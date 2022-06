Une Porsche 911 Turbo S engagée au Pikes Peak International Hillclimb 2022

Le triple vainqueur de la célèbre course de cote américaine – David Donner – tentera de battre le record de voitures de production au 100ème Pikes Peak International Hillclimb dans le dernier produit phare de Porsche, la 911 type 992 via un modèle Turbo S spécialement décorée.

Lorsque David Donner a rejoint le collectionneur Porsche Jim Edwards et l’éditeur de « 000 » – Pete Stout – pour un dîner à Napa Valley l’année dernière, la conversation s’est rapidement tournée vers la 100ème édition du Pikes Peak International Hill Climb. Stout s’était déjà associé à Donner à Pikes Peak en 2020 lorsque leur Porsche 911 GT2 RS Clubsport a remporté une victoire record dans la catégorie Time Attack 1, et il n’a pas fallu longtemps avant qu’un plan soit élaboré pour tenter de battre le record de la voiture de production.

Le temps à battre – 10 minutes et 18,488 secondes – a été établi par Rhys Millen dans une Bentley Continental GT en 2019, battant un temps de 10:26.896 établi par Donner lui-même dans une Porsche 911 Turbo S de génération 991 en 2014. Pour reprendre le record pour Donner et leur Porsche bien-aimée, le trio a proposé d’utiliser une 911 Turbo S Type 992 avec le groupe léger qui venait d’être commandé par Edwards.

Piloter une voiture conforme aux normes d’usine et homologuée pour la route lors d’un événement aussi exigeant et prestigieux que Pikes Peak est unique dans le monde du sport automobile de haut niveau, et les défis sont immenses, comme l’explique Stout : « Les passionnés connaissent un temps rapide sur Pikes Peak. un peu comme s’ils connaissaient un temps au tour rapide sur la Nordschleife. Les variables sur la montagne culminant à 4 302 m présentent un défi unique, tout comme les risques. Sans aucun moyen de pratiquer le parcours complet, vous obtenez une possibilité tous les 12 mois – si le temps coopère. En ce qui concerne l’intrigue internationale, je mettrais Pikes Peak là-haut avec Le Mans, Monaco et l’île de Man TT. Maintenant, considérez le fait que vous pouvez toujours piloter une voiture homologuée pour la route à Pikes Peak le dimanche et la conduire au déjeuner le lundi, comme vous auriez pu le faire avec une 911 du début de la première époque dorée de la voiture de sport … »

Thème de décoration unique : « L’impression n’est pas morte »

La Porsche 911 Turbo S de 2022 que Donner pilotera a été commandée par l’intermédiaire de Champion Porsche à Pompano Beach, en Floride, et est allée directement du showroom à l’atelier de course pour la préparation de la compétition. La voiture de série sortir d’usine a ensuite été habillée par une livrée unique sur le thème de « L’impression n’est pas morte », en utilisant des images haute résolution d’un article récent de 000 sur la naissance de la Porsche 911 Turbo.

« Beaucoup d’entre nous pensent que la Turbo est une luxueuse 911, mais les premières Turbo étaient des voitures assez légères qui ont homologué les 934 et 935 pour les courses de Groupe 4 et Groupe 5. L’article a exploré à quoi ressemblait la première 911 Turbo dans le contexte de la Carrera RS de 1973. Le pack léger pour la Turbo S d’aujourd’hui supprime 80 livres. Ce qui rend une voiture rapide encore plus rapide. Le champion Porsche a fait un travail fantastique en préparant cette voiture, et nous avons hâte de voir ce que Donner peut en faire à Pikes Peak. », a explique Pete Stout.

Pour sa part, Donner aborde la 100ème édition de la plus haute course de côte du monde avec une intensité typique : « Je suis toujours allé à Pikes Peak pour gagner ou établir un record – les enjeux sont trop élevés à moins que vous ne soyez là pour prouver quelque chose et que vous puissiez le faire professionnellement. L’histoire de ma famille avec Porsche à Pikes Peak vient de mon père, Bob Donner, qui a remporté trois victoires en Porsche Spyder en 1960, 1961 et 1962. Mes trois dernières victoires ici ont été avec une Porsche, il serait donc significatif de faire quatre. La connexion avec 000 a commencé en 2020, et aucun des contacts ou de la logistique pour constituer une équipe gagnante n’aurait existé sans son implication. Nous avons encore beaucoup à accomplir dans les tests, mais nous sommes impatients de rejoindre une énorme grille de voitures de course technologiquement avancées et de pilotes de classe mondiale pour le 100ème.«

Pikes Peak – un événement américain emblématique

Quant à Edwards, il a hâte de voir sa toute nouvelle 911 sur la montagne : « Pikes Peak est un événement américain emblématique. Qui ne voudrait pas faire partie de la 100ème course ? J’ai acheté ma première Porsche en 1961 et j’en ai possédé plusieurs au fil des ans, et que ce soit en course ou en exposition, c’est toujours amusant de voir des enfants aux yeux écarquillés venir les regarder. Ils reconnaissent une Porsche quand ils en voient une. »

Donner attribue à Edwards la vision et la passion d’obtenir leur tentative de record sur la ligne de départ : « Jim a offert une nouvelle voiture et je me suis porté volontaire pour conduire. », plaisante-t-il. « Sa capacité à voir la situation dans son ensemble et à faire bouger les choses, ainsi qu’une énorme dose d’optimisme, ont rendu ce projet très amusant. »

La 100ème édition du Pikes Peak International Hillclimb aura lieu le 26 juin 2002.

Photos : Porsche