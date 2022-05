Mises à jour pour les Audi A1, A4 allroad quattro, Q7 et Q8.

Pas moins de quatre modèles de la marque aux quatre Anneaux recevront des mises à jour pour la nouvelle année 2023. La compacte Audi A1 citycarver ouvre la marche avec un nouveau nom de modèle – avec effet immédiat, l’Audi A1 allstreet. La voiture polyvalente de la catégorie moyenne, l’Audi A4 allroad quattro, reçoit elle un nouveau pack d’optiques sportifs qui met des accents noirs sur l’extérieur. Dans la catégorie luxe, Audi élargit les équipements de série de l’Audi Q7 et Q8, qui seront désormais toutes deux disponibles en trois nouvelles couleurs métallisées.

Audi A1 allstreet

Le modèle le plus individuel de la série compacte d’Audi reçoit un nouveau nom. L’Audi A1 citycarver s’appelle désormais l’Audi A1 allstreet. Avec ses lignes sportives et aérodynamiques inspirées de l’Audi A1 Sportback, la voiture compacte restera fidèle à son look populaire et robuste de tout-terrain. Toutes les options d’équipements et de personnalisation proposées, ainsi que les combinaisons moteurs/transmissions disponibles jusqu’à présent, seront également conservées sauf pour la couleur Bleu Firmament qui sera remplacée par le Bleu Navarre. Le prix en France reste également le même, à partir de 26 180 euros.

Audi A4 allroad quattro avec un nouveau pack d’équipements

Avec le nouveau pack Black Optics Pro, l’Audi A4 allroad quattro dévoile un nouveau pack d’équipements pour 2023. Spécialement conçu pour l’A4 allroad quattro, ce nouveau pack offrira aux clients encore plus d’options de personnalisation. Le pack optionnel comprend un contour de pare-brise, des rétroviseurs extérieurs et des sorties d’échappement soulignés en noir brillant. De plus, les éléments verticaux, le contour de la calandre Singleframe, les clips des prises d’air latérales avant, la garniture du diffuseur arrière et la garniture du hayon entre les feux sont également en noir brillant. Le caractère expressif de l’A4 allroad quattro est encore souligné par quatre anneaux noirs brillants à l’avant et à l’arrière ainsi que par l’inscription « A4 allroad ».

Audi livre également les barres de toit en noir. Le pare-chocs, qui est Gris Mat dans la version standard, est maintenant disponible en option en Gris Manhattan métallisé. Les clients peuvent commander le pack Black Optics Pro pour l’Audi A4 allroad quattro à partir du 12 mai en Allemagne pour 775 euros. Malheureusement, ce pack d’équipement ne sera pas disponible en France.

Par contre, la nouvelle couleur Gris Chronos métallisée viendra remplacer le Gris Quantum dans la gamme déjà très étendue de couleurs disponibles.

Équipements standards élargis pour l’Audi Q7 et l’Audi Q8

Les deux SUV premium, les Audi Q7 et Q8, reçoivent un nouveau look accentué. A partir de mai 2022, les deux modèles seront proposés avec une nouvelle couleur extérieure : la teinte métallisée Argent Satellite. Elle vient remplacer l’ancienne teinte Argent Fleuret. À l’intérieur, les deux modèles seront équipés de série d’élégantes surpiqûres contrastées sur la planche de bord de l’ensemble des finitions.

Photos : Audi