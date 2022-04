Formule E – Porsche marque des points à Rome lors de la 4ème manche 2022

Les deux Porsche 99X Electric ont terminé dans les points au E-Prix de Rome 2022 lors de la première course européenne du championnat du monde de Formule E. Pascal Wehrlein (#94), qui a récemment remporté la première victoire de l’équipe TAG Heuer Porsche au Mexique, a terminé huitième dans la Ville Éternelle. Son coéquipier André Lotterer (#36) a terminé deux places derrière. La deuxième course de la double épreuve à Rome aura lieu dimanche.

La course 4

Sur le Circuito Cittadino dell’EUR, long de 3,380 kilomètres, le circuit urbain le plus long du calendrier de la Formule E, Pascal Wehrlein a commencé la course en septième position sur la grille, avec André Lotterer juste derrière lui en huitième position. Peu de temps après le départ, le Porsche Taycan Turbo S, la voiture de sécurité de Formule E, a dû être sur la piste en raison d’un accident. Les pilotes Porsche ont fait une course solide et disposaient encore de réserves d’énergie par rapport à la concurrence à mi-parcours, qu’ils n’ont pas pu utiliser pour améliorer leurs positions en raison de nombreux incidents.

Au classement des pilotes, Pascal Wehrlein est sixième avec 34 points, André Lotterer est septième avec trois points de moins et l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E est troisième au classement des équipes après quatre des seize courses avec 65 points.

Citations sur l’E-Prix de Rome, course 4

Florian Modlinger, chef de projet général Formule E : « Nous avons marqué des points importants, mais nous n’avons pas atteint l’objectif que nous nous étions fixé. Après que les qualifications aient bien commencé pour nous et que nous étions en duel avec les deux voitures, nous n’avions pas le rythme pour obtenir une meilleure position sur la grille là-bas. Dans la première moitié de la course, nous nous sommes retenus après un départ raisonnable. En milieu de course, nous avions plus d’énergie que le groupe de tête et étions à des positions où nous voulions attaquer. Mais après cela, quelques incidents avec des concurrents nous ont coûté du temps que nous n’avons pas pu rattraper. Nous allons maintenant travailler sur nos faiblesses et voir ce que nous pouvons améliorer d’ici demain. »

Pascal Wehrlein, pilote officiel Porsche (n°94) : « Ce n’était pas une journée facile. Nous avons pris quelques points, mais bien sûr nous en voulions plus. Nous avions déjà des problèmes avec l’équilibre de notre voiture en qualifications. En course, il était difficile de prédire si ce serait un tour de plus ou de moins. Maintenant, nous devons voir ce que nous pouvons faire mieux demain. Ensuite, nous attaquons à nouveau. »

André Lotterer, pilote officiel Porsche (n°36) : « La course ne s’est pas bien passée. J’ai pris du retard au départ et dans les phases finales un concurrent m’a poussé contre le mur. Du coup, j’ai perdu quelques places et perdu le contact avec les premiers. Sinon une amélioration aurait pu être possible, car nous avions bien géré notre énergie. Nous voulons définitivement terminer plus haut dans le peloton demain. »

Course 5 le 10/04/2022

La course 5 à Rome aura lieu le dimanche 10 avril. Le départ est à 15h04.

Photos : Porsche