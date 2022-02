Miniature au 1:18 Audi RS3 Sportback 8P en gris Daytona – DNA Collectibles

Le spécialiste suisse de la reproduction en résine de modèles automobiles propose une troisième variante de sa miniature de l’Audi RS 3 Sportback 8P au 1:18. La nouvelle teinte choisie est le gris Daytona avec des jantes bicolores.



Une nouvelle version avec un nouveau packaging

Après le grand succès des deux versions en rouge Misano de la miniature de l’Audi RS3 Sportback 8P au 1:18 en 2019 s’étant vendues assez rapidement, DNA Collectibles remet le couvert avec une troisième version dans la teinte gris Daytona avec des jantes rotor bicolores, limitée à uniquement 299 pièces.

L’Audi RS 3 Sportback 8P de 2011 est un véhicule emblématique, signant le grand retour du moteur 5 cylindres et devenant le premier modèle au quatre anneaux dans le segment des compactes premium.

Dans le passé, DNA Collectibles proposait un packaging original avec un socle transparent et une housse pouvant servir à nettoyer le modèle. Dorénavant, la miniature est livrée dans une boîte en carton noire type vitrine avec des parties transparentes et un socle en plastique noir indiquant le nom du modèle et une armature en plastique amovible. L’ensemble est présent dans un carton protégé à chaque extrémité par de la mousse en plastique calant fermement la boîte.

C’est un grand changement qui n’enlève en rien la qualité des miniatures fabriquées par DNA Collectibles. Une fois la miniature déballée, on découvre un modèle en résine sans ouvrant d’une légèreté étonnante, en comparaison avec des modèles de marques concurrentes.

Cette nouvelle version de l’Audi RS3 Sportback est en Gris Daytona, couleur faisant référence au célèbre circuit américain accueillant notamment les 24 Heures de Daytona et le Daytona 500.

La reproduction reprend parfaitement les courbes typiques de la compacte sportive de la marque aux quatre anneaux avec un grand nombre de détails à observer.

La face avant typique des modèles RS reprend une superbe calandre perforée en nid d’abeille (permettant de distinguer le radiateur dont la face avant a été reproduite), tout comme les entrées d’air latérales laissant entrevoir derrière l’une d’elles un échangeur en photodécoupe. Les badges RS 3 et les 4 anneaux sont également reproduits grâce à la photodécoupe offrant un bon réalisme.

Autre détail intéressant, les phares au Xenon ont été finement miniaturisés, avec notamment les différentes textures intérieures et le bulbe des ampoules.

A l’arrière, on retrouve l’extracteur de ce modèle RS ainsi que les deux sorties d’échappement chromées. En regardant en-dessous, le chrome a été également utilisé sur le silencieux, trop brillant par rapport au modèle à l’échelle 1:1. Chaque miniature a une plaque indiquant le numéro unique du châssis sur les 299 modèles produits.

Les jantes Rotor grises/chromées avec le logo Audi sur le centre de ces dernières laissent entrevoir les disques de frein (en carbone céramique à l’avant) ainsi que les étriers portant le logo RS.

Dernier détail, le modèle reproduit a le pack aluminium : coques des rétroviseurs, contour de calandre et des prises d’air et barres de toit.

L’intérieur en cuir noir se distingue par les sièges baquets F1 Recaro, déjà présent dans les Audi TT RS, RS 4 B7, RS 4 B8 et RS 5 Coupé de première génération. L’intérieur est bien reproduit avec un grand nombre de détails comme les différentes commandes, le système MMI, le plafonnier, les lumières arrière, les sigles RS 3 sur le haut des sièges, les inserts en aluminium, …

DNA Collectibles complète la miniature par d’autres équipements réalistes rapportés et non moulés avec l’intérieur : les ceintures de sécurité en tissu véritable avec leur boucle, le volant sport, les bouches d »aération rondes, les pédales, le rétroviseur, le frein à main, le levier de vitesse ainsi que les poignées de porte.

Vous l’aurez compris, cette modèle réduit est très réaliste et d’excellente facture. Son originalité et sa faible production en édition limitée le rendent intéressant à acquérir afin de l’ajouter à sa collection de miniatures. Le socle noir peut recevoir une vitrine a acquérir séparément afin de protéger le RS 3 de la poussière.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. DNA Collectibles a porté son attention au moindre petit détail visible. C’est notamment le cas au niveau de la face avant superbement bien reproduite. En plus de la calandre, cette Audi RS 3 Sportback possède des grilles d’aération en nid d’abeille en-dessous des phares. L’intercooler gauche est présent derrière la grille en métal et bien visible. Ce genre de petit détail qui ne saute pas directement au premier regard montre l’attention portée aux différents éléments de la reproduction.

Disponibilité et prix

Commercialisée en janvier 2022 sous la référence DNA000103 et limitée à seulement 299 exemplaires numérotés, la miniature DNA Collectibles au 1:18 de l’Audi RS 3 Sportback est proposée au prix de 149,99 euros. Elle peut uniquement s’acheter sur le site du fabricant : dnacollectibles.com/fr/produit/audi-rs3-8p-sportback-grey-1-18-fr

Photos – Vidéo : 4Legend.com