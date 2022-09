Prix « International Van of the Year 2023 » pour le VW ID. Buzz Cargo

Le VW ID. Buzz Cargo s’est vu décerner le prestigieux prix de l’industrie « International Van of the Year 2023 » (IVOTY). Carsten Intra, PDG de Volkswagen Véhicules Utilitaires, a reçu le prix des mains de Jarlath Sweeney, Président de l’IVOTY, lors de l’évènement d’ouverture de la German Association of the Automotive Industry (VDA) « Stars of the Year ».

Le VW ID. Buzz Cargo a reçu ce prix international tant convoité avant même son lancement sur le marché. Le véhicule a été développé exclusivement pour être équipé d’une motorisation électrique et sera livré aux clients avec un bilan carbone neutre.

Carsten Intra a déclaré : « Nous sommes honorés et fiers de recevoir ce prix pour l’ID. Buzz Cargo. Merci infiniment au jury de l’IVOTY et à tous ceux, chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, qui ont contribué à faire de l’ID. Buzz Cargo le meilleur fourgon de sa catégorie. »

Le Président de l’IVOTY, Jarlath Sweeney, a remis le prix au nom des 34 journalistes internationaux spécialisés dans les véhicules utilitaires qui composent le jury de l’IVOTY : « Il n’est pas si fréquent qu’un concept de fourgon totalement nouveau arrive et suscite autant d’attention sur le marché. Félicitations à l’équipe de développement de Volkswagen Véhicules Utilitaires pour la création de ce véhicule unique. »

Photos : Volkswagen