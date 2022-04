Montre Jacob & Co x Jean Bugatti alliant histoire et innovation

La montre Jean Bugatti, baptisée ainsi d’après ce pionnier visionnaire, est peut-être le projet d’horlogerie le plus ambitieux jamais réalisé par Jacob & Co. En 1909, année de la création de Bugatti à Molsheim, le fils aîné du fondateur de l’entreprise, Ettore Bugatti, est né.

Enfant, Jean adorait observer les artisans Bugatti – comment ils s’adonnaient avec passion à la conception et à la construction des véhicules, où chaque pièce était une œuvre d’art. Adolescent, il rend visite aussi souvent que possible à son grand-père Carlo à Paris, un célèbre designer de meubles et artiste. Il fut inspiré par ses créations, qui sont un mélange de styles, de cultures et de matières différentes. À la tête de Bugatti, il crée plus tard des chefs-d’œuvre comme la série bicolore Type 50, la Type 41 Royale avec le plus long empattement jamais imaginé ou encore la Type 57 SC Atlantic. Le design de cette dernière se caractérise par une crête verticale qui s’étend de la charnière du capot fendu jusqu’à l’arrière de la voiture – des proportions totalement inédites dans le monde automobile de l’époque.

Limitée à seulement 57 exemplaires, la Jacob & Co x Jean Bugatti est un hommage à cet innovateur hors du commun et représente ses interprétations automobiles avant-gardistes et artistiques. Tout comme les designs automobiles de Jean Bugatti avant elle, cette montre éponyme défie les tendances établies. Il s’agit de l’une des montres les plus sophistiquées de ces dernières années, faisant entrer Jacob & Co en territoire inexploré. La Jean Bugatti pourrait bien être le projet d’horlogerie le plus ambitieux jamais réalisé par la maison Jacob & Co.

Son développement et sa fabrication ont présenté toute une série d’intenses défis. Le design, composé de plus de 470 pièces, est filigrane et ultra-mince – une prouesse extraordinaire compte tenu de la pression et des forces énormes qui s’exercent sur lui. La gestion des forces et de l’énergie au sein du mouvement est extrêmement complexe et se révèle à la vue du fond du boîtier, dévoilant l’architecture tridimensionnelle du mouvement. Une vision que l’on ne se lasse pas de contempler.

La montre présente un boîtier rond, entièrement poli, en or rose ou en or blanc, une lunette ronde, des cornes courtes et élaborées ainsi que des boutons poussoirs de type champignon. Avec ses chiffres à l’élégante forme cursive, ses aiguilles bleuies et son cadran bleu ou crème, cette montre Jean Bugatti de 46 mm offrirait presque une apparence sobre si ce n’était pour son design unique.

Les deux ouvertures dans le cadran abritent chacune un tourbillon volant une minute. Leur design sous forme de cage est surmonté de l’emblématique logo Bugatti « EB », fabriqué en acier poli. Les heures et les minutes sont indiquées grâce à deux aiguilles rouges pointées vers l’intérieur, situées sur le bord du cadran. Les deux aiguilles courtes et bleues fixées au centre du cadran quant à elles, sont celles du chronographe. La plus longue correspond aux secondes tandis que la plus courte indique les dixièmes de seconde. Lorsque chacune de ces deux aiguilles atteint la fin de sa course, elles reviennent d’un coup en arrière, définissant ainsi un double mouvement chronographe rétrograde. Ce chef d’oeuvre est alimenté et régulé automatiquement par un barillet séparé et un régulateur à haute fréquence.

Wiebke Ståhl, directrice générale de Bugatti International, a commenté : « Saisir le style et la créativité de Jean Bugatti dans une seule montre est une tâche difficile, mais Jacob & Co est le partenaire idéal pour y parvenir. L’esprit de Jean reste fortement présent entre les murs de Molsheim, nos designers et nos ingénieurs s’inspirant aujourd’hui encore, près d’un siècle plus tard, de ses créations. Les porteurs de cette toute nouvelle montre peuvent savourer un standard de sophistication et une méticuleuse attention au détail inconnus jusque-là, soit la même avancée progressive réalisée par Bugatti avec chacune de ses nouvelles hypersportives. »

Benjamin Arabov, CEO de Jacob & Co, a ajouté : « La conception et le développement de la Jean Bugatti ont été une expérience aussi excitante qu’enrichissante. Notre partenariat avec Bugatti adopte cette nouvelle forme et, même si elle semble confortablement classique, cette montre est vraiment différente. Son design prend une toute nouvelle direction par rapport à nos collections existantes, mais cela prouve que les belles formes sont une belle source d’inspiration. L’application de ces éléments de design historiques tirés du glorieux passé de Bugatti est un complément fascinant à l’inspiration apportée par les hypersportives contemporaines. Et nous nous sommes montrés à hauteur du défi avec un mouvement révolutionnaire redéfinissant la manière dont fonctionne un chronographe. C’est ainsi que Jacob & Co défie et dépasse les attentes. »

Photos : Bugatti