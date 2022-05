Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance – Avec les gênes de la Mission R

Porsche a commencé à tester les composants technologiques du concept Mission R avec la 718 Cayman GT4 ePerformance. Lors de l’IAA MOBILITY 2021 à Munich, l’étude conceptuelle a décrit la vision d’une voiture de course GT entièrement électrique pour le sport automobile client à l’avenir. Aujourd’hui, le concept innovant de propulsion électrique de la Mission R démontre son potentiel sur les circuits nationaux et internationaux. La Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance sert de véhicule d’essai. Comme la Mission R, la voiture de course à traction intégrale utilise le châssis du modèle éprouvé 718 Cayman GT4 Clubsport. L’ensemble de la technologie du moteur électrique et de la batterie provient également de l’étude conceptuelle de l’IAA, qui en mode qualification se traduit par une puissance maximale de 1 000 ch (735 kW) et plus. En course simulée, une puissance constante de 612 ch (450 kW) est disponible pendant 30 minutes, soit la durée d’une course Carrera Cup. En termes de temps au tour et de vitesse de pointe, la 718 Cayman GT4 ePerformance est à égalité avec les performances de l’actuelle Porsche 911 GT3 Cup de génération 992.

« Avec la Mission R, nous avons montré comment Porsche envisage la course automobile client durable à l’avenir. La 718 Cayman GT4 ePerformance démontre désormais que cette vision fonctionne de manière impressionnante sur le circuit. Nous sommes très heureux de la réponse car une coupe monomarque avec des voitures de course électriques serait un ajout important à notre programme de course client existant. », a déclaré Matthias Scholz, chef de projet des véhicules de course GT.

En 2030, Porsche vise à être neutre en CO2 sur l’ensemble de la chaîne de valeur et du cycle de vie des voitures neuves vendues. D’ici là, la proportion de tous les nouveaux véhicules équipés d’une propulsion entièrement électrique devrait être supérieure à 80%.

Comme pour la Porsche Mission R concept, la chaîne cinématique entièrement électrique de la 718 Cayman GT4 ePerformance est basée sur un moteur synchrone à excitation permanente (PESM) sur les essieux avant et arrière. Ensemble, ils transforment la voiture de course en une transmission intégrale et peuvent fournir une puissance de pointe allant jusqu’à 800 kW (1 088 ch). Le refroidissement direct de l’huile des moteurs électriques et de la batterie développé par Porsche contrecarre le déclassement induit par la chaleur. « L’intégration du refroidissement d’huile a eu un impact significatif sur le concept du véhicule. Avec des experts dans les domaines de l’aérodynamique et de la thermodynamique ainsi que des spécialistes de la haute tension et de la carrosserie, l’équipe de développement a créé une architecture pour exploiter pour la première fois tout le potentiel des cellules de la batterie, car il n’y a pas de déclassement thermique. De cette façon, la puissance délivrée en mode course reste constante pendant une demi-heure. Grâce à la technologie 900 volts, l’état de charge (SoC) de la batterie à pleine capacité de charge passe de 5 à 80% en 15 minutes environ. », explique Björn Förster, chef de projet GT4 ePerformance.

Sous la direction du designer Grant Larson, une équipe de Porsche Style a imaginé la forme de la 718 Cayman GT4 ePerformance. La voiture de course est plus large de 14 centimètres qu’une 718 Cayman GT4 Clubsport. Environ 6 000 pièces ont été conçues à partir de zéro. La carrosserie est faite de matériaux composites à base de fibres naturelles, entre autres, avec une production destinée à générer moins d’émissions que la production de matériaux synthétiques comparables. Des fibres de carbone recyclées sont également utilisées à des fins de test. Par rapport à la 718 Cayman GT4 Clubsport, les ailes évasées laissent plus de place aux pneus de course plus larges de 18 pouces de Michelin. Les matériaux renouvelables constituent une proportion particulièrement élevée des pneus.

Le GT4 ePerformance Tour #race2zero

La Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance fête sa première au Goodwood Festival of Speed ​​du 23 au 26 juin 2022. Lors du célèbre festival du sport automobile dans le sud de l’Angleterre, le concept-car tout électrique participera à la course de côte de 1,9 km. Sa deuxième sortie aura lieu le 20 août 2022 à l’usine Porsche de Leipzig à l’occasion du 20ème anniversaire de l’usine. L’installation dispose d’un circuit de 3,7 kilomètres qui comprend des sections célèbres circuits de renommée mondiale. Les deux véhicules de démonstration 718 Cayman GT4 ePerformance traverseront divers pays européens avant de se rendre en Amérique du Nord au début de 2023. Le tour du monde se terminera dans la région Asie-Pacifique, où la voiture de course entièrement électrique tournera jusqu’à la mi-2024. Conformément à la stratégie de durabilité de l’ensemble du projet « race2zero », le transport a été optimisé sur le plan logistique et se fera entièrement par bateau, train et camion.

« La 718 Cayman GT4 ePerformance ouvre la voie aux courses des clients Porsche avec des voitures de course électriques. Dans un premier temps, nous dévoilerons ce concept à nos partenaires mondiaux. Avec les pilotes, les équipes, les organisateurs, les autorités et d’autres parties intéressées, nous rassemblons également des idées pour les formats de course Porsche à l’avenir. », a déclaré Oliver Schwab, chef de projet du 718 Cayman GT4 ePerformance.

GT4 ePerformance – les partenaires

La Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance entame son tour du monde avec le soutien de sept partenaires. Toutes les entreprises impliquées utilisent la visite comme plate-forme pour faire avancer le sujet de la durabilité avec Porsche Motorsport. DB Schenker est nouveau dans le projet. Le premier fournisseur mondial de services logistiques mondiaux contribue, entre autres, à des services de transport durables. Le partenaire de longue date ExxonMobil est impliqué à travers sa marque Mobil via des développements communs dans le domaine des liquides de refroidissement et des lubrifiants pour la voiture de course. TAG Heuer, le fabricant suisse de montres de luxe, soutient ce projet et d’autres projets Porsche Motorsport en tant que partenaire de chronométrage. Partenaire technologique historique de Porsche Motorsport, Michelin développe des pneus de course particulièrement durables pour la 718 Cayman GT4 ePerformance. L’entreprise de mode Hugo Boss est l’équipementier officiel de l’équipe. Les vêtements ignifuges pour les pilotes et les mécaniciens sont fournis par la marque sportive lifestyle Puma avec les outils de l’équipage fournis par le fournisseur officiel Hazet.

Photos : Porsche