LMDH – Lamborghini s’associe à Iron Lynx en FIA WEC et IMSA à partir de 2024

Lamborghini Squadra Corse et Iron Lynx ont annoncé qu’ils uniront leurs forces alors que les deux entités se lanceront dans un double assaut en tant que Lamborghini Iron Lynx dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​et le Championnat IMSA SportsCar en 2024. Dévoilé lors des finales Lamborghini à Portimão, le partenariat commencera à partir de 2023, Iron Lynx devenant une équipe soutenue par l’usine dans la compétition GT3 en Europe et aux États-Unis.

Dirigé par DC Racing Solutions Ltd. et dirigé par Deborah Mayer, Iron Lynx sera l’équipe Lamborghini officielle du Championnat du monde d’endurance FIA ​​et du Championnat IMSA WeatherTech Sportscar. Iron Lynx et Lamborghini travailleront également en étroite collaboration avec PREMA Engineering, qui utilisera son expertise de 30 ans de championnat.

Le partenariat a été officiellement annoncé à Portimão par le président-directeur général de Lamborghini, Stephan Winkelmann, et le responsable de Lamborghini Motorsport, Giorgio Sanna. Lamborghini et Iron Lynx collaboreront sur le nouveau prototype LMDh qui comportera une technologie hybride propulsée par un moteur V8 biturbo.

Stephan Winkelmann, PDG de Lamborghini, a commenté : « Depuis que nous avons annoncé notre intention de courir dans la série de courses LMDh, il était clair pour nous qu’Iron Lynx était le bon partenaire avec qui franchir une étape aussi importante. Je suis ravi d’accueillir l’équipe dans la famille Lamborghini. Au fil des ans, Iron Lynx s’est avéré être une entité rapide, solide et performante, tout comme le département Lamborghini Motorsport. »

La collaboration débutera en 2023, avec Iron Lynx qui alignera la nouvelle Lamborghini Huracán GT3 EVO2 verte #63 aux 24 Heures de Daytona avant une saison complète de la campagne IMSA WeatherTech Sportscar Championship en Endurance Cup. En Europe, l’équipe participera à la Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup.

De plus, Iron Lynx engagera une Huracán GT3 EVO2 n°83 en livrée magenta via sa tenue entièrement féminine Iron Dames, tandis qu’une troisième voiture (utilisant la n°19) sera également lancée en 2023.

« Je suis extrêmement fier du partenariat avec Iron Lynx. C’est une équipe aussi jeune que Lamborghini Squadra Corse, qui, comme nous, a connu une croissance exponentielle au fil des ans et est devenue un protagoniste des courses GT à travers le monde après avoir fait ses débuts avec nous au Super Trofeo en 2018. Maintenant, nous nous retrouvons ensemble à nouveau et s’efforcera d’être plus fort et plus mature et de se fixer de grands objectifs. Des programmes GT au LMDh, nous avons combiné l’excellence de trois organisations italiennes, tout en bénéficiant d’un partenariat technique avec PREMA Engineering via Iron Lynx, avec qui il est de notre devoir d’obtenir de grands résultats. », a déclaré Giorgio Sanna, responsable du sport automobile chez Lamborghini.

Iron Lynx sera également présent dans le championnat Lamborghini Super Trofeo Europe 2023, suite au retour de l’équipe dans la catégorie monomarque réservée aux voitures Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 à Portimão. L’équipe a engagé une voiture lors de la dernière manche du championnat d’Europe, pilotée par Doriane Pin et Michelle Gatting.

Commentant l’annonce, Deborah Mayer, présidente de DC Racing Solutions Ltd., – la société de sport automobile basée en Suisse qui possède Iron Lynx, Iron Dames et PREMA – a déclaré : « Je suis vraiment ravie que nous puissions partager la nouvelle du partenariat entre Iron Lynx et Lamborghini, qui marque une étape importante pour notre groupe. Notre pedigree de course vainqueur de championnat, combiné à l’héritage réussi du sport automobile de Lamborghini, créera le mélange parfait pour offrir une performance hautement compétitive sur la piste. J’attends avec impatience ce prochain chapitre. »

Andrea Piccini, Team Principal d’Iron Lynx, a ajouté : « Nous sommes très heureux de commencer ce nouveau chapitre avec Lamborghini pour Iron Lynx et les Iron Dames. Depuis ses débuts en 2018 dans le Lamborghini Super Trofeo, l’équipe a grandi rapidement et est devenue de plus en plus compétitive, organisant une saison extraordinaire. Après beaucoup de travail et de préparation, nous avons hâte de prendre la piste avec Lamborghini et d’obtenir plus de succès. »

Photos : Lamborghini