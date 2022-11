Une Porsche 911 modifiée pour rouler à 6 007 mètres d’altitude

Depuis près de 60 ans, la Porsche 911 est poussée à l’extrême sur piste comme sur route. Maintenant, un nouveau chapitre est en train d’être écrit : deux voitures de sport expérimentales Porsche 911 sont testées là où il n’y a pas de routes, où l’air est rare, où la température est bien en dessous de 0°C et où même la vie végétale ne peut pas survivre; à 6 007 mètres d’altitude.

Une équipe, dirigée par le pilote automobile d’endurance et aventurier Romain Dumas, a entrepris d’explorer les limites de la 911 et a opté pour l’un des endroits les plus difficiles au monde pour commencer l’aventure – sur les pentes abruptes d’Ojos del Salado au Chili, le plus haut volcan du monde.

Le premier test de l’équipe et des voitures a eu lieu. Et, par conséquent, une Porsche 911 est devenue l’un des rares véhicules de tout type à avoir jamais atteint une altitude aussi extrême.

Explorant jusqu’à 6 007 mètres (19 708 pieds), la Porsche 911, avec Romain Dumas au volant, a gravi des pentes parsemées plus audacieuses et a parcouru des champs de glace qui ont testé les capacités de la voiture et de l’équipe à des températures oscillant entre 30 degrés Celsius sous le point de congélation et avec la moitié de l’oxygène disponible dans l’air par rapport au niveau de la mer. Des murs infranchissables de neige saisonnière et de glace près du sommet ont fourni les limites supérieures du test, qui ont fourni un aperçu alléchant de ce dont les voitures sont capables dans les bonnes conditions. Pour l’instant cependant, le test est terminé – et l’équipe ravie de l’expérience.

« Ce fut un moment vraiment mémorable et spécial dans un endroit à la fois magnifique et brutal – je suppose que les seules machines au monde plus hautes que nous aujourd’hui étaient des avions ! Pour l’équipe et la voiture, il s’agissait d’apprendre – et dès le départ, la voiture était solide et agile. Nous avons été durs avec nous-mêmes et l’avons vraiment mise dans le vif du sujet pour son premier essai, mais elle s’est sentie chez elle. Nous avons un énorme respect pour ceux qui sont allés plus haut. Personne n’a vu autant de glace et de neige vers le sommet du volcan, mais malgré cela, nous sommes montés à plus de 6 000 mètres d’altitude, au point où les murs de glace et de neige nous ont empêchés d’aller plus loin. Nous sommes vraiment fiers de ce que la voiture et l’équipe sont capables de faire pour la première fois – j’espère que nous pourrons compter sur de nombreuses autres aventures à l’avenir. », a déclaré Romain Dumas, pilote de la 911 et leader de l’équipe.

Le Dr Frank-Steffen Walliser, vice-président, architecture et caractéristiques complètes des véhicules chez Porsche AG, a mandaté son ingénieur en chef pour la Porsche 911, Michael Rösler, avec le projet. Ce dernier a déclaré : « Ce fut magique de construire une 911 comme le monde n’en a jamais vu auparavant – rendue possible par une petite équipe de passionnés d’ingénierie. La 911 a déjà fait ses preuves sur circuit et, bien sûr, sur route. Avec ce projet, nous nous concentrons là où il n’y a pas de routes. Tester nos théories signifie trouver les environnements les plus difficiles possibles pour voir si elles fonctionnent – et sur le plus haut volcan du monde, nous avons réussi. »

Au cœur de chaque voiture se trouve la 911 (Type 992) Carrera 4S équipée d’un moteur six cylindres à plat turbocompressé de série développant 443 ch de série et dotée de la transmission manuelle à sept rapports d’origine. La 911 elle-même s’est avérée être une excellente base, grâce à la combinaison d’une construction de châssis robuste mais légère, d’un empattement court, d’une puissance suffisante et de la capacité de bien faire face à des altitudes extrêmement élevées. À partir de ce point de départ, les ingénieurs R&D de Porsche à Weissach, près de Stuttgart, travaillant en étroite collaboration avec Romain Dumas Motorsport, ont ensuite laissé libre cours à leur créativité combinée pour la préparer aux exigences spécifiques de la montagne.

Les deux voitures ont d’abord été équipées d’arceaux de sécurité, de sièges et de harnais en fibre de carbone pour répondre aux exigences de sécurité d’un tel projet. Ensuite, des essieux portiques ont été ajoutés pour augmenter la garde au sol (maintenant 350 mm). De nouveaux rapports de démultiplication plus bas permettent des gestions d’accélérateur précises et douces à basse vitesse et fonctionnent bien avec de gros pneus tout-terrain nouvellement montés. De plus, les voitures sont équipées d’une protection de dessous de caisse spéciale en fibre d’aramide, légère mais extrêmement résistante, pour permettre le glissement sur les rochers.

Un appareil appelé Porsche Warp-Connecter a été ajouté. Conçu à l’origine pour les applications de sport automobile, il forme un lien mécanique entre les quatre roues pour permettre une charge de roue constante même lorsque le châssis subit une articulation extrême – contribuant à une traction maximale. Des blocages de différentiel manuels et commutables ont été utilisés avec un système avancé de direction par câble. Enfin, un treuil a été ajouté à l’avant de la voiture ainsi qu’une carrosserie révisée pour permettre un dégagement pour les roues et les pneus tout-terrain de 310 mm de large. Le système de refroidissement devait également se déplacer vers le haut pour permettre à la voiture d’aborder des sections hors route plus extrêmes sans crainte de dommages.

Comme touche finale, la carrosserie a été finie en deux livrées distinctes – une avec le même schéma de couleurs Porsche Motorsport ornant la Porsche 963 LMDh de course et une seconde livrée sur le thème de la 911 conçue par l’équipe de design à Weissach.

« Il y a plus de 30 ans, une équipe d’ingénieurs Porsche a installé pour la première fois la transmission intégrale dans une Porsche 911 pour répondre à la question : et si ? Je suis fier que cette curiosité naturelle et cette volonté des ingénieurs d’explorer les limites, de tester de nouvelles idées et surtout d’inspirer, soient bien vivantes. Des projets comme celui-ci sont vitaux pour qui nous sommes chez Porsche. Au début de leur voyage, l’équipe a littéralement visé très haut. La première de ce que j’espère sera de nombreuses aventures. », a déclaré Frank Walliser.

Photos : Porsche