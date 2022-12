Livre « Max Hoffman – Milllion Dollar Middle Man » – Edition Veloce

L’éditeur anglais Veloce Publishing vient de sortir un nouveau livre qui mérite d’être présenté sur l’histoire riche et passionnante de Max Hoffman. Cet ancien pilote de course a une place importante dans le développement de marques automobiles européennes en Amérique du Nord via l’importation de modèles des constructeurs Porsche, Volkswagen, Mercedes, BMW et Alfa Romeo.

L’histoire de Max Hoffman, qui a commencé sa carrière en tant que pilote en Europe, est devenu le catalyseur pour mettre certaines des voitures de sport les plus célèbres entre les mains du public américain. Cet expatrié autrichien était arrivé à New York le 21 juin 1941 et en 1947, il ouvrit son showroom sur Park Avenue à New York, qui fut plus tard redessiné par Frank Lloyd Wright. Son réseau de concessionnaires était peut-être basé en Amérique du Nord, mais son influence et son impact étaient mondiaux.

Ce livre fascinant retrace la carrière de Max Hoffman, le concessionnaire automobile américain qui a représenté Jaguar, Porsche, Mercedes, Volkswagen, Fiat, Lancia, BMW et de nombreuses autres marques automobiles européennes au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Il a fortement poussé à la création de certains modèles emblématiques comme la Porsche 356 Speedster, la BMW 507 et même la Mercedes 300 SL Gullwing tout comme l’Alfa Romeo Giulietta Spider.

A travers ce livre, les différentes marques introduites aux États-Unis par Max Hoffman sont présentées tout comme certains modèles. Grâce à ses importations et à la création d’un réseau de concessionnaires, il a rencontré le succès et a su s’entourer de clients riches friands des véhicules proposés. Mais par derrière, il appliquait des techniques parfois limites afin d’arriver à ses fins.

Au fil du temps, sa réputation et son efficacité a fait de l’ombre aux constructeurs automobiles qui devaient avancer avec lui en tant qu’intermédiaire. Suite au succès sur le marché nord américain de certaines marques, ces dernières se sont implantées localement afin d’y gérer directement leurs affaires, amenant à se séparer des services de Max Hoffman.

Ce dernier ne l’entendait pas de cette manière et a commencé a montré ses dents avec des poursuites contre ses fournisseurs de véhicules et même des menaces aux dirigeants des constructeurs.

Max Hoffman avait une très forte connaissance du marché américain et des besoins des clients. Il a ainsi pu demander à certains constructeurs de concevoir des modèles sportifs adaptés comme la Porsche 356 Speedster et la Mercedes 300 SL. Bon nombre de personnes ayant travaillé avec lui ont su s’enrichir à ses côtés.

Certaines anecdotes comme le fait d’avoir persuadé les concessionnaires de prendre des VW Coccinelle mal aimées pour obtenir des Jaguar populaires pour les vendre sont également mises en avant dans un chapitre dédié.

Tous ces faits passionnants sont parfaitement relatés dans ce livre via la plume de son auteur Myles Kornblatt, ayant collaboré avec de grands médias automobiles.

Avis

Veloce Publishing nous gatte pour Noël avec la sortie d’un livre complet sur l’histoire automobile du pilote et entrepreneur Max Hoffman qui a permis notamment aux marques Porsche et Volkswagen de connaître un grand succès dans les années 1950 et 1960 aux États-Unis.

L’auteur Myles Kornblatt, grand passionné d’automobile et consultant, a su parfaitement raconter l’histoire de cet homme qui a su déceler le potentiel de certaines marques pour le marché nord américain.

Ce livre présente de manière claire l’arrivée locale de Jaguar, Porsche, Mercedes, Volkswagen, Fiat, Lancia, BMW et de nombreuses autres marques automobiles européennes au cours des décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Les différentes voitures importées sont présentées avec leur adaptation aux marchés américains. Certains véhicules ont également été spécialement commandés par Max Hoffman pour ses clients, notamment de marque Porsche.

Le design jouant un rôle important dans la vie de Max Hoffman, il était logique d’avoir un espace dédié sur sa maison et son show room conçus par Frank Lloyd Wright.

Enfin, certaines histoires et anecdotes intéressantes autour de cet importateur emblématique sont brillamment racontés par l’auteur.

Ce livre très complet s’adresse avant-tout aux passionnés d’automobile souhaitant approfondir leurs connaissances sur un acteur majeur de l’importation de véhicules européens aux États-Unis. Disponible sur amazon, en librairie et sur le site de l’éditeur Veloce, ce livre se doit d’être présent dans sa bibliothèque, notamment pour les passionnés de Porsche et de Volkswagen.

Caractéristiques

160 pages

Plus de 227 illustrations et photos en couleur / en noir et blanc

Auteur : Myles Kornblatt

Dimensions : 21,3 x 25,6 x 1,3 cm

Langue : Anglais

Publication : Septembre 2022

Éditeur : Veloce Publishing

ISBN : 978-1787115-03-3

Prix : 30,00 £ TTC (environ 35 euros TTC)

Photos : 4Legend.com