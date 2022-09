Formule 1 – Porsche confirme qu’il n’y aura pas de partenariat avec Red Bull

Après différentes spéculations et rumeurs, Porsche confirme la fin des pourparlers avec Red Bull pour son éventuelle entrée en Formule 1 qui reste une option.

Au cours des derniers mois, Dr Ing. h.c. F. Porsche AG et Red Bull GmbH ont eu des pourparlers sur la possibilité de l’entrée de Porsche en Formule 1. Les deux sociétés sont maintenant parvenues à la conclusion conjointe que ces pourparlers ne se poursuivraient plus. En effet, la condition première a toujours été d’avoir un partenariat basé sur un pied d’égalité, incluant non seulement un partenariat moteur mais aussi d’équipe. Malgré de nombreuses discussions, cela n’a pas pu être réalisé.

Malgré cet arrêt des pourparlers avec Red Bull, Porsche reste intéresser pour entrer en Formule 1 avec les changements de règles apportant l’hybridation sur les futures voitures de course F1.

Photo : Sean Bull Design