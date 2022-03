Miniature Audi RS 6 Avant C8 Mansory au 1:18 par GT Spirit – GT326

Après des modèles ABT Sportsline, GT Spirit a reproduit avec succès un modèle emblématique d’un autre préparateur de renom : l’Audi RS 6 Avant Mansory de 2020 en noir Mythic à l’échelle 1:18.



GT Spirit met de nouveau à l’honneur la dernière génération de l’Audi RS 6 Avant via une déclinaison inattendue du modèle dévoilé en 2020 par Mansory. La version survitaminée du break puissant de la marque aux quatre anneaux s’habille d’un kit carrosserie en fibre de carbone mettant en avant ses gênes sportifs.

Le capot spécifique intégrant deux aérations est bien reproduit tout comme les nouveaux pare-chocs avant et arrière avec les jupes latérales.

Les quatre sorties d’échappement carrées englobent l’extracteur maison qui ne laisse pas indifférent. Le toit intègre un spoiler surmonté d’un aileron accentuant le côté bestial du véhicule familial. L’avant intègre certains éléments aérodynamiques comme les flics.

La teinte noire Mysthic (Mythos Black) est contrastée par des éléments reproduits en orange entourant le bas du véhicule mais aussi via une bande parcourant toute la carrosserie du RS 6.

Les jantes forgées Mansory en 22 pouces peintes en noir et mises en avant via un liseré orange sur leur rebord extérieur laissent entrevoir le système de freinage en carbone céramique avec de gros étriers de frein peints en orange et mettant en valeur le logo Mansory.

Ce break est animé par un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant une puissance de 720 ch (537 kW) et 1 000 Nm de couple. Autant avoir de bons freins pour arrêter cette voiture dépassant les 300 km/h et permettant de passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.

L’intérieur n’a pas été oublié avec la reproduction de toutes les spécificités de ce modèle exclusif. Les différents éléments en Alcantara ont été représentés sur le volant, les sièges avant et arrière, les contre-portes, l’accoudoir central, …

Les rappels oranges de la carrosserie sont aussi présents sur les sièges et via les logos Mansory sur les appuis-tête des sièges sports à l’avant.

Comme sur d’autres modèles, GT Spirit a porté une attention particulière à de nombreux détails comme la reproduction des éléments en carbone, les différents écrans tactiles, l’Audi virtual cockpit, les différents boutons, les ceintures de sécurité en tissu avec leur boucle, le logo personnalisé par Mansory avec le rappel orange à 12h, …

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. L’intérieur de chaque modèle conçu par Mansory est du sur-mesure avec un haut degré de raffinement et d’exclusivité. L’Audi RS 6 Avant Mansory ne fait pas exception avec un mix de cuir et d’Alcantara. Les logos Monsory en orange sur les appuis-tête sont reproduits tout comme les logos du préparateur fixés dans les contre-portes recouverts également en Alcantara avec un motif spécifique. Enfin, le logo Mansory est également représenté sur la console centrale à côté du levier de vitesse.

Disponibilité et prix

La miniature en résine de l’Audi RS 6 Avant Mansory noire de GT Spirit est disponible chez les revendeurs habituels depuis début 2022 au prix conseillé de 99,99 euros sous la référence GT326.

Photos – Vidéo : 4Legend.com