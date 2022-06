Miniature GT Spirit de l’ABT Audi RS4-S rouge Misano au 1:18 – GT850

Une nouvelle venue du préparateur allemand ABT Sportsline a rejoint les rangs des reproductions en résine au 1:18 de GT Spirit : l’ABT RS4-S, une évolution de l’Audi RS 4 Avant B9 développant 510 ch et 660 Nm, limitée à 50 exemplaires.

Le spécialiste français de la reproduction en résine a jeté son dévolu sur la version rouge Misano présentée par ABT Sportsline lors de l’annonce de la nouvelle édition limitée de l’Audi RS 4 Avant en 2020 avec un kit carrosserie à la fois marqué tout en restant discret ainsi qu’avec une amélioration des performances.

Un contraste noir saisissant offre une harmonie judicieuse avec des touches chromées sur le bord extérieur des jantes ABT SPORT GR en 22 pouces.

L’intérieur retenu est entièrement noir avec des éléments décoratifs en fibre de carbone. La reproduction des différents détails est fidèle à la patte du spécialiste breton avec un grand nombre d’inscriptions propres aux modèles d’ABT Sportsline : logos sur l’écran central d’infotainment, inscription « ABR RS4-S » au niveau de la boîte à gants du passager avant, broderies rouges et blanches sur les sièges avant, …

La texture des sièges en cuir noir Audi Sport est bien reproduit avec les motifs spécifiques tout comme les ceintures de sécurité avec leurs boucles et les attaches au niveau des 5 places.

A l’extérieur, le rouge Misano met en avant les lignes du break Audi Sport amélioré par ABT. Les jantes ABT SPORT GR en 22 pouces contrastent avec leur teinte noire et le liseré chromé. De nombreux éléments sont en noir brillant, la voiture étant dépourvue de chrome sur les entourages des vitres, la calandre et le hayon. Même les inscriptions et les logos sont noirs.

Quelques éléments aérodynamiques en fibre de carbone bien reproduits par GT Spirit sont présents pour de meilleures performances et rappellent le côté sportif du véhicule.

A l’arrière, les traditionnelles sorties ovales ont laissé leur place à quatre sorties rondes de 102 mm, habillés de carbone. Le dessous n’a pas été oublié sur cette reproduction, soulignant le système d’échappement ainsi que les différents caches. Le nom du modèle est également présent tout comme le logo du fabricant.

GT Spirit réalise une nouvelle fois un modèle original qui est exclusif en miniature, toutes échelles confondues. Le rapport qualité prix est comme toujours excellent grâce à l’emploi de la résine, obligeant de s’affranchir d’ouvrants présents sur les miniatures en métal.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. Sur ce break sportif rouge, les feux arrière présentent une grande finesse dans leur reproduction avec un soucis du détail. La texture intérieure est superbement bien reproduit avec un effet 3D.

Disponibilité et prix

Commercialisée début 2022 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence GT850, la miniature GT Spirit au 1:18 de l’ABT RS4-S est proposée en édition limitée au prix recommandé de 109,95 euros.

Photos : 4Legend.com