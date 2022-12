Essai longue durée Continental WinterContact TS 870 – Le meilleur pneu hiver ?

Chaque année, de nouveaux pneus hiver font leur apparition. Ce cycle de renouvellement de la part des manufacturiers de pneumatiques permet de les tester et de faire de belles découvertes comme le dernier né de la gamme du spécialiste allemand. J’ai pu tester le pneu hiver Continental WinterContact TS 870 en conditions réelles sur 15 000 km durant l’hiver 2021/2022 et découvrir ses capacités dans toutes les situations.

Un pneu hiver alliant performance et durabilité

Lancé pour la saison hivernale 2020/2021, le pneu hiver Continental WinterContact TS 870 se doit de faire mieux que son prédécesseur déjà impressionnant – le TS 860. A la lecture des données communiquées par Continental, il s’avère très performant, notamment face à ses principaux concurrents de marques Michelin, Goodyear, Dunlop, Nokian, Bridgestone et Pirelli.

Le Continental WinterContact TS 870 présente des améliorations notables par rapport à son prédécesseur, d’autant qu’il a été développé à partir de zéro par les experts de Continental. Il intègre une nouvelle conception de bande de roulement, une nouvelle construction ainsi qu’un composé inédit.

Une nouvelle gamme de technologies associée à la nouvelle conception de la bande de roulement garantissent sécurité et confiance lors de la conduite dans des conditions froides et verglacées. La technologie SnowCurve+ de Continental permet à la bande de roulement du pneu de s’emboîter dans la neige compactée, offrant une meilleure adhérence et une meilleure transmission des forces de freinage, en particulier dans les virages.

Sous le nom de Cool Chili, le composé de bande de roulement nouvellement développé, comme celui du modèle précédent, assure une meilleure adhérence et des distances de freinage plus courtes sur sol mouillé.

Avec ces nouvelles technologies, ce pneu hiver de nouvelle génération offre des distances de freinage plus courtes de 3% sur la glace et une meilleure maniabilité sur la neige de 5% par rapport au Continental WinterContact TS 860. D’autres améliorations incluent une meilleure durabilité en kilométrage de l’ordre de 10%, une meilleure adhérence sur la neige mais également une réduction de 2% de la résistance au roulement.

Ce pneu hiver est disponible dans un large choix de dimensions, du 14 au 17 pouces, adaptées à de nombreuses voitures, notamment pour les compactes et les berlines. Les sportives et les SUV ont des déclinaisons via le TS 870 P avec des montes plus grandes dont les 18 et 19 pouces.

Un pneu hiver arrivant en tête de divers tests

Après d’autres victoires précédentes dont celui d’Autobild en 2021, le Continental WinterContact TS 870 est arrivé premier au test de pneus hiver Auto Express 2022, après s’être assuré la première place dans six domaines de test, notamment le freinage sur neige, la résistance au roulement, la tenue de route sur sol sec, l’aquaplaning en route droite et en courbe.

Idem avec le dernier test du TCS 2022 et celui d’Auto Zeitung 2022, passant devant ses principaux concurrents Michelin avec l’Alpin 6 et le Goodyear UltraGrip 9+.

Excellent dans toutes les situations

Face à ces excellents résultats, il était clair de choisir ce pneu pour notre essai hivernal pour la saison 2021/2022. Comme à notre habitude, le choix de la dimension s’est porté au 205/55 R16, monte la plus répandue et la plus vendue.

La voiture utilisée durant cet essai longue durée sur plus de 15 000 km était une VW Golf 8 1.5 TSI. Les essais se sont prolongés jusqu’au printemps afin de tester son comportement à des températures plus chaudes.

Les kilomètres ont été parcourus sur différents types de voies, allant de la petite route de campagne à l’autoroute à 3 voies en passant par des villages et des grandes villes, notamment en Ile de France. Les régions traversées allaient de la Bretagne au Grand Est en passant par les Alpes du Nord tout comme des pays comme l’Allemagne et la Suisse.

Enfin, une grande variété de conditions climatiques et de températures a été rencontrée : températures au-dessus de 8°C allant jusqu’à 20°C au printemps, températures négatives, temps sec, fortes pluies, brouillard verglaçant, chutes de neige, …

Une nouvelle fois, le test se fait en toute indépendance et en conditions réelles afin de refléter une utilisation que tout le monde peut rencontrer. Dès le montage des pneus, la bande de roulement se dévoile avec un profil en V symétrique avec un nouveau dessin de la bande de roulement et un grand nombre de rainures adaptées à la neige, à la glace et à l’eau.

Un bon confort

Dès les premiers tours de roue, ce pneu s’avère peu bruyant par rapport à d’autres pneus hiver. Cela se confirme sur l’étiquette avec une note inférieure à ses concurrents. C’est un excellent point, notamment pour les conducteurs de véhicules hybrides et électriques dont le moindre bruit extérieur peut rapidement agacer. Il offre également un bon confort en terme de ressenti au volant et cela s’est confirmé au fil des kilomètres.

Maniabilité et freinage sur route humide

La conduite dès l’automne est ponctuée par de grandes périodes de pluies rendant les routes glissantes et dangereuses. On ne le répétera pas assez : le terme trompeur encore utilisé par de nombreuses personnes et même médias de « pneu neige » est à proscrire pour l’identifier en tant que « pneu hiver » qui est loin d’être conçu pour une utilisation uniquement sur la glace et la neige. Le pneu hiver, de part le design spécifique de sa bande de roulement et de son composé, est un pneu adapté aux déplacements sur une moitié de l’année, de l’automne au printemps et notamment en hiver.

Un pneu hiver offre des performances supérieures (durant cette période) à un pneu été, notamment sur sol humide même à des températures légèrement au-dessus de 7°C. L’avantage du pneu hiver est le design de sa bande de roulement qui présente de nombreux canaux permettant entre autre d’évacuer efficacement l’eau de la surface des pneus afin d’offrir un grip optimal sur la chaussée humide et limiter l’aquaplaning.

Les performances de ce pneu se ressentent lors de fortes pluies durant lesquelles la route est mouillée avec une pellicule d’eau variable, notamment dans les rainures créées par le passage des camions. Les pneus gardent une excellente adhérence et sont très directifs afin de suivre la trajectoire souhaitée, notamment lors de virages serrés.

Cela a été rendu possible grâce au motif de la bande de roulement présentant un concept spécial de rainure centrale permettant un déplacement latéral de l’eau encore plus rapide pour son évacuation.

Le freinage d’urgence est aussi un point fort de ce pneu hiver sur chaussée mouillée, avec des distances plus courtes que son prédécesseur grâce un nouveau composé de bande de roulement (Cool Chili Compound) intégrant un mélange de résines spéciales assurant une meilleure adhérence.

Un exemple frappant est la conduite lors de fortes pluies sur certaines portions d’autoroutes en Allemagne où la chaussée est loin d’être optimale avec une forte accumulation d’eau sur la chaussée rendant la conduite plus éprouvante. La tenue de route s’est avérée excellente avec une maniabilité sans faille et notamment lors de gros freinages confirmant l’excellent grip des pneus. Un autre exemple est la conduite en campagne et en forêt où des animaux peuvent surgir à tout moment nécessitant un évitement non prévu et un freinage très appuyé. Dans ce dernier cas vécu sous de fortes pluies malgré une vitesse adaptée, l’adhérence optimale à une température autour de 4°C a été validée, alors que les pneus n’étaient plus neufs.

Le top sur la neige et la glace

La meilleure partie d’un test de pneus hiver est la conduite en zone montagneuse et en climat hivernal (Alpes et Vosges) avec une alternance de routes sèches, humides, verglacées et enneigées. Soulignons qu’un pneu hiver ne fait pas tout : dans certaines situations et notamment sur de très fortes pentes, l’utilisation de chaînes s’avèrent nécessaires, même avec un véhicule à 4 roues motrices.

Sur les 5 mois de roulage lors de mon quotidien, les pneus ont toujours remplis leur rôle même sur chaussée verglacée et en pente. La maniabilité est excellente avec une bonne inscription de la voiture dans les virages, notamment sur les routes montagneuses où le grip latéral du pneu sur la neige doit être maximal pour éviter de glisser et perdre le contrôle du véhicule.

Lors des démarrages en côté sur sol enneigé, les lamelles plus profondes nouvellement conçues font parfaitement leur travail afin de prendre de la vitesse tout en évitant de patiner et se retrouver bloquer.

Un autre avantage de cette conception est les plus grandes poches de neige dans la bande de roulement. Celles-ci se remplissent de neige et assurent une meilleure adhérence.

Les nouvelles lamelles imbriquées 3D sont réglées au meilleur angle possible pour s’engager avec la neige. Lorsque les blocs de la bande de roulement s’enfoncent plus profondément dans la neige, ils peuvent s’enclencher plus efficacement et offrir une adhérence supplémentaire.

Le grip en virage sur neige tassée est présent avec un bon maintien de la trajectoire, même lors d’enchainement de virages serrés. Les adeptes de la conduite dynamique vont apprécier le comportement sécuritaire du pneu lors de fortes sollicitations.

Le freinage n’est pas oublié avec des distances plus courtes que les autres pneus hiver testés précédemment. C’est assez bluffant et rassurant.

Sur route verglacée, il n’y a pas de miracle. Il faut trouver le bon point d’équilibre entre vitesse et grip afin d’éviter de glisser. Les bords et les lamelles de ces blocs agissent comme des essuie-glaces, dispersant rapidement la neige fondante et assurant une bonne adhérence sur les surfaces glacées. L’augmentation d’adhérence se ressent par rapport à son prédécesseur mais la prudence est de mise, notamment dans des descentes. Même avec des pneus hiver, la perte d’adhérence peut intervenir.

La conduite sur chaussée humide avec de la neige fondue est sécurisante avec un bonne accroche du pneumatique. Ce type de situation de roulage se trouve beaucoup en montagne lors des remontées des températures ou lors de beau temps faisant fondre la neige sur la route.

Sur neige fraîche non tassée, ce pneu est un vrai régal malgré l’absence d’un véhicule à quatre roues motrices. Les trajectoires sont précises et cela ne patine pas, même en montée avec une bon dosage de l’accélérateur.

Performant sur route sèche

Dans des conditions plus classiques sur chaussée sèche, le pneu Continental WinterContact TS 870 se montre à la hauteur des attentes, offrant une conduite agréable, notamment en terme de maniabilité et de freinage endurant.

Attention aux températures au delà de 10°C : les distances de freinage seront moins bonnes par rapport à un pneu été plus adapté.

Économie de carburant minime

Comme le demande la législation européenne sur les pneumatiques, les notes concernant la consommation en carburant sont bonnes mais imperceptibles à la conduite. A moins d’avoir des pneus tout-terrain non adaptés à une conduite principale sur routes et voies rapides,vous ne verrez pas une baisse importante de la consommation en carburant.

Bonne durabilité

L’un des points forts de ce nouveau pneu hiver est sa plus faible résistance au roulement avec une usure moindre de la bande de roulement. En 15 000 km, moins de 1,3 mm d’usure ont été constatés, notamment sur les pneus avant permettant la motricité du véhicule utilisé (moins d’1 mm à l’arrière).

Dans une conduite en bon père de famille en dehors d’une utilisation urbaine intensive, les 40 000/50 000 km peuvent être envisagés, bien que Continental préconise de changer les pneus en-dessous de 4 mm d’usure (8 mm lorsqu’ils sont neufs).

A recommander

Continental a réussi à concevoir un pneu répondant aux attentes de nombreux conducteurs. Ce nouveau pneu hiver surprend par ses excellentes performances en conditions hivernales rudes que l’on trouve dans les pays nordiques et notamment en montagne. Il est également fortement recommandable pour une utilisation normale en hiver à travers l’Europe quand les températures descendent en dessous de 7°C, même en l’absence de neige.

Le pneu hiver Continental WinterContact TS 870 offre un excellent équilibre de performances quelles que soient les conditions. Cet essai de longue durée confirme ses notations obtenues lors des divers tests de pneumatiques lui permettant d’avoir le titre de meilleur pneu hiver de sa catégorie. Son rapport qualité/performance/prix lui permet d’être très fortement recommandé pour cette nouvelle saison hivernale qui débute en retard avec un automne 2022 assez doux.

Photos : 4Legend.com