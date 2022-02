Miniature Porsche 911 RSR Gulf par Solido au 1:18

Pour le début de l’année 2022, Solido propose une miniature originale en édition limitée à l’échelle 1:18 d’une Porsche 911 Carrera RSR 2.8 custom de 1973 aux couleurs légendaires de Gulf : le bleu et le orange.

Depuis quelques années, Solido a développé différentes variantes de la Porsche 911 RSR 2.8 avec de nombreuses décorations. Ce modèle à succès reçoit une nouvelle livrée légendaire, apparue sur certaines Porsche de course : les couleurs du pétrolier Gulf.

La Porsche 911 Carrera RSR est un modèle ultra sportif développé pour le circuit, allégée et motorisée par un 2,8 litres de 290 ch en 1973. Il s’agit de la version de course de la Porsche 911 Carrera RS 2.7 qui ne développe « que » 210 ch, une voiture très sportive pour son époque.

Seulement 50 modèles ont été livrés à des écuries de course afin de participer à des compétitions automobiles majeures comme les 24 Heures du Mans, les 1 000 km du Nürburgring et les 1 000 km de Spa-Francorchamps. Certains modèles ont réussi à se démarquer par leur agilité et leur puissance.

Aujourd’hui, la Porsche 911 RSR est de nouveau sur le devant de la scène en courses d’endurance via une version moderne et encore plus puissante. Les trois lettres RSR sont synonymes de sportivité et de victoires sur circuit.

Solido surfe sur le succès du modèle légendaire des années 1970 en proposant une nouvelle déclinaison intéressante à l’échelle 1:18.

Comme sur tous les modèles Solido de cette taille, les portes s’ouvrent permettant de découvrir l’habitacle dont certains détails sont bien mis en valeur malgré le fait que tout soit en plastique.

Solido a ainsi reproduit les sièges Recaro tout comme les compteurs du tableau de bord dont l’entourage est bleu, se prolongeant sur toute la largeur de l’intérieur. Le volant est fonctionnel, permettant de tourner les roues avant.

L’extérieur se démarque par sa superbe couleur bleu Gulf avec des bandes oranges courant sur toute la longueur de la voiture et sur les bas de caisses ainsi que les pare-chocs avant et arrière. Notez la plaque personnalisée « Gulf 1 »!

Des logos Gulf sont présents sur le capot avant et le bord des portes. Les lanières en caoutchouc maintenant les capots (avant et arrière) sont également reproduits tout comme les jantes en aluminium Fuchs peintes en noir et chaussées de pneus au design typique de ces années.

En retournant la voiture, le dessous est partiellement reproduit, mettant en avant le bas du moteur et le système d’échappement à deux sorties.

Le petit détail

Sur cette miniature, un détail particulier a retenu notre attention : l’inscription Porsche en-dessous de l’aileron queue de canard. Elle attire le regard par son design et son originalité.

Disponibilité et prix

Commercialisée en février 2022 chez les revendeurs spécialisés et dans certains magasins de jouets sous la référence S1801115, la miniature Solido au 1:18 de la Porsche 911 RSR Gulf de 1973 est proposée au prix recommandé de 39,90 euros. Elle pourra rejoindre notamment la Porsche 911 RSR Backdating commercialisée en 2020 par le fabricant français de miniatures.

Photos : 4Legend.com