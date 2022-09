Porsche AG prépare son introduction en bourse

Le conseil de surveillance de Volkswagen AG a décidé de procéder à une introduction en bourse jusqu’à 25% des actions privilégiées sans droit de vote du constructeur automobile de luxe Porsche. Il est prévu que les actions privilégiées soient cotées sur le Marché réglementé de la Bourse de Francfort (Prime Standard). L’introduction en bourse de Porsche AG est prévue pour fin septembre ou début octobre 2022 et devrait être achevée d’ici la fin de l’année, sous réserve des conditions du marché des capitaux.

« Nous nous félicitons vivement de la décision du conseil de surveillance de Volkswagen en faveur d’une introduction en bourse de Porsche AG. C’est un moment historique pour Porsche. Nous pensons qu’une introduction en bourse nous ouvrirait un nouveau chapitre avec une indépendance accrue en tant que l’un des constructeurs de voitures de sport les plus prospères au monde. Cela renforcerait notre capacité à poursuivre l’exécution de notre stratégie. », a déclaré Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG.

En préparation de l’introduction en bourse, le capital social de Porsche AG a été divisé à 50% d’actions privilégiées et à 50% d’actions ordinaires. Lors de l’introduction en bourse elle-même, jusqu’à 25% des actions privilégiées de Porsche AG seraient cotées pour soutenir un flottant significatif et aider à créer un marché secondaire liquide pour les actions de Porsche AG.

Offre publique aux investisseurs particuliers sur plusieurs marchés clés européens

L’introduction en bourse comprendrait des offres publiques en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne et en Suisse ainsi que des placements privés auprès d’investisseurs institutionnels. Lutz Meschke, vice-président du directoire et membre du directoire responsable des finances et de l’informatique, a souligné : « Porsche a établi un solide bilan financier, livrant des résultats financiers convaincants et réalisant les rêves des fans de voitures de sport du monde entier. Nous sommes pleinement déterminés à poursuivre sur la voie du succès à l’avenir et visons à bénéficier d’un environnement de croissance structurelle pour nos véhicules de luxe modernes. Nous pensons que Porsche est bien positionné et continuera à se concentrer sur des produits exclusifs et de haute qualité, l’électromobilité et la durabilité. Par conséquent, je suis optimiste quant au fait que nous pourrions attirer une base d’actionnaires très solide et bien diversifiée avec l’introduction en bourse. »

Porsche vise à libérer tout son potentiel en tirant parti de ses nombreux atouts, notamment :

1 – sa marque emblématique et son héritage de course,

2 – un environnement de croissance structurelle,

3 – une expérience client supérieure,

4 – des technologies innovantes de véhicules électriques à batterie (« BEV »),

5 – un engagement envers le luxe durable,

6 – une culture de la performance centrée sur les personnes,

7 – une performance financière convaincante.

Ainsi, Porsche AG a l’intention de cibler un taux de distribution de dividendes de 50% du bénéfice consolidé IFRS du groupe Porsche après impôt attribuable à ses actionnaires à moyen terme.

Indépendance entrepreneuriale accrue

L’introduction en bourse vise à fournir à Porsche une indépendance entrepreneuriale accrue pour exécuter sa stratégie. Par conséquent, l’accord de domination et l’accord de transfert de profits et pertes actuellement en place avec Volkswagen AG seraient résiliés d’ici la fin de cette année. Dans le même temps, Volkswagen et Porsche ont convenu de maintenir leur coopération fructueuse et prévoient de continuer à bénéficier de synergies communes à l’avenir. Porsche et Volkswagen ont convenu de conclure un accord de coopération industrielle, sur une base de pleine concurrence, pour régir leur future relation industrielle et stratégique.

Détails de l’Offre

La cotation de Porsche AG est prévue sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort. BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs et J.P. Morgan agissent en tant que Coordinateurs Globaux Associés et Teneurs de Livre Associés dans le cadre de la transaction proposée. BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander, Barclays, Société Générale, UniCredit agissent en qualité de Joint Bookrunners. Commerzbank, Crédit Agricole, LBBW et Mizuho agissent en qualité de Co-lead Managers. Mediobanca agit en tant que conseiller financier de Porsche AG.

De plus amples informations seront disponibles sur https://investorrelations.porsche.com/en

Photos : 4Legend.com