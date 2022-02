Lamborghini se lance dans la bougie avec Culti Milano

Automobili Lamborghini confirme son partenariat avec Culti Milano. Moins de huit mois après la naissance du premier projet olfactif avec un diffuseur d’ambiance exclusif, les partenaires proposent désormais une élégante bougie parfumée aux mêmes notes.

Un projet innovant dans lequel le style et le design deviennent les protagonistes pour marquer la nouvelle proposition : une forme carrée (210 g), peinte en blanc avec une finition nacrée mate et sérigraphiée avec les logos des deux marques en Bronzo Zenas, comme la couleur des super voitures de sport. Le parfum est celui d’origine : énergique et audacieux, avec un départ hespéridé de pamplemousse et d’orange amère qui se transforme en notes fraîches et vives lorsqu’il atteint le cœur de vétiver et de bergamote, se terminant par un souffle enveloppant de cèdre et de bois de santal.

Le produit est disponible au prix unitaire de 50 euros dans les boutiques en ligne de Culti Milano et d’Automobili Lamborghini ; au magasin de Lamborghini à Sant’Agata Bolognese ; dans les boutiques Culti House de Milan, Turin, Rome, Forte dei Marmi, Naples, Bari ; et auprès de partenaires grossistes sélectionnés.

Photos : Lamborghini