Miniature au 1:18 de l’Audi 200 Avant quattro 20V par DNA Collectibles

DNA Collectibles continue de développer sa gamme de miniatures Audi exclusives à l’échelle 1:18 avec la très attendue Audi 200 Avant quattro 20V disponible en résine en 4 teintes différentes et en éditions limitées de 299 pièces. Présentation de ce modèle collector sur ses terres d’origine dans le sud de la Suisse…

Un modèle attendu au 1:18

Le fabricant suisse de miniatures propose une nouvelle fois une exclusivité en série limitée. Après l’avoir proposée dans une teinte verte au 1:43, la reproduction de l’Audi 200 Avant quattro 20V arrive à l’échelle la plus en vogue actuellement : le 1:18.

DNA Collectibles commence à se faire une place importante dans l’univers des fabricants de miniatures avec des réalisations de qualité en éditions très limitées et à des tarifs abordables. Leur production concerne des véhicules ayant une forte personnalité tout comme une histoire particulière.

Certains de ces modèles sont parfois méconnus du grand public. La gamme Audi se renforce avec ce grand break 200 C3 des années 1990, motorisé par le célèbre 5 cylindres turbo à 20 soupapes développant 220 ch. L’autre particularité était d’être un break à 4 roues motrices via la technologie quattro, une petite révolution pour l’époque.

Cette Audi 200 Avant quattro 20V de 1991 était en avance pour son époque, comptant parmi ses concurrents des modèles des marques Mercedes et BMW. Avoir une voiture aussi puissante (pour son époque), offrant des technologies avancées et une formidable tenue de route grâce à la transmission intégrale a permis à la marque aux quatre anneaux de se démarquer et de passer à un statut de constructeur automobile premium.

Le choix de DNA Collectibles de la reproduire en miniature est assez judicieux, permettant de combler les passionnés de ce modèle et les fans d’Audi. Un rigoureux process de conception a permis de développer en 9 mois cette reproduction très fidèle au modèle original avec de nombreux détails montrant le soin apporté à sa réalisation. Comme tout modèle Audi, il a reçu l’approbation du constructeur automobile via une licence.

A la réception du colis, c’est toujours la même excitation de découvrir le modèle et son niveau de finition. Après avoir enlevé les protections en mousse protégeant les extrémités de la boîte vitrine, la miniature se dévoile dans son écrin. Le nouveau type de socle noir peut recevoir une vitrine a acquérir séparément afin de protéger la miniature de la poussière et la mettre en valeur.

La voiture reste protégée par une armature en plastique permettant de rigidifier l’ensemble pour le transport et l’entreposage.

A l’ouverture de l’emballage, le soin apporté au modèle réduit est toujours aussi appréciable : peinture uniforme avec une belle profondeur et une très bonne qualité, nombreux détails réalisés avec des pièces rapportées en plastique et en photo découpe, badges et inscriptions présentes, phares offrant de beaux détails tout comme le bandeau des feux arrières, inscription quattro servant pour le dégivrage du bas de la lunette arrière, finesse de l’antenne de toit, reproduction des pneus en caoutchouc sculpté, …

L’intérieur n’a pas été négligé malgré l’absence d’ouvrant. Il faudra se contenter d’admirer les nombreux détails apportés à l’habitacle via les vitres. L’intérieur gris clair contraste bien avec la teinte extérieur rouge Cayenne, plus proche de la couleur Bordeaux que du rouge.

Rien n’a été oublié : commandes vitres électriques, texture des sièges en cuir très confortables, ciel de toit détaillé incluant les poignée de maintien et la garniture intérieure du toit ouvrant, tableau de bord détaillé avec les commandes de clim, l’autoradio, le blocage du différentiel du système quattro, placage en bois, poignées d’ouverture des portes chromées, ceintures de sécurité en textile avec leurs boucles, filets au dos des sièges, intérieur du coffre avec l’emplacement du moteur d’essuie-glace arrière, …

Comme sur le modèle original, cette reproduction est haut de gamme avec un soin important apporté aux différents détails, parfois peu visibles comme le ciel de toit.

Cette miniature exclusive est disponible en 4 teintes afin de contenter les goûts de chaque futur acquéreur voir les propriétaires d’un modèle similaire à taille réelle.

Le petit détail

Cette miniature a un grand nombre de petits détails sur lesquels s’arrêter. Il faut parfois utiliser une loupe ou un appareil photo en mode macro pour découvrir des détails à peine visibles. L’un deux à retenu mon attention : les poignées extérieures des portes avant intégrant un barillet permettant d’ouvrir et fermer les portes à clé. Outre le soin apporté à la reproduction de la poignée en plastique noire, la serrure de chaque porte avant présente un réalisme saisissant avec son aspect chromé et 3D.

Disponibilité et prix

Commercialisée avant l’été 2022 sous la référence DNA000119 et limitée à seulement 299 exemplaires numérotés, la miniature DNA Collectibles au 1:18 de l’Audi 200 Avant quattro 20V en rouge Cayenne est proposée au prix de 159,59 euros. Les 3 autres couleurs (Blanc Perlmutt/DNA000099, Bleu Lago/DNA000100 et Noir Brillant/DNA000133) sont aussi disponibles dans les mêmes quantités et prix. Elles peuvent uniquement être achetées sur le site du fabricant : https://dnacollectibles.com/fr/all/audi-200-avant-20v-quattro-1-18-fr/

Photos : 4Legend.com