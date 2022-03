Anecdotes – Terminologie chez Porsche : comprenez-vous le code Porsche ?

Chaque modèle Porsche a un nom officiel et un numéro de type interne. Parfois, les deux sont identiques, parfois non. Voici tout ce qu’il faut savoir pour s’y retrouver…

Certains modèles Porsche sont difficiles à mémoriser avec des mots car ils ont des noms si longs. Un exemple est la Porsche 356 A 1500 GS Carrera, qui, en 1955, évoquait une expression heureuse sur les visages des passionnés d’automobiles du monde entier. Visuellement et techniquement, l’élégante voiture de sport était superbe : « Tiens, voilà une Porsche trois cinq six A quinze cent… » et elle avait déjà filé avec sa vitesse de pointe de 200 km/h.

Certes, les noms peuvent être compliqués. Cependant, il existe souvent une explication logique pour les désignations de modèles : le modèle Porsche 356 A 1500 GS Carrera, par exemple, est issu de la Porsche 356 et faisait partie de la série A raffinée. Elle avait une cylindrée impressionnante de 1 500 cm3 (ou 1,5 litre) et était étiqueté comme particulièrement rapide par les suffixes de GS (Grand Sport) et Carrera (espagnol pour « course »).

Les passionnés de Porsche jonglent habilement avec ces abréviations et ces codes : 356 et 911, 964 et 993, GTS, GT et S, Carrera, Spyder, Speedster… ils font tous partie du culte Porsche. Chaque modèle a son propre code. Pourtant, pour de nombreux passionnés, la typologie des Porsche peut prêter à confusion. Comment une voiture peut-elle être appelée à la fois 911 et 991 ? C’est un Boxster ou une 987 ? Ou c’est une 982 ? Et que signifient le 4, le S ou l’Executive sur les modèles actuels ? Voici deux aides pratiques pour vous aider à déchiffrer le code Porsche.

Un numéro pour chaque commande

Pour comprendre les débuts de la méthode de numérotation maison, il faut remonter à 1931. Chaque commande et chaque projet du nouveau bureau d’études de Ferdinand Porsche – Dr. Ing. h.c. F. Porsche GmbH – a reçu un numéro consécutif : la désignation de type interne. Tout a commencé par sept : la conception d’une berline pour le constructeur automobile allemand Wanderer. Le numéro 22 est devenu la légendaire voiture de course Auto Union Grand Prix et le Type 60 était la Volkswagen. Les chiffres augmentaient donc à chaque nouvelle commande, à chaque conception de moteur, à chaque dessin d’essieu, de boîte de vitesses ou de tracteur. Le 8 juin 1948, date à laquelle le nombre de projets était passé à 356, une nouveauté survint : pour la première fois, une automobile devait être fabriquée sous la marque officielle Porsche. Et elle s’appelait la Porsche 356.

Cela a non seulement marqué la naissance d’une marque légendaire, mais aussi d’un modèle emblématique au design mémorable. La Porsche 356 a été perfectionnée à chaque nouvelle année modèle. Des avancées substantielles dans le développement ont été indiquées en ajoutant les lettres A, B et C.

901 ou 911?

Les ingénieurs de Zuffenhausen et de Weissach ont conservé ce système. Les reçus de commandes étaient nombreux – il y avait des moteurs d’essai, des moteurs atmosphériques, des turbines à eau, des voitures de course – et les chiffres internes augmentaient de plus en plus vite. Dans certains des nouveaux types de voitures de sport, Porsche a de nouveau utilisé le code interne de l’usine pour le nom officiel du modèle, comme ce fut le cas en 1953 avec la fougueuse Porsche 550 Spyder à moteur central.

Pourtant, c’est le successeur de la 356 qui a conduit le constructeur de voitures de sport à abandonner le custom. En vue d’une éventuelle coopération future avec l’usine Volkswagen, la nouvelle Porsche devait être compatible avec les chiffres qui y étaient utilisés. Comme les numéros 900 n’avaient pas encore été attribués à Wolfsburg, les décideurs de Zuffenhausen ont choisi 901 pour la version à six cylindres et 902 pour une voiture à quatre cylindres ultérieure. Cependant, un problème inattendu est survenu : Peugeot a déclaré qu’ils utilisaient des numéros à trois chiffres avec un zéro au milieu depuis 1929 et détenaient donc les droits légaux sur toutes les séquences de numéros similaires en France. Le zéro a été rapidement remplacé par un un, et la police « 1 », qui avait déjà été créée, a été simplement dupliquée pour les brochures et le nom du type à l’arrière du véhicule. Une légende est née, officiellement baptisée du nom de 911. En 1964, personne n’aurait pu deviner que cette solution palliative serait un jour mondialement connue.

Élargissement de la gamme de modèles

Bien sûr, la 911 n’est pas restée la seule gamme de modèles au sein de la société Porsche. La 914 a marqué l’ajout d’une voiture de sport à moteur central plus petite et plus légère, et au fil des ans, des modèles tels que les 924, 928 et 944 ont rejoint leur frère aîné. Ils ont également reçu leur numéro interne en tant que noms de modèles. À l’heure actuelle, la pratique consistant à utiliser trois chiffres commençant par un neuf s’est imposée dans le monde entier comme synonyme du caractère sportif fiable de Zuffenhausen.

Bientôt, les numéros 900 ont commencé à manquer et à se concurrencer, mais les ingénieurs sont restés fidèles à leur système par tradition. En plus des différents modèles homologués pour la route, les voitures de course pures devaient également se voir attribuer des numéros de type internes. Un exemple est la légendaire 917 : dévoilée au salon international de l’automobile de Genève en 1969, cette athlète de l’extrême a remporté la victoire au Mans un an plus tard – le premier de nombreux succès en course dans la première moitié des années 1970 sous le code 917.

Flexibilité dans la dénomination des modèles Porsche

La flexibilité est devenue de plus en plus demandée lorsqu’il s’agissait de nommer tous les modèles Porsche. La 911 en est une illustration claire : dans l’année modèle 1968, la série a reçu pour la première fois la désignation interne de « Série A ». En 1969, la série B a suivi, puis en 1970 la série C, jusqu’à la série G considérablement repensée, qui a été présentée en 1973. Cependant, les modèles spéciaux de la série ont également reçu leur propre numéro de type de temps en temps, tout comme avec le Type 930 interne, nommé 911 Turbo ou Type 954 (911 SC RS).

En 1988, une rupture majeure s’est produite dans l’histoire de la 911 avec l’introduction de la série de modèles 964 entièrement repensée. La 993 a suivi en 1993. Puis la 996, la 997, un retour à la 991 et le modèle actuel 992. Entre les codes internes de la 911, il y a encore d’autres modèles à trouver, par exemple la Carrera GT (connue en interne sous le nom de 980), le Boxster (la 986 étant la première génération, suivie de la 987 deuxième génération, la 981 et la 982) et le Cayenne (955). La tradition des codes de type à trois chiffres est maintenue aujourd’hui – bien qu’avec un certain degré de liberté créative.

En plus des désignations officielles et des numéros de type internes, les employés de Porsche donnent également à certains modèles des surnoms affectueux : un modèle de la 356, par exemple, était connu sous le nom de « Dame », la version 917/20 de la Le Mans voiture de course est connue sous le nom de « Sau » ou « cochon rose ». Mais c’est une toute autre histoire. Outre les noms de modèles officiels, il existe également divers suffixes pour décrire les nombreuses versions de modèles différentes. Ci-dessous un aperçu.

Modèles actuels

Boxster

Un nom créé en 1993 et ​​dérivé des mots boxer et roadster.

Carrera

À l’origine, « Carrera » était le nom du moteur à quatre arbres à cames Type 547 conçu par le Dr Ernst Fuhrmann. Porsche a ensuite utilisé ce suffixe pour les versions de moteur les plus puissantes, telles que la 356 A 1500 GS Carrera ou la 911 Carrera RS 2.7. Cependant, Carrera s’est presque imposé comme synonyme de la série de modèles 911. Le nom vient de la Carrera Panamericana, une course d’endurance mexicaine dans laquelle Porsche a remporté de grands succès avec la 550 Spyder.

E-Hybrid

En plus du moteur à combustion, les modèles E-Hybrid embarquent également un moteur électrique, qui fournit plus de puissance tout en garantissant que le groupe motopropulseur dans son ensemble émet moins de CO₂.

Executive

Les modèles Executive de la gamme Panamera ont une carrosserie allongée, qui profite principalement aux passagers arrière.

GTS

GTS signifie Gran Turismo Sport et était à l’origine une catégorie d’homologation pour les courses automobiles. La Porsche 904 Carrera GTS reçoit ce badge pour la première fois en 1963. En 1991, la 928 GTS renoue avec la tradition. Le suffixe GTS est actuellement utilisé pour désigner les modèles particulièrement sportifs et exclusifs d’une série de modèles Porsche.

RS

La RS (RennSport, ou « sport de course ») est un modèle homologué pour la route qui a été dérivé de son équivalent de course automobile. La désignation est cependant également utilisée pour des modèles particulièrement sportifs, comme la 911 RS America ou la 911 GT2 RS.

RSR

La RennSport Rennwagen, qui se traduit par voiture de course sportive, est une version purement compétition et n’est pas homologué pour la route.

S

S pour « Super » ou « Sport » : une version avec un moteur plus puissant. Aujourd’hui, le S est toujours synonyme de Sport et, en plus du moteur extra-sportif, fait allusion aux améliorations d’équipement par rapport au modèle de base.

Spyder

Issu à l’origine du terme carrossier désignant des voitures légères et ouvertes pour deux personnes, le nom «Spyder» chez Porsche est réservé aux voitures de sport à moteur central à toit ouvert, tout comme «roadster». Le Boxster Spyder a déjà un prédécesseur légendaire sous la forme du 550 Spyder de 1953.

Targa

La Porsche 911 Targa est une version à toit ouvert de la 911, caractérisée par sa barre de protection anti-retournement distinctive et sa section de toit fixe (plutôt que pliante) amovible. Le nom vient de la légendaire course sur route sicilienne Targa Florio et signifie « plaque d’immatriculation » en anglais.

Turbo

Ces modèles sont équipés d’un moteur avec un turbocompresseur à gaz d’échappement, qui produit une puissante augmentation des performances.

4

Modèles avec traction intégrale

Modèles historiques

CS

Disponible à partir de 1992, la version Club Sport (CS) de la 968 avait le même moteur mais avait subi un carénage pour un caractère plus sportif : sans vitres électriques, sièges arrière et climatisation, elle était peut-être moins confortable mais nettement plus légère et donc plus rapide que la 968 ordinaire.

GT

Semblable à GTS, le suffixe Gran Turismo (GT) signifie une version plus sportive du modèle de base; la désignation a ses origines dans le sport automobile, lorsqu’elle était utilisée pour homologuer des véhicules pour la catégorie GT. Apparue pour la première fois en 1955 avec la 356 A 1500 GS Carrera GT, Porsche revient à l’appellation en 1989 pour la 928 GT.

GT-Cup

Version de course proche de la production et non homologuée pour la route, utilisée, par exemple, dans la Porsche Carrera Cup.

L

L pour « Luxe » : la troisième version de la 911 originale a reçu ce suffixe en 1967.

CS

Introduit dans l’année modèle 1964, la Porsche 356 SC (Super C) de 95 ch était destiné à marquer la fin de la série. De la même manière, la 911 SC (Super Carrera) a été introduite en 1977 et devait également être initialement le dernier modèle 911. Cependant, la série s’est poursuivie avec la 911 Carrera 3.2.

Speedster

Dans les modèles Speedster, le pare-brise était nettement plus bas par rapport au modèle de base, ce qui donnait à la voiture une silhouette plus profilée. En contrepartie, le conducteur a dû sacrifier le confort au niveau de l’équipement fourni.

T

Bien qu’il soit également disponible en version Targa, le T de la 911 T de 1967 signifiait « Touring » – et donc une version d’entrée de gamme moins chère du véhicule classique avec un moteur moins puissant.

Photos : Porsche