Nouveau record du Nürburgring pour le Porsche Taycan

Jamais auparavant une voiture électrique de série n’avait réalisé un tour plus rapide sur la Nordschleife du Nürburgring : le pilote de développement Porsche Lars Kern n’a pris que sept minutes et 33 secondes pour boucler un tour dans le Taycan Turbo S. La berline sportive était équipée du nouveau kit de performance et du Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) et – mis à part l’arceau de sécurité et les sièges de course requis – était un véhicule de série entièrement standard. Il pesait le même poids que la voiture de série. Un huissier était sur place pour vérifier le nouveau temps record sur le circuit de 20,8 kilomètres dans la région allemande de l’Eifel, tandis que le TÜV Rheinland a confirmé que la voiture de route record était un modèle de production.



Le kit de performance comprend des jantes au design RS-Spyder de 21 pouces avec des pneus sport Pirelli P Zero Corsa homologués pour la route, désormais disponibles pour le Taycan. Leur composé de pneu est similaire à celui des pneus de course. Un autre élément du kit de performance est une mise à jour logicielle du Porsche 4D Chassis Control afin qu’il fonctionne en harmonie avec les pneus sport. Le système analyse et synchronise tous les systèmes de châssis du Taycan en temps réel.

« Dans le passé, seules les super voitures de sport pur-sang entraient dans la gamme 7:33. Avec le nouveau kit de performance, j’ai pu pousser encore plus fort, et la voiture était encore plus précise et agile pour démarrer. », explique Lars Kern.

Le kit de performance est proposé par Porsche Tequipment. Il n’est actuellement disponible qu’en Allemagne et uniquement pour la berline électrique Taycan Turbo S de l’année modèle 2023.

Les pneus sport sont principalement conçus pour la conduite sur piste. Les acheteurs peuvent donc revenir à tout moment aux pneus de route standard. Il n’est pas nécessaire de restaurer le logiciel du châssis d’origine lors de cette opération.

« Nous sommes ravis que le record du Nürburgring pour les voitures électriques soit de nouveau entre les mains de Porsche. Ce temps au tour montre non seulement le potentiel de notre nouveau kit de performance, mais confirme également une fois de plus les gènes de voiture de sport du Taycan. », a déclaré Kevin Giek, vice-président de la gamme Taycan.

La puissance considérable du Porsche Taycan Turbo S, jusqu’à 625 ch (460 kW), a été un facteur clé de son succès. Avec le Launch Control actif, la voiture atteint un maximum de 761 ch (560 kW) à l’arrêt.

Photos – Vidéo : Porsche