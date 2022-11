Audi ajoute des bornes de recharge exclusives à son écosystème de mobilité électrique en Chine

La marque aux quatre Anneaux accélère sa e-offensive en Chine. Dans le cadre de la stratégie chinoise « Vorsprung 2030 China Strategy », Audi enrichit son écosystème de mobilité en proposant les bornes de recharge haut de gamme Audi aux clients en Chine. Le premier lot sera mis en ligne avant la fin de cette année.

« Audi pense que le premium doit aller au-delà de la voiture. Les stations de recharge Audi sont le dernier exemple de l’engagement d’Audi à offrir un parcours client haut de gamme à nos utilisateurs chinois. A l’ère de l’e-mobilité, nous devons offrir à nos clients plus qu’un simple produit haut de gamme, nous devons offrir un écosystème haut de gamme complet, avec la recharge au cœur. », a déclaré le président d’Audi China, le Dr Jürgen Unser.

Tous les utilisateurs de voitures entièrement électriques peuvent profiter d’une expérience de mobilité électrique transparente dans les stations de super recharge avec l’application Audi, dont les fonctions de recherche, de réservation et de paiement sont aussi pratiques que Plug & Charge. Vingt stations seront introduites dans les grandes villes, dont Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen d’ici la fin de 2022. D’autres villes et emplacements suivront, avec des emplacements à choisir en fonction de la taille de leur population et du trafic des propriétaires de BEV haut de gamme.

« Avec le déploiement des bornes de recharge haut de gamme Audi, nous offrons aux clients en Chine plus de commodité et plus de façons de découvrir le style de vie de mobilité électrique haut de gamme de la marque. », a déclaré Zhou Xuelian, sponsor du projet des bornes de recharge Audi, vice-président exécutif des achats chez Audi China.

Infrastructure avancée préparée pour les demandes de charge des modèles de la future génération

Le déploiement des bornes de recharge Audi coïncide avec l’arrivée de l’Audi RS e-tron GT, fer de lance technologique de l’offensive électrique de la marque, qui rencontrera la clientèle chinoise en fin d’année.

Audi aura lancé un total de 6 modèles 100% électriques sur le marché chinois d’ici la fin de 2022, dont les Audi e-tron, Audi e-tron Sportback, Audi RS e-tron GT, Audi Q5 e-tron, Audi Q4 e-tron , et Audi Q2L e-tron. Et d’ici le milieu de la décennie, le constructeur automobile allemand proposera cinq véhicules électriques haut de gamme locaux spécialement adaptés aux clients chinois, y compris des modèles basés sur la plateforme PPE (Premium Platform Electric). Grâce à leurs technologies avancées, les stations de recharge Audi peuvent répondre aux besoins de recharge de tous les modèles de la famille Audi e-tron jusqu’en 2025. Cela inclut les modèles entièrement électriques et technologiquement avancés produits par la société Audi FAW NEV qui seront basés sur la Premium Platform Electric. Les voitures PPE seront conçues sur mesure pour la Chine avec de nombreuses caractéristiques et technologies uniques, notamment une charge ultra-rapide, une autonomie électrique élevée et une toute nouvelle architecture électronique. Les modèles basés sur les plateformes MQB, MLB, MEB et J1 seront également compatibles avec les bornes de recharge Audi.

L’expérience Audi premium avec une technologie de pointe

Les bornes de recharge Audi sont dotées de technologies avancées pour une charge rapide jusqu’à 360 kW, avec une tension maximale de 1 000 V et un courant maximal de 400 A, applicables pour les futures demandes de charge plus rapides. L’infrastructure de suralimentation avancée est configurée avec des terminaux refroidis par liquide qui peuvent réduire la chaleur de manière productive pendant la charge rapide. Avec un câble de charge de seulement 27 mm de diamètre, le pistolet de charge est plus léger que le pistolet conventionnel, ce qui le rend plus pratique à utiliser pour les clients. La longueur du câble est également suffisamment longue pour que tous les types de modèles Audi e-tron puissent être logés, que la prise de charge soit située à l’avant ou à l’arrière de la voiture.

Expérience de recharge haut de gamme dans un design Audi cohérent

L’aspect et la convivialité des bornes de recharge Audi sont conformes à la dernière conception de salle d’exposition Audi en Chine, qui est basée sur le nouveau langage de conception de la marque mondiale, soutenant ainsi une expérience de marque cohérente pour les clients. Les matériaux et les surfaces de haute qualité reflètent la nature premium de la marque et créent une valeur de reconnaissance. Progressive Premium constitue la base de chaque élément de conception et crée une atmosphère invitante et calme pour l’expérience de recharge du client.

Bornes de recharge Audi intégrées dans la navigation routière et l’application Audi

Toutes les bornes de recharge Audi seront intégrées de manière pratique dans le système de navigation Audi MMI : le calcul d’itinéraire peut ainsi être facilement géré. De plus, lors de trajets plus longs, qui nécessitent une escale pour la recharge, le système de navigation MMI des modèles Audi e-tron intégrera les bornes de recharge Audi dans la planification globale de l’itinéraire EV, y compris le temps de parcours global et le temps de recharge à la borne de recharge Audi. Les clients peuvent également rechercher les prochaines bornes de recharge Audi à proximité via Audi App. L’état de charge de la voiture s’affiche dans l’application Audi pendant la charge.

Solutions de recharge holistiques pour les clients en Chine

Outre les nouvelles bornes de super recharge Audi, la marque propose également une solution de recharge complète pour la recharge à domicile et la recharge rapide publique.

La recharge à domicile est activée avec des boîtiers muraux de recharge gratuits de la marque Audi et des services d’installation haut de gamme. Le boîtier mural peut prendre en charge jusqu’à 11 kW, il est intelligent et connecté, peut être contrôlé à distance et partagé avec d’autres propriétaires de voitures désignés via l’application Audi. Les clients ont juste besoin de brancher le pistolet de charge car il prend en charge la fonction de branchement et de charge.

Pour la recharge publique, les clients peuvent accéder à de nombreux opérateurs de bornes de recharge en Chine via l’application Audi. De plus, les clients peuvent profiter de la recharge par voiturier ou de la recharge mobile. Chez les concessionnaires, les clients ont également la possibilité de profiter d’une expérience de recharge haut de gamme en utilisant les bornes de recharge haute puissance des concessionnaires.

Les solutions de recharge rapide sont mises en œuvre avec le réseau de recharge public, y compris CAMS, où Audi s’associe à Volkswagen Group China. CAMS a construit 912 super bornes de recharge et plus de 8 200 points de recharge couvrant 135 villes en Chine en octobre 2022. L’application Audi couvre également 250 000 bornes de recharge publiques d’opérateurs de bornes de recharge sélectionnés.

Avec sa transformation électrique en plein essor, Audi est à la tête de l’avenir de la mobilité durable en Chine et dans le monde. Audi s’engage pleinement à fournir des produits et services innovants adaptés à leurs besoins uniques.

Photos : Audi