sur les phares Audi Matrix LED

Les phares Matrix LED dont sont équipées l’Audi e-tron GT quattro et l’Audi RS e-tron GT génèrent des faisceaux de route à l’aide de diodes électroluminescentes réunies au sein des réflecteurs ou des lentilles partagées, quel que soit le modèle. Ils éclairent la route sans aveugler. Dès que la caméra sur le pare-brise détecte d’autres voitures ou l’entrée dans une ville, l’unité de contrôle réduit l’intensité des LED. Des millions de motifs lumineux sont ainsi possibles. Les phares Matrix LED éclairent complètement les zones entre les voitures et à côté d’elles sans gêner les autres conducteurs en faisant écran. D’autres diodes électroluminescentes dans les phares Matrix LED interviennent lors des manœuvres et éclairent la zone latérale devant la voiture lorsque le conducteur effectue une marche arrière, en plus de jouer le rôle de feux adaptés tous-temps. Cette technologie réduit l’éblouissement causé par la lumière réfléchie dans des conditions de faible visibilité et assure un éclairage antibrouillard quatre fois plus large. L’éclairage dans les virages est généré par un déplacement du point focal tout au long de la courbe. Le clignotant s’active de façon prédictive peu avant que la voiture n’arrive à une intersection. Les phares et les feux arrière sont équipés de clignotants dynamiques. Une bande LED facile à identifier s’allume en segments successifs en quelques millisecondes, créant un mouvement lumineux dans le sens de la manœuvre.

Une sécurité accrue grâce à l’assistant de vision nocturne

En plus des phares installés sur l’Audi e-tron GT, l’assistant de vision nocturne est également disponible en option. Il inclut la fonction marking light : à partir de 60 km/h, les LED des phares Matrix LED clignotent pour signaler les piétons qu’ils perçoivent et éclairer ceux qui ne se trouvent pas dans des zones illuminées autour du véhicule. L’assistant de vision nocturne fonctionne essentiellement grâce à une caméra thermique. Celle-ci offre un angle de vue à 24 degrés ; sa fenêtre de protection est nettoyée par une buse d’essuie-glace et chauffée lorsqu’il fait froid. La caméra fonctionne comme un système infrarouge lointain, qui réagit à la chaleur que dégagent les personnes ou les animaux et les affiche sur l’écran central au milieu des instruments. Si l’unité de contrôle détecte un danger, par exemple un piéton marchant sur la route près de la voiture, celui-ci est marqué en rouge et une alerte sonore est émise. Une mise en garde apparaît également sur l’affichage tête haute en option. Le marquage et le contraste des images peuvent être configurés depuis le système MMI.

Photos : Audi