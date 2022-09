Porsche dévoile sa tente de toit se montant même sur la 911

Porsche se lance dans la mode de la van life à sa manière en lançant une nouvelle manière de profiter de sa voiture de sport en plein air avec la nouvelle tente de toit de Porsche Tequipment. Cet équipement d’aventure pratique transforme la voiture de sport en une chambre d’hôtel pour les amoureux de la nature.

Développée au centre de développement de Weissach et co-conçu par le Studio F.A. Porsche à Zell am See en Autriche, la tente de toit Porsche se compose d’un boitier rigide pouvant se déployer facilement afin d’accueillir deux personnes. Ce dispositif haut de gamme peut être installé sur les barres de toit des Porsche 911, Macan, Cayenne, Panamera et Taycan, équipées ou non de rails de toit.

Une fois déployée, la surface au sol mesure 210 x 130 cm, accueillant un matelas confortable en polyfoam haute densité. Les parois de la tente sont faites d’un mélange de coton respirant et intègrent des fermetures éclair résistantes à l’eau et une housse de pluie séparée pour l’entrée. La tente est également conçue pour les temps plus humides. Les parois latérales reprennent la ligne de la 911 et arborent un logo PORSCHE. Les points forts de l’intérieur comprennent la doublure matelassée hautement isolante en gris clair. La tête de lit présente une silhouette de montagne. Le matelas présente le même motif de matelassage.

Cette chambre permet d’avoir une belle vue sur l’environnement extérieur via deux fenêtres latérales et une fenêtre de toit de série. Les deux fenêtres latérales peuvent être entièrement ouvertes pour la ventilation. Une moustiquaire offre une protection contre les moustiques et une fonction d’occultation supplémentaire aide à garder la lumière à l’extérieur.

La tente de toit Porsche peut être ouverte rapidement afin d’en profiter. Il suffit d’ouvrir les loquets de sécurité verrouillables puis de soulever légèrement le capot s’ouvrant ensuite à l’aide de deux verins. La zone des pieds du sol est ensuite dépliée et stabilisée à l’aide de l’échelle télescopique intégrée. La dernière étape consiste simplement à monter la tente et à la tendre avec les quatre poteaux.

Les acheteurs ont le choix entre les capots Noir/Gris Clair et Noir/Gris Foncé, chacun orné d’un logo PORSCHE noir mat. D’autres accessoires optionnels Tequipment seront bientôt disponibles. Cela comprend une tente intérieure, une couverture chauffante et un organisateur de chaussures et de sacs.

La tente toutes saisons pour deux personnes est désormais disponible à la commande auprès des partenaires commerciaux Porsche pour 4 980 €. Les premières livraisons devrait débuter en novembre 2022.

Caractéristiques techniques

– Longueur x largeur x hauteur (plié) : 146 x 140 x 33 cm

– Longueur x largeur x hauteur (étendu) : 258 x 257 x 118 cm

– Poids : environ 56 kilogrammes

– Charge maximale à l’arrêt : environ 190 kg (véhicules avec barres de toit) ou environ 140 kg (véhicules sans barres de toit)

– Vitesse maximale avec tente de toit installée : 130 km/h.

