Michelin a développé pour Porsche des pneus intégrant 53% de matériaux durables

À l’occasion du Goodwood Festival of Speed 2022, Porsche fera une démonstration du potentiel de sa nouvelle 718 Cayman GT4 ePerformance 100% électrique. Elle sera équipée de pneus Michelin intégrant 53% de matériaux durables.

En 2021, Michelin avait annoncé à l’occasion des 24 Heures du Mans l’introduction de 46% de matériaux durables dans les pneus équipant la voiture à hydrogène de GreenGT. Un an plus tard, le Groupe franchit un nouveau cap en portant jusqu’à 53% la proportion de matières biosourcées et recyclées dans les pneumatiques fournis à Porsche. Un progrès significatif, qui va de pair avec le niveau de performance et de sécurité des pneus de compétition Michelin.

Les pneumatiques Michelin intégrant des matériaux durables sont fabriqués notamment avec du caoutchouc naturel et du noir de carbone recyclé, issu des pneus en fin de vie. Parmi les autres matériaux durables utilisés on trouve également des écorces d’orange et de citron, de la résine de sapin, de l’huile de tournesol, et de l’acier contenant des ferrailles recyclées. Selon le plan stratégique « Michelin In Motion », à l’horizon 2050 Michelin fabriquera l’ensemble de ses pneus exclusivement à partir de matériaux durables.

Au-delà du rendez-vous de Goodwood, le futur programme de compétition électrique de Porsche permettra à Michelin de tester des solutions durables en conditions réelles de course.

L’ambition du manufacturier français est d’accélérer le développement et le transfert des innovations technologiques aux futurs pneus pour véhicules électriques. La transition énergétique est en effet une véritable opportunité de croissance pour Michelin, lui permettant d’exprimer toute son expertise et son potentiel d’innovation.

Matthieu Bonardel, directeur de Michelin Motorsport, a déclaré : « Cette collaboration avec Porsche sur la nouvelle voiture de course 718 Cayman GT4 ePerformance 100% électrique démontre les avancées technologiques concrètes de Michelin dans le domaine de l’utilisation des matériaux durables et de l’électromobilité. A l’instar du Championnat du Monde de Formula E et de la Coupe FIM de MotoE, notre implication dans un nouveau championnat électrique avec Porsche permet d’accélérer nos innovations durables et de les rendre à terme accessibles à tous. »

Photos : Porsche